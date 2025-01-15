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Зооуголок Симферополя зимой: как животные адаптируются к холодам

Зооуголок Симферополя зимой: как животные адаптируются к холодам

Опубликовал: КрымPRESS в Животные Крыма 13:32 15.01.2025

Волки, лисы, бараны, верблюды, буйволы, бизоны, амурский тигр и многие другие отращивают на зиму густые шубы. Таким образом, ни мороз, ни снегопад им не страшен! Больше всего зиму любят те животные и птицы, естественные ареалы которых охватывают районы с суровым климатом. В условиях симферопольской зимы менее активными становятся еноты. Они меньше передвигаются по вольеру и всё чаще предпочитают проводить время в своих утепленных домиках. Стоит отметить, что у всех обитателей зооуголка есть тёплые крытые вольеры, где они могут переждать непогоду. Для большего комфорта в холодное время года им добавляют дополнительный слой подстилки. Зимой животным и птицам увеличивают рацион питания, чтобы поддерживать их силы и укреплять иммунитет. Нам важно, чтобы каждый обитатель зооуголка был здоров и чувствовал себя комфортно, — сообщили в пресс-службе МБУК «Парки столицы». 

Зооуголок Симферополя зимой: как животные адаптируются к холодам Зооуголок Симферополя зимой: как животные адаптируются к холодам Зооуголок Симферополя зимой: как животные адаптируются к холодам

источник: по информации МБУК «Парки столицы»

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