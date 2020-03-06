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Зооуголок Детского парка Симферополя хотят сделать одним из лучших в стране

Зооуголок Детского парка Симферополя хотят сделать одним из лучших в стране

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 18:14 06.03.2020

Зооуголок Детского парка Симферополя власти города намерены реконструировать.

Животные находятся в нормальных условиях, получают должный уход. Есть проект реконструкции зооуголка, сейчас он проходит экспертизу. В 2021 году уже начнется строительство. Предполагается, что территория зооуголка будет увеличена на 2 гектара. Это позволит расширить площадь вольеров, а также увеличить количество животных, — цитирует пресс-служба заместителя главы администрации Симферополя Эмиля Мамедиева.

В свою очередь директор Детского парка Алексей Кочедыков сообщил, что уже запланировано масштабное обновление всей территории Детского парка:

Глава администрации Симферополя Елена Проценко ставит задачу — в кратчайшие сроки привести зооуголок в порядок, чтобы он соответствовал современным нормам. Дирекция парка аккумулирует ресурсы, чтобы своими силами улучшить условия содержания животных. Имеющийся же проект реконструкции и расширения зооуголка будет одним из лучших в России. Кроме того, продолжаем благоустраивать территорию всего парка. Продолжим работу по замене тротуарной плитки и монтажу освещения.

Зооуголок Детского парка Симферополя хотят сделать одним из лучших в стране Зооуголок Детского парка Симферополя хотят сделать одним из лучших в стране Зооуголок Детского парка Симферополя хотят сделать одним из лучших в стране Зооуголок Детского парка Симферополя хотят сделать одним из лучших в стране Зооуголок Детского парка Симферополя хотят сделать одним из лучших в стране

фото: пресс-служба администрации Симферополя

Зооуголок Детского парка Симферополя хотят сделать одним из лучших в стране

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