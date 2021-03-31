1 апреля – день Ч для чиновников. Как проходит сокращение госаппарата

Вице-премьер, руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко заявил, что к 1 апреля численность госаппарата уменьшилась почти на 10%. В стране сокращены 66 структурных подразделений и 33 заместителя руководителя федеральных ведомств.

В Крыму для оптимизации штатного расписания органов исполнительной власти и аппарата Совета министров РК 20 января 2021 года была создана рабочая группа, которую возглавил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк. Министерством финансов РК собраны предложения по сокращению предельной численности работников, которые поступили от министерств и ведомств. Они будут рассмотрены в ближайшее время.

Нужно исходить из тех задач, которые стоят сегодня перед системой госуправления. Она должна уметь адаптироваться к вызовам новой реальности, в основе которой лежит цифровая трансформация. Технологии кратно увеличивают возможности повышения эффективности работы госаппарата. Они помогают реализовать модель сервисного государства, ориентированного на запросы общества, на высокое качество предоставляемых гражданам услуг. Поэтому институты власти должны стать цифровыми платформами, естественно и незаметно предоставлять услуги в максимально оперативном режиме. Именно эту модель мы взяли за основу, — отметил Дмитрий Григоренко.

Напомним, 16 ноября прошлого года Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал реформу управления в России. Он уточнил, что в рамках реформы, которая должна начаться с 1 января, будет проведено сокращение штатов в министерствах и региональных подразделениях. В Крыму под сокращение попадает примерно 10% чиновников.