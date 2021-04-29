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1 и 8 мая - акция «Добрая суббота», приуроченная к празднованию Дня Победы. Крымчане приглашаются

1 и 8 мая — акция «Добрая суббота», приуроченная к празднованию Дня Победы. Крымчане приглашаются

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:08 29.04.2021

1 и 8 мая в сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдет традиционная акция «Добрая суббота», приуроченная к празднованию Дня Победы.

В акции «История Победы» смогут принять участие школьники вместе со своими родителями, бабушками и дедушками, рассказав о том, как праздновали День Победы в их семьях в 1945 году. Также участники акции смогут поделиться историями о своих прабабушках и прадедушках, которые принимали участие в событиях Великой Отечественной войны, прикрепив фото, архивные записи, вырезки из газет и другие сохранившиеся материалы, — сообщили в АНО «Россия – страна возможностей».

К участию в акции приглашаются школьники из всех регионов России.

Свои истории, фото и видео участники акции «История Победы» смогут опубликовать в сообществе «Большая перемена» ВКонтакте и в своих социальных сетях с хэштегами #ДобраяСуббота #ИсторияПобеды #БольшаяПеремена.

1 и 8 мая - акция «Добрая суббота», приуроченная к празднованию Дня Победы. Крымчане приглашаются

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