1 августа – Макринин день или День Макриды. Заговоры и ритуалы

1 августа в народе говорили, что так называемая Макрида указывает на то, какой будет осень: «Смотри на осень по Макриде. Коль Макрида мокра, так и осень будет сыра». И поверите или проверите, но эта примета почти всегда оправдывает себя.

Церковь же нынче чтит память святой Макриды (Макрины Каппадокийской), которая известна также как сестра Василия Великого. Жила она в IV веке. В юности Макрида дала обет безбрачия и девства, после чего приняла иночество вместе со своей матерью, преподобной Емилией. После этого обе женщины приняли непосредственное участие в процессе строительства обители на берегу реки Ирисы, куда уже значительно позже стали приходить люди, желающие посвятить себя служению Богу.

Сама преподобная Макрида проводила время в молитвах и добрых делах. Легенда гласит, что ее целомудрие было настолько велико, что даже в болезни она никогда не обнажалась перед врачом. Вместо этого в случае недугов она молила Господа о выздоровлении. Однажды во время тяжелой болезни именно молитвы помогли Макриде победить ее. Причем, святая не только поправилась, но также получила в награду от Господа дар чудотворения.

Заговоры и ритуалы на 1 августа

Самый распространенный старинный деревенский ритуал связан с ворожбой на погоду, обряд называют «мокрины». Если день сухой, женщина, рожденная 1 августа, назначалась Мокриной. Если их несколько, выбирают каждый год новую.

Мокрина надевала синий сарафан, красные украшения и ждала деревенских женщин. Они приносили Мокрине рожь, пшеницу, овес со своих полей, она вязала их в сноп, закутывала полотенцем. Когда все женщины, одетые только в нижние рубахи белого цвета, во главе с местной знахаркой собирались у ее дома, Мокрина выходила, взяв с собой сноп. Его несли к ближайшей реке, где, бросив в воду, начинали топить. По примете, все колосья должны были утонуть до того, как уплывут вниз по течению. Женщины старались бить по воде как можно сильнее, вызывая дождь. Мужчинам было запрещено появляться на реке в этот день, чтобы не навести беду на деревню.

Если 1 августа шел дождь, Мокрина наряжалась, однако не выходила из дома, чтобы дождь не залил всю землю, и не случилось недорода.

Что касается примет на 1 августа, то их много…

На Макриду дождь пошел – к сырой, дождливой осени. Эта примета знатный урожай. Но – лишь в следующем году.

Теплый, солнечный день – к долгому «бабьему лету», сухому сентябрю и октябрю.

Пошел дождь – к следующему дню будет рожь.

Жара на Макриду – к шестинедельной засухе. Сильный, проливной дождь сулит обильные осадки на этот же срок.

С осины облетает пух – к началу сбора грибов подосиновиков.

Оводы по полю летают, больно кусают – к завтрашнему дню утихнут.

Затяжные дожди – к неурожаю и бедности.

Слепой летний дождик – хорошо уродятся орехи.

Пустить в дом овода – к покойнику.

Есть яблоки в этот день – к мелким неприятностям.

Рассвета не видно из-за туч – к обеду будет ясно.

Подул восточный ветер – к грозе.

Луна в тумане – к дождю.

Лягушек не видно – к теплу.

В первой половине дня попрятались муравьи – к дождю.

Пауки прячутся в углах – к скорым холодам.

Много паутины в лесу и на лугу – к теплой осени.

Именины сегодня отмечают: Степан, Евгения, Тихон, Григорий, Роман, Митрофан, Дмитрий.

А ещё 1 августа празднуют…

День подруги (National Girlfriends Day) — США

1 августа – День уважения к родителям (Respect for Parents Day) — США

День человека-паука (Spider-Man Day) — США

День индийского пейл-эля (National India Pale Ale Day) — США

1 августа – День кремового пирога с малиной (National Raspberry Cream Pie Day) — США

День родителей — Конго

День приютских собак (Universal Birthday for Shelter Dogs) — США

1 августа – День Йоркшира (Yorkshire Day) — Великобритания

Лугнасад (Lammas Day) — Ирландия

День отмены рабства — Бермуды

1 августа – День азербайджанского алфавита и языка — Азербайджан

День памяти жертв Варшавского восстания — Польша

День конфедерации — Швейцария

1 августа – День эмансипации (Emancipation Day) — Ямайка, Барбадос, Тринидад и Тобаго

День независимости — Бенин

День Миндена (Minden Day) — Великобритания

1 августа – День народно-освободительной армии — Китай

День социального сопротивления — Северный Кипр

День вооружённых сил — Ливан

1 августа – День победы — Камбоджа, Лаос

Именины у Романа, Серафима, Евгении, Дмитрия, Степана

День Макриды

День бумажных салфеток

1 августа – Флешмоб женственности

День инкассатора

1 августа – День памяти жертв Первой мировой войны

День тыла Вооружённых сил РФ

День рождения ВСХВ-ВДНХ

Международная неделя клоунов (International Clown Week)

1 августа – День работника технической поддержки

Всемирная неделя грудного вскармливания (World Breastfeeding Week)

День основания Службы специальной связи РФ

1 августа – День памяти благоверного князя Романа Олеговича Рязанского

Всемирный день скаутского галстука (World Scout Scarf Day)

День репатрианта в Республике Адыгея

Всемирный день борьбы с раком лёгких (World Lung Cancer Day) О праздниках больше — здесь .