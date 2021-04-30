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1 мая – Кузьма-огородник. В Вальпургиеву ночь можно увидеть свое будущее
иллюстрация: KELLEPICS (pixabay.com)

1 мая – Кузьма-огородник. В Вальпургиеву ночь можно увидеть свое будущее

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:49 30.04.2021

1 мая — в этот день старались посадить свеклу и морковь. Утром перед посевом хозяйка подходила к колодцу и сбрызгивала семена родниковой водой. После этого бросала в колодец медные монеты – это предвещало богатый урожай, согласно древним славянским верованиям. В некоторых деревнях 1 мая также ходили на реку тайком три ночи подряд, дожидались рассвета и опускали в воду семена для того чтобы никто посевы не сглазил.

В народе верили, что святой Козьма беспокоился о том, чтобы крестьяне не испытывали голода и даже при жизни постоянно помогал нуждающимся. Именно поэтому, он защищает посевы от холодов и сухостоев.

Неудивительно, что Козьме 1 мая молились о богатом урожае. Говорят, если этот день теплым выдавался, вторая половина мая холодной была: «На Кузьму в рубашке пахать — в шубе сеять». А первая майская гроза, согласно поверью, достаток намывала. Поэтому, заслышав громовые раскаты, молодежь на улицу спешила, чтоб удачу поймать, а старики, за счастьем уже не гнавшиеся, лишь крестились да приговаривали: «Пошли, Господи, тихую воду и теплую росу».

1 мая: приметы дня

  • Кукушка кукует – наступают тёплые деньки.
  • Если день жаркий, то вторая половина месяца будет холодной. Если же 1 мая прохладно, то последний весенний месяц обещает быть тёплым и пригожим.
  • Зацвела рябина – тепло будет стойкое.
  • Черемуха зацвела – жди похолодания.
  • На черемухе листики появились – пора заниматься посадкой картофеля.
  • Дождь – к хорошему урожаю ржи.
  • Сны с 30 апреля на 1 мая несут благополучие. Исполнятся для тех, кто родился в этот день. Сновидение, увиденное днем 1 мая, предсказывает события ближайшего будущего.

Также сегодня есть один интересный обычай, который приносит всем немолодым людям крепкое здоровье и молодость. Нужно доесть последнюю ложку за самым младшим членом семьи и при этом сказать специальные слова. Тогда молодость не только сохранится, но и вернется.

Все эти чудеса возможны только в том случае, если человек в этот день не будет грустить и пребывать в плохом настроении. Потому что на слабость души слетаются отчаявшиеся злые силы — они насылают порчу и обрекают на несчастья.

Ночь с 30 апреля на 1 мая носит название Вальпургиева. Древние люди верили, что в это время ведьмы садятся на метлы и летят на гору, где устраивают шабаш, и всю ночь предаются разврату.

Жители деревень в Вальпургиеву ночь занимались изгнанием ведьм:

  • жгли костры, и бросали в огонь колдовские чучела из соломы;
  • совершали обход домов с факелами;
  • звонили в церковный колокол.

Крестьяне считают это время неблагоприятным моментом для заключения брака, мол «весь век маяться будешь, и измену в собственном доме узнаешь». Народная мудрость: чем богаче угощение на свадьбе, тем счастливее будет жизнь супружеской пары.

Ночь с 30 апреля на 1 мая считается мистической. У разных народов мира эта ночь соотносится с праздником ведьм и всей нечистой силы. В славянской традиции эта ночь называется Живина ночь или Велесова. Европейцы называют ее Вальпургиева ночь.

Считается, что в Вальпургиеву ночь ведьмы слетаются на шабаш. Существовало поверье, что ведьмы садились верхом на метлы и слетались на гору, где проводили время в плясках, веселье и неистовом разврате.

Свое название праздник получил в честь святой Вальпургии, которая, будучи монахиней, сотворила при много чудес. После смерти монахиню причислили к лику святых. Ее изображали на иконах с псом, который символизировал проводника в мир мертвых и с треугольным зеркалом, способным показывать будущее.

Считалось, что в Вальпургиеву ночь можно увидеть свое будущее и призывать на помощь высшие силы, выйдя на контакт с загробным миром. Нужно отметить, что ночь с 30 апреля по 1 мая действительно особенная. По крайней мере, так говорят астрологи. Сочетания Меркурия и Венеры в Овне устанавливает сильную связь с прошлым, которая активизируется с помощью Плутона, покровителя мертвых. Получается, что в эту ночь действительно открыты двери в иной мир и можно установить контакт с душами умерших.

Сегодня Вальпургиева ночь стала праздником, который носит развлекательный характер. Особенно активно его отмечают в странах Европы. В этот день зажигают костры, встречая весну и чтобы отогнать злых духов, проводятся карнавальные шествия и игры. Однако люди до сих пор верят в приметы и поверья, связанные с этим праздником.

Именины у Виктора, Космы, Василия, Ефима, Михаила, Тамары, Ивана.

1 мая церковь отмечает День святого Кузьмы

1 мая Православная церковь почитает святителя Косьму Исповедника, епископа Халкедонского, выступавшего против иконоборчества, которого нередко называют творцом канонов во славу Господа. Святитель Косма, епископ Халкидонский, и преподобный Авксентий, его сподвижник, жили в IX веке, в то время, когда иконоборцы преследовали приверженцев Православия. Святитель Косма, уроженец Константинополя, еще в молодости ушел в монастырь и принял иноческий постриг. Впоследствии он был рукоположен в сан епископа Халкидонского и ревностно защищал православную веру от еретиков-иконоборцев. Преподобный Авксентий был помощником святителя в этой борьбе.

Также в этот день празднуют…

  • День Глобальной Любви (Global Love Day)
  • Праздник Весны и Труда (День международной солидарности трудящихся)
  • День заплетающихся ног
  • 1 мая – День покатушек с ветром
  • День рождения почтовой марки
  • Международный день партизанского садоводства (International Sunflower Guerrilla Gardening Day)
  • Живин день
  • День святого Иосифа Труженика
  • 1 мая – День суслика — Канада
  • День ландыша — Франция
  • День весны — Эстония
  • 1 мая – День спасения носорогов (Save the Rhino Day) — США
  • День единства народов Казахстана
  • День парфе с шоколадом (National Chocolate Parfait Day) — США
  • Майский праздник (Maifeiertag) — Германия
  • Праздник гавайских танцев (День Леи) — Гавайские острова
  • Фестиваль виски в Спейсайде (Spirit of Speyside Whisky Festival) — Великобритания
  • День лояльности (Loyalty Day) — США
  • Кельтский праздник начала лета (Белтайн) — Ирландия
  • 1 мая – День пробуждения благой богини — Древний Рим
  • День штата Махараштра (Maharashtra Day) — Индия
  • День Конституции — Маршалловы Острова
  • Вирхен-де Чапи — Перу
  • День созыва учредительного собрания — Латвия
  • 1 мая – День коучинга руководителей (Executive Coaching Day) — США
  • Именины у Виктора, Космы, Василия, Ефима, Михаила, Тамары, Ивана
  • Кузьма Огородник

По материалам www.astromeridian.ru

1 мая – Кузьма-огородник. В Вальпургиеву ночь можно увидеть свое будущее

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