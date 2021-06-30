1 июля – Ярилин день. Середина лета, покосы, игрища

1 июля — удивительный день, в который нужно собирать душистые травы и готовить из них чай. Такой напиток, верили в народе, принесёт исключительную пользу и поможет избавиться от самых разных недугов.

Главный же герой сегодняшнего дня — бог Ярило. Наши предки говорили, что середина лета — это время, когда все святые начинают мериться силами с языческим божеством и не могут его победить. Считали, что 1 июля можно наблюдать самые невероятные и чудесные явления: на земле, по приметам, могли образоваться дыры, через которые можно было увидеть другую часть света, солнце замедляло свой ход, открывались двери в потусторонний мир.

Для того, чтобы увидеть все это, согласно народным верованиям, нужно заплести 1 июля крепкие березовые ветки в косу и посмотреть через них с крутого берега над рекой. Так, например, можно увидеть близких, которые пропали без вести.

А ещё 1 июля отправлялись на покосы, набивали матрасы травой, а по вечерам собирались около костров, водили хороводы и веселились, устраивали игрища, ярмарки, кулачные бои, пляски.

Церковь сегодня 1 июля чтит память Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула Святые мученики Леонтий, Ипатий и Феодул пострадали при императоре Веспасиане (70-79 гг.) в Триполе финикийском (Триполи). Святой Леонтий, родом грек, служил военачальником в римском войске, был умен от природы, знаком с книжной мудростью, целомудрен, милостив к нищим и страннолюбив. Правителю донесли, что Леонтий призывал людей не приносить жертв языческим богам. Правитель послал трибуна Ипатия с отрядом воинов в Триполи, чтобы задержать Леонтия. Ипатий по дороге заболел и находился при смерти. Ему явился Ангел и сказал: «Если хочешь выздороветь, то вместе с твоими воинами воззови трижды к небу: Боже Леонтия, помоги мне». Все так и сделали, и трибун исцелился. В городе Ипатий и воин Феодул встретили человека, который пригласил их к себе в дом. Это оказался сам Леонтий, который научил их христианской вере, и они оба приняли крещение от него. Позже и сам правитель прибыл в город. Узнав о случившемся, он предал мучениям Леонтия, Ипатия и Феодула. Святых Ипатия и Феодула усекли мечом, а святой Леонтий скончался во время побиения палками. Христиане похоронили мучеников близ Трипольской пристани. Что касается примет на 1 июля

Новолуние в этот день – к засухе.

Туман с утра – день будет жарким и солнечным.

Если 1 июля промыть росой глаза – они будут зоркими.

Розовый закат вечером? На следующий день будет жарко.

Ветер подул – к затяжной жаре.

Много росы – к хорошему урожаю проса.

В первый день июля на рассвете самый лучший клев.

То, что в этот день приснится – обязательно сбудется, но не сразу, а через 20 лет.

Куст осоки приснился – к ссорам между родственниками. В доме ремонт делать во сне – к смерти главы семьи. Болото – к тюрьме. Быть похороненным заживо – к долгой жизни. Церковь – к счастью. Молоко пить – здоровым быть. Огонь – с детьми может беда случиться. В этот день зачесались ноги – к дальней дороге. Именины сегодня отмечают: Ипатий, Леонтий, Феодул, Александр, Василий, Виктор, Никанор, Сергей. А ещё 1 июля празднуют… • День ветеранов боевых действий • Международный день шутки (International Joke Day) • День Куриного Бога • День изобретения солнцезащитных очков • День заплетальщиков • День празднования добровольного вхождения Бурятии в состав России • День сотрудника отдела налоговых преступлений • День имбирного печенья (National Gingersnap Day) — США • День Канады (Canada Day) • Праздник Джулая — Болгария • День Коммунистической партии Китая • День скаута — Таиланд • День креативного мороженого (National Creative Ice Cream Flavors Day) — США • День свободы — Суринам • День инженера — Мексика • День семьи — Лесото • День союза — Сомали • День почтовой марки (National U.S. Postage Stamp Day) — США • День отмены рабства — Карибские Нидерланды • День доктора — Индия • Фестиваль посадки деревьев — Индия • День независимости — Руанда • День независимости — Бурунди • День почтового индекса (Zip Code Day) — США • День Серетсе Хама — Ботсвана • День Вооружённых сил — Сингапур • День работников прокуратуры — Армения • День налогового работника — Кыргызстан • День республики — Гана • День тартана (Tartan Day) — Новая Зеландия, Австралия • День специального административного региона Гонконг (Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day) — КНР • День государственных служащих и правительственных чиновников — Венгрия • День территории — Британские Виргинские острова • Именины у Леонтия, Александра, Ипатия, Василия, Феодула, Сергея, Никанора, Виктора • Макушка лета — Сенозарница

О праздниках больше — здесь .