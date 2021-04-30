1 мая – Кузьма-огородник. В Вальпургиеву ночь можно увидеть свое будущее

В народе верили, что святой Козьма беспокоился о том, чтобы крестьяне не испытывали голода и даже при жизни постоянно помогал нуждающимся. Именно поэтому, он защищает посевы от холодов и сухостоев.

Неудивительно, что Козьме 1 мая молились о богатом урожае. Говорят, если этот день теплым выдавался, вторая половина мая холодной была: «На Кузьму в рубашке пахать — в шубе сеять». А первая майская гроза, согласно поверью, достаток намывала. Поэтому, заслышав громовые раскаты, молодежь на улицу спешила, чтоб удачу поймать, а старики, за счастьем уже не гнавшиеся, лишь крестились да приговаривали: «Пошли, Господи, тихую воду и теплую росу».

1 мая: приметы дня

Кукушка кукует – наступают тёплые деньки.

Если день жаркий, то вторая половина месяца будет холодной. Если же 1 мая прохладно, то последний весенний месяц обещает быть тёплым и пригожим.

Зацвела рябина – тепло будет стойкое.

Черемуха зацвела – жди похолодания.

На черемухе листики появились – пора заниматься посадкой картофеля.

Дождь – к хорошему урожаю ржи.

Сны с 30 апреля на 1 мая несут благополучие. Исполнятся для тех, кто родился в этот день. Сновидение, увиденное днем 1 мая, предсказывает события ближайшего будущего.

Также сегодня есть один интересный обычай, который приносит всем немолодым людям крепкое здоровье и молодость. Нужно доесть последнюю ложку за самым младшим членом семьи и при этом сказать специальные слова. Тогда молодость не только сохранится, но и вернется.

Все эти чудеса возможны только в том случае, если человек в этот день не будет грустить и пребывать в плохом настроении. Потому что на слабость души слетаются отчаявшиеся злые силы — они насылают порчу и обрекают на несчастья.

Ночь с 30 апреля на 1 мая носит название Вальпургиева. Древние люди верили, что в это время ведьмы садятся на метлы и летят на гору, где устраивают шабаш, и всю ночь предаются разврату.

Жители деревень в Вальпургиеву ночь занимались изгнанием ведьм:

жгли костры, и бросали в огонь колдовские чучела из соломы;

совершали обход домов с факелами;

звонили в церковный колокол.

Крестьяне считают это время неблагоприятным моментом для заключения брака, мол «весь век маяться будешь, и измену в собственном доме узнаешь». Народная мудрость: чем богаче угощение на свадьбе, тем счастливее будет жизнь супружеской пары.

Ночь с 30 апреля на 1 мая считается мистической. У разных народов мира эта ночь соотносится с праздником ведьм и всей нечистой силы. В славянской традиции эта ночь называется Живина ночь или Велесова. Европейцы называют ее Вальпургиева ночь.

Считается, что в Вальпургиеву ночь ведьмы слетаются на шабаш. Существовало поверье, что ведьмы садились верхом на метлы и слетались на гору, где проводили время в плясках, веселье и неистовом разврате.

Свое название праздник получил в честь святой Вальпургии, которая, будучи монахиней, сотворила при много чудес. После смерти монахиню причислили к лику святых. Ее изображали на иконах с псом, который символизировал проводника в мир мертвых и с треугольным зеркалом, способным показывать будущее.

Считалось, что в Вальпургиеву ночь можно увидеть свое будущее и призывать на помощь высшие силы, выйдя на контакт с загробным миром. Нужно отметить, что ночь с 30 апреля по 1 мая действительно особенная. По крайней мере, так говорят астрологи. Сочетания Меркурия и Венеры в Овне устанавливает сильную связь с прошлым, которая активизируется с помощью Плутона, покровителя мертвых. Получается, что в эту ночь действительно открыты двери в иной мир и можно установить контакт с душами умерших.

Сегодня Вальпургиева ночь стала праздником, который носит развлекательный характер. Особенно активно его отмечают в странах Европы. В этот день зажигают костры, встречая весну и чтобы отогнать злых духов, проводятся карнавальные шествия и игры. Однако люди до сих пор верят в приметы и поверья, связанные с этим праздником.

Именины у Виктора, Космы, Василия, Ефима, Михаила, Тамары, Ивана.

1 мая церковь отмечает День святого Кузьмы