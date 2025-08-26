«Звонок из вуза» — самая популярная мошенническая схема к 1 сентября

Звонок из приемной комиссии или деканата, уведомление о блокировке электронного дневника и предложение зарегистрироваться на образовательном ресурсе являются самыми популярными мошенническими схемами в преддверии 1 сентября, рассказали РИА Новости в группе быстрого реагирования «Билайна».

Например, сначала абитуриенту или студенту звонит якобы представитель вуза и под тем или иным предлогом выманивает у него код из смс. Далее с абонентом связывается «сотрудник Роскомнадзора, Росфинмониторинга или полиции» и сообщает: аферисты пытались взломать его аккаунты, но у них не получилось».

Чтобы защититься на будущее, жертве нужно установить «приложение банка» якобы для защиты от мошенников, однако приложение на самом деле поддельное и содержит вредоносное ПО.

Второй популярной схемой является уведомление о блокировке электронного дневника или доступа к образовательной платформе. Восстановить доступ можно якобы по ссылке — с ее помощью мошенники крадут персональную информацию жертвы или выманивают у нее код к аккаунту на «Госуслугах», к банковскому приложению и так далее.

Мошенническая схема с предложением зарегистрироваться на образовательном ресурсе — это еще один способ заставить абонента перейти по фишинговой ссылке под предлогом регистрации на учебном портале или в вузовском приложении, либо вступления в студенческий чат.

Обычно для этого требуется назвать код, включить демонстрацию экрана или запустить бота с авторизацией через «Госуслуги», — поясняют специалисты.

Каждый год к началу учебного года фиксируется всплеск мошеннической активности, и 2025 год не стал исключением, говорит член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Использование темы поступления в вуз, доступа к электронным дневникам или образовательным платформам — это расчет злоумышленников на психологическое давление: студенты и родители находятся в состоянии стресса, боятся потерять доступ к важной информации и готовы быстро реагировать на звонки и сообщения. Именно на этом и строится схема социальной инженерии, — отметил депутат.

Мошенники маскируются под представителей официальных структур: университетов, регуляторов или силовых ведомств. Такая подмена авторитетов делает схему убедительной, а жертва, как правило, теряет бдительность.

Классическая ошибка — передача кода из SMS или установка неизвестного приложения по рекомендации «сотрудника вуза» или «службы безопасности». Эти действия открывают мошенникам прямой доступ к банковским счетам и персональным данным. Фишинговые ссылки под видом уведомлений о блокировке электронного дневника или обязательной регистрации на образовательном портале также являются крайне результативным инструментом. Здесь мошенники используют привычный для учащихся цифровой контур: почту, мессенджеры, чаты. Молодежь часто не проверяет подлинность ссылок и доменов, а это создает идеальные условия для кражи паролей и данных для входа на «Госуслуги» или в банковские приложения, — добавил Немкин.

Чтобы защититься, важно помнить простые правила: не передавать коды и пароли третьим лицам, проверять адрес сайта перед вводом данных, скачивать приложения только из официальных магазинов и при любых сомнениях звонить напрямую в вуз или банк, а не по «номеру из письма».

А родителям и самим учебным заведениям стоит усилить профилактическую работу — разъяснять студентам, как действуют современные схемы социальной инженерии, ведь осведомленность остаётся главным инструментом защиты от киберпреступников, — заключил парламентарий.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

