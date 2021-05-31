1 июня – день Ивана-Хлебороста. Епископа Готфского

1 июня говорили, «весна потом умывается, честному народу в пояс кланяется, на красно лето из – под белой руки глядит».

Существовало много примет, связанных с этим днем, анализировали природные явления и старались предсказать погоду на ближайшие дни и месяцы.

Говорят, что именно с этого момента появляются первые ягоды и грибы, а на полях колосится рожь. Согласно народным верованиям, с 1 июня «весна потом умывается, честному народу в пояс кланяется, на красно лето из – под белой руки глядит». Существовало много примет, связанных с этим днем. Люди 1 июня анализировали природные явления и старались предсказать погоду на ближайшие дни и месяцы.

В это время наблюдается раннее цветение красного клевера, поздних сортов смородины и ландыша. Крестьяне старались в день Ивана-Хлебороста посеять цветную капусту, зимнюю черную редьку, фасоль, тыкву. В почве к этому времени заканчивались заморозки, однако считалось, что посадки лучше закрывать на ночь.

Сегодня дачники проводят внекорневую прикормку деревьев с использованием жидкого навоза в смеси с бурой, борной кислотой или марганцем.

ОГЛАВЛЕНИЕ: Церковь почитает память преподобного Иоанна, епископа Готфского

Но каган хазарский вновь овладел этим местом, многих казнил, а Иоанна отдал под стражу

Что касается примет 1 июня…

А ещё 1 июня празднуют…. Церковь почитает память преподобного Иоанна, епископа Готфского Преподобный Иоанн, епископ Готфский, жил в VIII веке. Будущий святитель был родом из Тавроскифии (в Крыму), сын благочестивых родителей Льва и Фотины. Иоанн с детства был посвящен на служение Богу, потому что родился по усердной молитве своих родителей и с юности подвизался в иночестве. В 754 году православные в Готфии избрали Иоанна во епископа. Но не сразу принял сан преподобный, а обошел все святые места. Возвратившись, он отправился в Грузию (Иверию), сохранившуюся от распространения иконоборческой ереси, где был хиротонисан. В 780 году, при императрице Ирине, послал Константинопольскому патриарху Павлу свиток с изложением веры (выписки из Ветхого и Нового Заветов о почитании икон). По удалении Павла (в августе 784 года) с разрешения императрицы Ирины приходил в Константинополь по делам церковным. Участвовал в Никейском Соборе, восстановившем иконопочитание. По возвращении епископ Иоанн нашел, что хазары заняли своим гарнизоном Дори, главный город его епархии. Иоанн убедил властителя Готфии выгнать хазар. Но каган хазарский вновь овладел этим местом, многих казнил, а Иоанна отдал под стражу Верные помогли епископу бежать за море, в Амастриду. Через четыре года, услышав о смерти хазарского властителя, святитель сказал: «Через 40 дней я пойду судиться с ним перед Христом Спасителем». Действительно, через 40 дней, 26 июня святитель скончался. Это произошло в то время, когда он обращался с поучением к народу, в 790 году. С честью был провожаем «с фимиамами и свечами до самого корабля» Амастридским епископом Георгием. Тело его 29 июля было доставлено в Готфию, в монастырь Парфенит, расположенный в Крыму у подошвы горы Аю-Даг. Где прежде жил святитель у построенного им большого храма во имя святых апостолов Петра и Павла. Об этом свидетельствует надпись на камне, найденном на южном берегу Крыма. Память святителя Иоанна празднуется также 26 июня/9 июля. «Этот всечестный и Божественный храм святых славных всехвальных и первоверховных апостолов Петра и Павла. Был построен с основания в давние времена иже во святых отцем нашим архиепископом города и всея Готфии Иоанном исповедником». Также в первый день лета почитается память великого князя Дмитрия Донского – защитника русской земли. Что касается примет 1 июня…

Первые дни июня дождливые – лето будет засушливым, без большого количества осадков.

Прохладная погода – еще 40 дней тепла не стоит ждать.

Утром не выпала роса — к дождю.

Вороны сидят 1 июня, оборотив клювы в одну сторону – в ближайшее время будет сильный ветер. Именины сегодня отмечают: Василий, Григорий, Виктор, Андрей, Максим, Антон, Николай, Матвей, Митрофан, Александр. А ещё 1 июня празднуют…. День без алкоголя — Польша

День «Скажи что-нибудь приятное» (Say Something Nice Day) — США

1 июня – День «Подбрось монетку» (Flip a Coin Day) — США

День торта с фундуком (National Hazelnut Cake Day) — США

День ходьбы босиком (National Go Barefoot Day) — США

1 июня – День чёрного медведя (National Black Bear Day) — США

День ребёнка — КНР

День матери и ребёнка — Монголия

1 июня – День труда — Багамские Острова

День посадки деревьев — Камбоджа

День оливок (National Olive Day) — США

1 июня – День вооружённых сил — Канада

День независимости — Самоа

День работников архивов и управления документацией — ПМР

1 июня – День вооружённых сил — Испания

День свободы (День Мадарака) — Кения

День победы (День Конституции) — Тунис

1 июня – День пришествия Крестительницы Грузии (Нинооба)

День президента — Палау

День военно-морского флота — Мексика

1 июня – День Азорских островов — Португалия

День Панча Сила — Индонезия

День рождения короля — Малайзия

Иван Долгий

Международный день защиты детей (International Children`s Day)

Всемирный день родителей (Global Day of Parents)

День Северного Флота РФ

День отправки рекой бутылки с хорошими мыслями

Всемирный день молока (World Milk Day)

День рождения «Супермена»

1 июня – День памяти святого благоверного князя Димитрия Донского

День военно-транспортной авиации ВКС РФ

Международный день очистки водоёмов (International Cleanup Day)

День создания правительственной связи СССР

День герба, флага и гимна Краснодарского края

Международный фестиваль крапивы в Крапивне О празднике больше — здесь .