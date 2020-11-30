1 декабря – день Романа и Платона. Насыпь в карман!

1 декабря год подходил к концу, начиналась зима – самое суровое для крестьянина время года: «Мороз ухо рвет, хитрые узоры на окнах расписывает, да глаз снегом тешит». 1 декабря, говорили в народе, указывает, какой будет вся предстоящая зима: «Платон да Роман покажут зиму нам». Этих святых мучеников просили о финансовом благополучии: «Платон и Роман, насыпьте мне в карман». Народ верил – кто так скажет, то весь год с деньгами будет.
Святые мученики Роман и Платон
Как гласит легенда, пострадали за веру в IV веке. Известно, что Платон был братом мученика Антиоха – вместе они родились в семье благочестивых христиан и получили отличное воспитание, после чего начали проповедовать христианство буквально в начале своей юности. В частности, Платон очень часто встречался с язычниками и беседовал с ними для того чтобы обратить в веру. Происходило это во времена правления императора Агриппина, который отличался нетерпимостью к приверженцам христианского учения. Неудивительно, что он распорядился арестовать Платона и устроил суд, на котором требовал, чтобы проповедник отрекся от своих убеждений. Платон отказался сделать это, за что был замучен и убит.
Что же касается Романа, то он принял мученическую смерть вместе с отроком Варулом. Произошло это, согласно преданию, во время гонений, организованных в отношении христиан императором Максимилианом. Сам Роман в это время был диаконом в городе Кесария и однажды встретил епарха, идущего на языческий праздник. Тогда Роман стал убеждать его отречься от веры, после чего тот отказался то сделать и предал проповедника большому количеству пыток. Мимо проходил Варул, который также являлся христианином и не мог остаться в стороне. Тогда его тоже схватили и замучили вместе с Романом.
Приметы на 1 декабря:
- Если в этот день тепло на улице – зима будет теплой и мягкой, и наоборот.
- Ветер сильный дует – зимой вьюг и метелей будет много.
- Если в день Романа и Платона погода в течение дня быстро меняется, то зима вообще будет очень переменчивой.
- Когда на щеколде ржавчина появилась – ожидай непогоды в ближайшее время.
- Если человек родился 1 декабря, то он будет обладать способностью предсказывать погоду.
- Круги вокруг месяца – скоро будет мороз.
- Ворона по дороге ходит – будет оттепель.
- По народной примете, комар в доме появился 1 декабря – ожидай оттепели.
А ещё 1 декабря празднуют:
- Всероссийский день хоккея
- День белой козы
- Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day)
- Международный день невролога
- Праздник победы русской эскадры у мыса Синоп
- День рождения Пермского края
- Калмыцкий Новый Год (Зул)
- День войск воздушно-космической обороны (ВКО) РФ
- Праздник сетевика
- День без искусства (Day Without Art)
- День скаутских мам
- Праздник аудитора и бухгалтера Краснодарского края
- День каракалпакского языка
- День Антарктиды (Antarctica Day)
- Праздник рождественских огней (National Christmas Lights Day) — США
- День первого президента — Казахстан
- День поедания красных яблок (Eat a Red Apple Day) — США
- Праздник юриста — Беларусь
- День учителя — Панама
- День независимости — Португалия
- Праздник добрососедства — Туркменистан
- День работников прокуратуры — Украина
- День раcформирования вооружённых сил — Коста-Рика
- Праздник культуры синдхов — Пакистан
- День свободы и демократии — Чад
- Праздник республики — ЦАР
- День Розы Паркс (Rosa Parks Day) — США
- День национального единения — Румыния
- Праздник самоуправления — Исландия
- Именины у Платона, Романа, Николая
- Платон и Роман Зимоуказатели
По материалам:
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