«Звонок из банка» может обнулить ваш банковский счёт. Происшествие в Симферополе

Сотрудники МВД по Республике Крым предупреждают: в последнее время в регионе зарегистрировано немало случаев обмана граждан по телефону, когда в ходе разговора злоумышленники «выманивают» конфиденциальную информацию, либо, «запудрив мозги», провоцируют собеседника на необдуманные поступки. Так случилось с 54-летней жительницей Симферополя, банковский счет которой был «обнулен» в считанные минуты. В полиции озвучили детали истории:

Информация с пластиковой карты, являющейся «ключом» к счету, беспечной женщиной была передана хитроумному мошеннику, который, к тому же, заставил потерпевшую продиктовать ему поступивший через SMS код для совершения платежа. Началось все с того, что в один из декабрьских дней потерпевшей позвонили и серьезный мужской голос сообщил, что имеются подозрения, что ее карточка «взломана», а сам звонивший является сотрудником службы безопасности банка. Разумеется, женщину назвали по имени, прозвучали все типичные для таких случаев фразы, собеседник поинтересовался, когда картой в последний раз пользовались, где и при каких обстоятельствах, не было ли чего странного, никому ли не передавалась карта? Напуганная гражданка, рассчитывая, что ей сейчас помогут решить внезапно возникшую проблему, готова была тут же отправиться в банк, но впопыхах решила воспользоваться всеми консультациями по телефону.

«Слово за слово», по телефону был продиктован и номер, нанесенный на лицевую сторону карточки, и CVV-код, расположенный на обороте. «Сотрудник банка» убедительно увещевал, что прямо сейчас ей поступит сообщение с информацией, позволяющей разблокировать счет. Лишь после того, как к женщине поступила SMS с номером, у нее возникли сомнения в правильности собственных действий. Однако настойчивый мошенник все же заполучил и эти цифры.

Для женщины оказалось новостью, что таким нехитрым способом злоумышленники за ее счет совершили какие-то покупки в интернете. Ее банковский счет был «почищен» до копеечки.

По итогам обращения женщины в полицию возбуждено уголовное дело.

Звонки якобы из банка действительно зачастую выглядят убедительными, когда держателю карты, по словам собеседника, грозит блокировка счета либо несанкционированное снятие средств, и нужно срочно сообщить номер карты и секретный код, который придет по SMS. Этот вид мошенничества с банковскими картами продолжает оставаться самым популярным, отмечают в полиции.

Знайте: из службы безопасности банка никогда не звонят клиентам. В случае необходимости будет направлено SMS с исчерпывающей информацией с уже знакомого Вам номера «горячей линии», в том числе отображенного на обороте карты. В случае угрозы несанкционированного снятия средств со счета вам тоже придет SMS, к примеру, что все онлайн-платежи с карты заблокированы. Проверить ее работоспособность можно в любом банкомате или отделении вашего банка, — подчёркивают в пресс-службе МВД России в Крыму.

Вместе с тем, сотрудники МВД по Республике Крым просят обо всех случаях мошенничеств сообщать по единому номеру «102». И помните: по «горячим следам» любые преступления раскрываются легче и быстрее.