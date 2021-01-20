Упс. В Крыму в ближайшее время сократят 10% чиновников

В Крыму создана правительственная рабочая группа, которая займется «оптимизацией численности работников органов исполнительной власти Республики». Соответствующее Распоряжение опубликовано на портале Совмина РК.

Распоряжение

Создать рабочую группу по оптимизации предельной численности работников исполнительных органов государственной власти Республики Крым и аппарата Совета министров Республики Крым, – говорится в документе.

Рабочую группу возглавил крымский премьер-министр Юрий Гоцанюк, его замом назначена вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико. В составе группы все вице-премьеры (кроме Георгия Мурадова), глава мининформа РК Михаил Афанасьев, начальник управления кадровой политики аппарата Совмина Вера Шагиньян.

Задача группы – сокращение 10% чиновников. Срок предложений – 1 февраля.

Руководителям исполнительных органов государственной власти Республики Крым и аппарата Совета министров Республики Крым до 1 февраля 2021 года подготовить и представить рабочей группе предложения по сокращению на 10% предельной численности работников исполнительных органов государственной власти Республики Крым и аппарата Совета министров Республики Крым, – говорится в Распоряжении.

Итогом работы группы станет нормативный документ Совмина РК, в котором закрепят изменения штата чиновников. Сокращение коснется не только исполнительной ветви власти. В Распоряжении содержится предложение Госсовету Крыма, Счетной палате республики, омбудсменам и Избиркому рассмотреть вопрос об оптимизации штата своих сотрудников.

Ожидается, что процесс «оптимизации» завершится к 1 апреля. Всего в Крыму насчитывается около 28 тысяч чиновников. Это значит, что под сокращение попадут, примерно, 2 800 человек.