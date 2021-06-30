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1 июля – Ярилин день. Середина лета, покосы, игрища
фото: Mareefe (pixabay.com)

1 июля – Ярилин день. Середина лета, покосы, игрища

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:20 30.06.2021

1 июля — удивительный день, в который нужно собирать душистые травы и готовить из них чай. Такой напиток, верили в народе, принесёт исключительную пользу и поможет избавиться от самых разных недугов.

Главный же герой сегодняшнего дня — бог Ярило. Наши предки говорили, что середина лета — это время, когда все святые начинают мериться силами с языческим божеством и не могут его победить. Считали, что 1 июля можно наблюдать самые невероятные и чудесные явления: на земле, по приметам, могли образоваться дыры, через которые можно было увидеть другую часть света, солнце замедляло свой ход, открывались двери в потусторонний мир.

Для того, чтобы увидеть все это, согласно народным верованиям, нужно заплести 1 июля крепкие березовые ветки в косу и посмотреть через них с крутого берега над рекой. Так, например, можно увидеть близких, которые пропали без вести.

А ещё 1 июля отправлялись на покосы, набивали матрасы травой, а по вечерам собирались около костров, водили хороводы и веселились, устраивали игрища, ярмарки, кулачные бои, пляски.

Церковь сегодня 1 июля чтит память Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула

1 июляСвятые мученики Леонтий, Ипатий и Феодул пострадали при императоре Веспасиане (70-79 гг.) в Триполе финикийском (Триполи). Святой Леонтий, родом грек, служил военачальником в римском войске, был умен от природы, знаком с книжной мудростью, целомудрен, милостив к нищим и страннолюбив. Правителю донесли, что Леонтий призывал людей не приносить жертв языческим богам. Правитель послал трибуна Ипатия с отрядом воинов в Триполи, чтобы задержать Леонтия. Ипатий по дороге заболел и находился при смерти. Ему явился Ангел и сказал: «Если хочешь выздороветь, то вместе с твоими воинами воззови трижды к небу: Боже Леонтия, помоги мне». Все так и сделали, и трибун исцелился.

В городе Ипатий и воин Феодул встретили человека, который пригласил их к себе в дом. Это оказался сам Леонтий, который научил их христианской вере, и они оба приняли крещение от него. Позже и сам правитель прибыл в город. Узнав о случившемся, он предал мучениям Леонтия, Ипатия и Феодула. Святых Ипатия и Феодула усекли мечом, а святой Леонтий скончался во время побиения палками. Христиане похоронили мучеников близ Трипольской пристани.

Что касается примет на 1 июля

  • Новолуние в этот день – к засухе.
  • Туман с утра – день будет жарким и солнечным.
  • Если 1 июля промыть росой глаза – они будут зоркими.
  • Розовый закат вечером? На следующий день будет жарко.
  • Ветер подул – к затяжной жаре.
  • Много росы – к хорошему урожаю проса.
  • В первый день июля на рассвете самый лучший клев.
  • То, что в этот день приснится – обязательно сбудется, но не сразу, а через 20 лет.
  • Куст осоки приснился – к ссорам между родственниками. В доме ремонт делать во сне – к смерти главы семьи. Болото – к тюрьме. Быть похороненным заживо – к долгой жизни. Церковь – к счастью. Молоко пить – здоровым быть. Огонь – с детьми может беда случиться. В этот день зачесались ноги – к дальней дороге.

Именины сегодня отмечают: Ипатий, Леонтий, Феодул, Александр, Василий, Виктор, Никанор, Сергей.

А ещё 1 июля празднуют…

• День ветеранов боевых действий
• Международный день шутки (International Joke Day)
• День Куриного Бога
• День изобретения солнцезащитных очков
• День заплетальщиков
• День празднования добровольного вхождения Бурятии в состав России
• День сотрудника отдела налоговых преступлений
• День имбирного печенья (National Gingersnap Day) — США
• День Канады (Canada Day)
• Праздник Джулая — Болгария
• День Коммунистической партии Китая
• День скаута — Таиланд
• День креативного мороженого (National Creative Ice Cream Flavors Day) — США
• День свободы — Суринам
• День инженера — Мексика
• День семьи — Лесото
• День союза — Сомали
• День почтовой марки (National U.S. Postage Stamp Day) — США
• День отмены рабства — Карибские Нидерланды
• День доктора — Индия
• Фестиваль посадки деревьев — Индия
• День независимости — Руанда
• День независимости — Бурунди
• День почтового индекса (Zip Code Day) — США
• День Серетсе Хама — Ботсвана
• День Вооружённых сил — Сингапур
• День работников прокуратуры — Армения
• День налогового работника — Кыргызстан
• День республики — Гана
• День тартана (Tartan Day) — Новая Зеландия, Австралия
• День специального административного региона Гонконг (Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day) — КНР
• День государственных служащих и правительственных чиновников — Венгрия
• День территории — Британские Виргинские острова
• Именины у Леонтия, Александра, Ипатия, Василия, Феодула, Сергея, Никанора, Виктора

• Макушка лета — Сенозарница

О праздниках больше — здесь.

1 июля – Ярилин день. Середина лета, покосы, игрища

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