1 июля – Ярилин день. Середина лета, покосы, игрища

1 июля — удивительный день, в который нужно собирать душистые травы и готовить из них чай. Такой напиток, верили в народе, принесёт исключительную пользу и поможет избавиться от самых разных недугов.
Главный же герой сегодняшнего дня — бог Ярило. Наши предки говорили, что середина лета — это время, когда все святые начинают мериться силами с языческим божеством и не могут его победить. Считали, что 1 июля можно наблюдать самые невероятные и чудесные явления: на земле, по приметам, могли образоваться дыры, через которые можно было увидеть другую часть света, солнце замедляло свой ход, открывались двери в потусторонний мир.
Для того, чтобы увидеть все это, согласно народным верованиям, нужно заплести 1 июля крепкие березовые ветки в косу и посмотреть через них с крутого берега над рекой. Так, например, можно увидеть близких, которые пропали без вести.
Церковь сегодня 1 июля чтит память Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула
Святые мученики Леонтий, Ипатий и Феодул пострадали при императоре Веспасиане (70-79 гг.) в Триполе финикийском (Триполи). Святой Леонтий, родом грек, служил военачальником в римском войске, был умен от природы, знаком с книжной мудростью, целомудрен, милостив к нищим и страннолюбив. Правителю донесли, что Леонтий призывал людей не приносить жертв языческим богам. Правитель послал трибуна Ипатия с отрядом воинов в Триполи, чтобы задержать Леонтия. Ипатий по дороге заболел и находился при смерти. Ему явился Ангел и сказал: «Если хочешь выздороветь, то вместе с твоими воинами воззови трижды к небу: Боже Леонтия, помоги мне». Все так и сделали, и трибун исцелился.
В городе Ипатий и воин Феодул встретили человека, который пригласил их к себе в дом. Это оказался сам Леонтий, который научил их христианской вере, и они оба приняли крещение от него. Позже и сам правитель прибыл в город. Узнав о случившемся, он предал мучениям Леонтия, Ипатия и Феодула. Святых Ипатия и Феодула усекли мечом, а святой Леонтий скончался во время побиения палками. Христиане похоронили мучеников близ Трипольской пристани.
Что касается примет на 1 июля
- Новолуние в этот день – к засухе.
- Туман с утра – день будет жарким и солнечным.
- Если 1 июля промыть росой глаза – они будут зоркими.
- Розовый закат вечером? На следующий день будет жарко.
- Ветер подул – к затяжной жаре.
- Много росы – к хорошему урожаю проса.
- В первый день июля на рассвете самый лучший клев.
- То, что в этот день приснится – обязательно сбудется, но не сразу, а через 20 лет.
- Куст осоки приснился – к ссорам между родственниками. В доме ремонт делать во сне – к смерти главы семьи. Болото – к тюрьме. Быть похороненным заживо – к долгой жизни. Церковь – к счастью. Молоко пить – здоровым быть. Огонь – с детьми может беда случиться. В этот день зачесались ноги – к дальней дороге.
Именины сегодня отмечают: Ипатий, Леонтий, Феодул, Александр, Василий, Виктор, Никанор, Сергей.
А ещё 1 июля празднуют…
• Макушка лета — Сенозарница
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