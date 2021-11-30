1 декабря – день Романа и Платона. Суровое для крестьянина время. Денег просите!

1 декабря – Год подходил к концу, начиналась зима – самое суровое для крестьянина время года: «Мороз ухо рвет, хитрые узоры на окнах расписывает, да глаз снегом тешит». 1 декабря, говорили в народе, указывает, какой будет вся предстоящая зима: «Платон да Роман покажут зиму нам». Этих святых мучеников просили о финансовом благополучии: «Платон и Роман, насыпьте мне в карман». Народ верил – кто так скажет, то весь год с деньгами будет.

В это время 1 декабря в поле уже не работали, но крестьяне знали, чем себя занять. Например, были распространены различные ремесла, и в частности, резьба по дереву. Процветала хохлома, дымковская игрушка, резьба по кости. Крестьяне также занимались изготовлением посуды, изразцов, черепицы, причем, использовали для этого особую технику. При изготовлении посуды использовали липу, которая легко полировалась и гнулась. Предки считали, что липа способна защитить человека от нечисти.

Как гласит легенда, пострадали за веру в IV веке. Известно, что Платон был братом мученика Антиоха – вместе они родились в семье благочестивых христиан и получили отличное воспитание, после чего начали проповедовать христианство буквально в начале своей юности. В частности, Платон очень часто встречался с язычниками и беседовал с ними для того чтобы обратить в веру. Происходило это во времена правления императора Агриппина, который отличался нетерпимостью к приверженцам христианского учения. Неудивительно, что он распорядился арестовать Платона и устроил суд, на котором требовал, чтобы проповедник отрекся от своих убеждений. Платон отказался сделать это, за что был замучен и убит.

Что же касается Романа, то он принял мученическую смерть вместе с отроком Варулом. Произошло это, согласно преданию, во время гонений, организованных в отношении христиан императором Максимилианом. Сам Роман в это время был диаконом в городе Кесария и однажды встретил епарха, идущего на языческий праздник. Тогда Роман стал убеждать его отречься от веры, после чего тот отказался то сделать и предал проповедника большому количеству пыток. Мимо проходил Варул, который также являлся христианином и не мог остаться в стороне. Тогда его тоже схватили и замучили вместе с Романом.

Приметы 1 декабря Если в этот день тепло на улице – зима будет теплой и мягкой, и наоборот.

Ветер сильный дует – зимой вьюг и метелей будет много.

Если в день Романа и Платона погода в течение дня быстро меняется, то зима вообще будет очень переменчивой.

Когда на щеколде ржавчина появилась – ожидай непогоды в ближайшее время.

Если человек родился 1 декабря, то он будет обладать способностью предсказывать погоду.

Круги вокруг месяца – скоро будет мороз.

Ворона по дороге ходит – будет оттепель.

По народной примете, комар в доме появился 1 декабря – ожидай оттепели. Именины сегодня отмечают: Николай, Платон, Роман. А ещё 1 декабря празднуют… Всероссийский день хоккея

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