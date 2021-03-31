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1 апреля — день Дарьи Грязной. День дурака или День смеха
фото: Pexels (pixabay.com)

1 апреля — день Дарьи Грязной. День дурака или День смеха

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:11 31.03.2021

1 апреля в народе называли днем Дарьи Попловихи, пролубницей, грязнопрудом. Такое неблагозвучное определение сутки получили по простой причине — обильно таял снег, размывая дороги и разводя на них грязь. Крестьяне и вовсе обозначали 1 апреля грубо: «Дарья всё обгадила». Но! Считали, что Дарья Грязная марала только плохих людей, у которых были злые мысли.

Предки наши также считали, что в первый апрельский день начинает активничать Домовой. Славяне в древности верили, что на зиму он впадает в спячку, а просыпается только для того, чтобы сделать работу по дому. По поверьям, в таком сонном состоянии Домовой и пребывал до апреля — до момента, когда весна окончательно вступала в свои права. Для того, чтобы ублажить духа жилища и поднять ему настроение, 1 апреля его угощали разными вкусностями – подавали молоко, кашу, вино и сладости.

Церковь чтит память святых — Хрисанфа и Дарии

1 апреля — память святых мучеников Хрисанфа и Дарии и с ними мчч. Клавдия трибуна, Иларии, жены его, Иасона и Мавра, сынов их, Диодорапресвитера и Мариана диакона (283).

Дария Римская была жрицей богини Афины. Знатный язычник устроил брак Дарии со своим сыном, дабы отвратить его от веры Христовой. Но Господь управил иначе. Блестяще образованный, стойкий в вере христианин сумел отстоять веру и обратить ко Христу юную жену. Когда отец умер, дом супругов стал обителью для христиан.

Жили они в радости и любви. Но вот трибуну Клавдию донесли, что Хрисанф и Дария проповедуют христианство. Он по долгу службы предал их мучениям, но видя твердость мучеников и чудеса, явленные при страданиях, сам уверовал со своей женой и сыновьями. Клавдия утопили с камнем на шее, сыновьям его мечом отрубили головы, их мать умерла от горя на их могиле. Хрисанфа же и Дарию после страшных мучений закопали живыми в землю.

Погоду по Дарье 1 апреля тоже предсказывали…

  • Теплый и ясный день – к сухому и ветреному лету.
  • Дождь 1 апреля – летом засухи не будет.
  • Залежалый снег – лето будет гнилым, а урожай плохим.
  • Талые воды журчат – к хорошему сенокосу.
  • Верба зацвела 1 апреля – ульи надо открывать.
  • Ночью звезд не видно – погода в ближайшее время будет теплой.
  • Какая погода на 1 апреля – таким и октябрь будет.
Именины нынче отмечают: Иннокентий, Дмитрий, Иван, Дарья, Софья.

Ну и, конечно, 1 апреля — День дурака или День смеха. Дата в календаре, в которую совершенно безнаказанно можно разыгрывать родных, близких и окружающих. Главное условие — шутки должны быть безобидными. Иначе — правило бумеранга… ведь… никто не отменял.

Откуда торжество родом? История об этом умалчивает. На звание «родина праздника» претендуют сразу несколько стран: Англия, Франция, Мексика и Швеция. Существует версия, что изначально 1 апреля отмечалось как время Пасхи и день весеннего равноденствия.

Также 1 апреля празднуют…

  • День атеиста (Atheist Day) — США
  • День поэзии и творческого разума (Poetry and Creative Mind Day) — США
  • 1 апреля — День забавного чтения (Reading is Funny Day) — США
  • День кукушки — Шотландия
  • День посадки деревьев — Танзания
  • Национальный праздник — Кипр
  • Фестиваль танца (Мияко Одори) — Япония
  • 1 апреля — День одного цента (National One Cent Day) — США
  • День хлеба из теста на закваске (National Sourdough Bread Day) — США
  • День государственной службы — Таиланд
  • Праздник исламской республики — Иран
  • День капитанов-регентов — Сан-Марино
  • День права (Law Day) — США
  • Именины у Дарьи, Иннокентия, Ивана, Софии, Дмитрия
  • Дарья Пролубница
  • День коньяка
  • Праздник — День смеха (April Fools Day)
  • День математика
  • День растворимого кофе
  • Международный день птиц (International Bird Day)
  • День пробуждения домового
  • Праздник — День рождения доллара
  • День возвращения Снусмумрика
  • Ассирийский Новый Год
  • День съедобной книги (Edible Book Day)
  • Международный день фриволите (International Tatting Day)

О праздниках больше — здесь.

1 апреля — день Дарьи Грязной. День дурака или День смеха

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