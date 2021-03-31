1 апреля — день Дарьи Грязной. День дурака или День смеха

1 апреля в народе называли днем Дарьи Попловихи, пролубницей, грязнопрудом. Такое неблагозвучное определение сутки получили по простой причине — обильно таял снег, размывая дороги и разводя на них грязь. Крестьяне и вовсе обозначали 1 апреля грубо: «Дарья всё обгадила». Но! Считали, что Дарья Грязная марала только плохих людей, у которых были злые мысли.

Предки наши также считали, что в первый апрельский день начинает активничать Домовой. Славяне в древности верили, что на зиму он впадает в спячку, а просыпается только для того, чтобы сделать работу по дому. По поверьям, в таком сонном состоянии Домовой и пребывал до апреля — до момента, когда весна окончательно вступала в свои права. Для того, чтобы ублажить духа жилища и поднять ему настроение, 1 апреля его угощали разными вкусностями – подавали молоко, кашу, вино и сладости.

Церковь чтит память святых — Хрисанфа и Дарии

1 апреля — память святых мучеников Хрисанфа и Дарии и с ними мчч. Клавдия трибуна, Иларии, жены его, Иасона и Мавра, сынов их, Диодорапресвитера и Мариана диакона (283).

Дария Римская была жрицей богини Афины. Знатный язычник устроил брак Дарии со своим сыном, дабы отвратить его от веры Христовой. Но Господь управил иначе. Блестяще образованный, стойкий в вере христианин сумел отстоять веру и обратить ко Христу юную жену. Когда отец умер, дом супругов стал обителью для христиан.

Жили они в радости и любви. Но вот трибуну Клавдию донесли, что Хрисанф и Дария проповедуют христианство. Он по долгу службы предал их мучениям, но видя твердость мучеников и чудеса, явленные при страданиях, сам уверовал со своей женой и сыновьями. Клавдия утопили с камнем на шее, сыновьям его мечом отрубили головы, их мать умерла от горя на их могиле. Хрисанфа же и Дарию после страшных мучений закопали живыми в землю.

Погоду по Дарье 1 апреля тоже предсказывали…

Теплый и ясный день – к сухому и ветреному лету.

Дождь 1 апреля – летом засухи не будет.

Залежалый снег – лето будет гнилым, а урожай плохим.

Талые воды журчат – к хорошему сенокосу.

Верба зацвела 1 апреля – ульи надо открывать.

Ночью звезд не видно – погода в ближайшее время будет теплой.

Какая погода на 1 апреля – таким и октябрь будет.

Именины нынче отмечают: Иннокентий, Дмитрий, Иван, Дарья, Софья.

Ну и, конечно, 1 апреля — День дурака или День смеха. Дата в календаре, в которую совершенно безнаказанно можно разыгрывать родных, близких и окружающих. Главное условие — шутки должны быть безобидными. Иначе — правило бумеранга… ведь… никто не отменял.

Откуда торжество родом? История об этом умалчивает. На звание «родина праздника» претендуют сразу несколько стран: Англия, Франция, Мексика и Швеция. Существует версия, что изначально 1 апреля отмечалось как время Пасхи и день весеннего равноденствия.

Также 1 апреля празднуют…

День атеиста (Atheist Day) — США

День поэзии и творческого разума (Poetry and Creative Mind Day) — США

1 апреля — День забавного чтения (Reading is Funny Day) — США

День кукушки — Шотландия

День посадки деревьев — Танзания

Национальный праздник — Кипр

Фестиваль танца (Мияко Одори) — Япония

1 апреля — День одного цента (National One Cent Day) — США

День хлеба из теста на закваске (National Sourdough Bread Day) — США

День государственной службы — Таиланд

Праздник исламской республики — Иран

День капитанов-регентов — Сан-Марино

День права (Law Day) — США

Именины у Дарьи, Иннокентия, Ивана, Софии, Дмитрия

Дарья Пролубница

День коньяка

Праздник — День смеха (April Fools Day)

День математика

День растворимого кофе

Международный день птиц (International Bird Day)

День пробуждения домового

Праздник — День рождения доллара

День возвращения Снусмумрика

Ассирийский Новый Год

День съедобной книги (Edible Book Day)

Международный день фриволите (International Tatting Day) О праздниках больше — здесь .