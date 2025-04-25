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Зону ЧС в Керченском проливе продолжают мониторить
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Зону ЧС в Керченском проливе продолжают мониторить

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:31 25.04.2025

Под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виталия Савельева в режиме видеоконференции состоялось плановое заседание Правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

Сообщается, что по итогам проведенных исследований акватории Черного моря в зоне промысла водных биоресурсов отклонений в выловленной рыбе и морепродуктах не зафиксировано. При этом промысел ведется в штатном режиме, следов мазута в его районах и на используемых орудиях лова не обнаружено.

По информации заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Игоря Михайличенко, в республике продолжается постоянный мониторинг морской акватории и прибрежной зоны. Обнаруживаемые выбросы мазута незначительны и оперативно ликвидируются силами профильных служб. На сегодняшний день новых фактов загрязнения не выявлено.

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СПРАВКА. Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года в связи со сложными погодными условиями. Чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов, 26 декабря был присвоен федеральный статус. По данным МЧС России на утро 25 апреля, в Республике Крым очищено свыше 252 километров берега, всего собрано более 886 тонн загрязненного мазутом песка и грунта.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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