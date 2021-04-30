1 мая – Кузьма-огородник. В Вальпургиеву ночь можно увидеть свое будущее

1 мая — в этот день старались посадить свеклу и морковь. Утром перед посевом хозяйка подходила к колодцу и сбрызгивала семена родниковой водой. После этого бросала в колодец медные монеты – это предвещало богатый урожай, согласно древним славянским верованиям. В некоторых деревнях 1 мая также ходили на реку тайком три ночи подряд, дожидались рассвета и опускали в воду семена для того чтобы никто посевы не сглазил.
В народе верили, что святой Козьма беспокоился о том, чтобы крестьяне не испытывали голода и даже при жизни постоянно помогал нуждающимся. Именно поэтому, он защищает посевы от холодов и сухостоев.
Неудивительно, что Козьме 1 мая молились о богатом урожае. Говорят, если этот день теплым выдавался, вторая половина мая холодной была: «На Кузьму в рубашке пахать — в шубе сеять». А первая майская гроза, согласно поверью, достаток намывала. Поэтому, заслышав громовые раскаты, молодежь на улицу спешила, чтоб удачу поймать, а старики, за счастьем уже не гнавшиеся, лишь крестились да приговаривали: «Пошли, Господи, тихую воду и теплую росу».
1 мая: приметы дня
- Кукушка кукует – наступают тёплые деньки.
- Если день жаркий, то вторая половина месяца будет холодной. Если же 1 мая прохладно, то последний весенний месяц обещает быть тёплым и пригожим.
- Зацвела рябина – тепло будет стойкое.
- Черемуха зацвела – жди похолодания.
- На черемухе листики появились – пора заниматься посадкой картофеля.
- Дождь – к хорошему урожаю ржи.
- Сны с 30 апреля на 1 мая несут благополучие. Исполнятся для тех, кто родился в этот день. Сновидение, увиденное днем 1 мая, предсказывает события ближайшего будущего.
Также сегодня есть один интересный обычай, который приносит всем немолодым людям крепкое здоровье и молодость. Нужно доесть последнюю ложку за самым младшим членом семьи и при этом сказать специальные слова. Тогда молодость не только сохранится, но и вернется.
Все эти чудеса возможны только в том случае, если человек в этот день не будет грустить и пребывать в плохом настроении. Потому что на слабость души слетаются отчаявшиеся злые силы — они насылают порчу и обрекают на несчастья.
Ночь с 30 апреля на 1 мая носит название Вальпургиева. Древние люди верили, что в это время ведьмы садятся на метлы и летят на гору, где устраивают шабаш, и всю ночь предаются разврату.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Жители деревень в Вальпургиеву ночь занимались изгнанием ведьм:
- жгли костры, и бросали в огонь колдовские чучела из соломы;
- совершали обход домов с факелами;
- звонили в церковный колокол.
Крестьяне считают это время неблагоприятным моментом для заключения брака, мол «весь век маяться будешь, и измену в собственном доме узнаешь». Народная мудрость: чем богаче угощение на свадьбе, тем счастливее будет жизнь супружеской пары.
Ночь с 30 апреля на 1 мая считается мистической. У разных народов мира эта ночь соотносится с праздником ведьм и всей нечистой силы. В славянской традиции эта ночь называется Живина ночь или Велесова. Европейцы называют ее Вальпургиева ночь.
Считается, что в Вальпургиеву ночь ведьмы слетаются на шабаш. Существовало поверье, что ведьмы садились верхом на метлы и слетались на гору, где проводили время в плясках, веселье и неистовом разврате.
Свое название праздник получил в честь святой Вальпургии, которая, будучи монахиней, сотворила при много чудес. После смерти монахиню причислили к лику святых. Ее изображали на иконах с псом, который символизировал проводника в мир мертвых и с треугольным зеркалом, способным показывать будущее.
Считалось, что в Вальпургиеву ночь можно увидеть свое будущее и призывать на помощь высшие силы, выйдя на контакт с загробным миром. Нужно отметить, что ночь с 30 апреля по 1 мая действительно особенная. По крайней мере, так говорят астрологи. Сочетания Меркурия и Венеры в Овне устанавливает сильную связь с прошлым, которая активизируется с помощью Плутона, покровителя мертвых. Получается, что в эту ночь действительно открыты двери в иной мир и можно установить контакт с душами умерших.
Сегодня Вальпургиева ночь стала праздником, который носит развлекательный характер. Особенно активно его отмечают в странах Европы. В этот день зажигают костры, встречая весну и чтобы отогнать злых духов, проводятся карнавальные шествия и игры. Однако люди до сих пор верят в приметы и поверья, связанные с этим праздником.
Именины у Виктора, Космы, Василия, Ефима, Михаила, Тамары, Ивана.
1 мая церковь отмечает День святого Кузьмы
1 мая Православная церковь почитает святителя Косьму Исповедника, епископа Халкедонского, выступавшего против иконоборчества, которого нередко называют творцом канонов во славу Господа. Святитель Косма, епископ Халкидонский, и преподобный Авксентий, его сподвижник, жили в IX веке, в то время, когда иконоборцы преследовали приверженцев Православия. Святитель Косма, уроженец Константинополя, еще в молодости ушел в монастырь и принял иноческий постриг. Впоследствии он был рукоположен в сан епископа Халкидонского и ревностно защищал православную веру от еретиков-иконоборцев. Преподобный Авксентий был помощником святителя в этой борьбе.
Также в этот день празднуют…
- День Глобальной Любви (Global Love Day)
- Праздник Весны и Труда (День международной солидарности трудящихся)
- День заплетающихся ног
- 1 мая – День покатушек с ветром
- День рождения почтовой марки
- Международный день партизанского садоводства (International Sunflower Guerrilla Gardening Day)
- Живин день
- День святого Иосифа Труженика
- 1 мая – День суслика — Канада
- День ландыша — Франция
- День весны — Эстония
- 1 мая – День спасения носорогов (Save the Rhino Day) — США
- День единства народов Казахстана
- День парфе с шоколадом (National Chocolate Parfait Day) — США
- Майский праздник (Maifeiertag) — Германия
- Праздник гавайских танцев (День Леи) — Гавайские острова
- Фестиваль виски в Спейсайде (Spirit of Speyside Whisky Festival) — Великобритания
- День лояльности (Loyalty Day) — США
- Кельтский праздник начала лета (Белтайн) — Ирландия
- 1 мая – День пробуждения благой богини — Древний Рим
- День штата Махараштра (Maharashtra Day) — Индия
- День Конституции — Маршалловы Острова
- Вирхен-де Чапи — Перу
- День созыва учредительного собрания — Латвия
- 1 мая – День коучинга руководителей (Executive Coaching Day) — США
- Именины у Виктора, Космы, Василия, Ефима, Михаила, Тамары, Ивана
- Кузьма Огородник
По материалам
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..