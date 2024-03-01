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1 марта – День кошек. Самое время вспомнить, как там поживают Херсонесские коты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:07 01.03.2024

Мы уже как-то рассказывали о котах Херсонеса – милых «хранителях» музейных реликвий и археологических артефактов. За эти несколько лет в «прайде» появились новые «личности», кто-то из котиков болел, на его лечение собирали деньги всем миром, кто-то загулял, кто-то поумнел и остепенился… Нон-стоп хроника жизни пушистых и гладкошерстных — в группе «Коты Херсонеса», ну а сейчас – материал пресс-службы музея-заповедника. Как и положено, в День кошек – тематический и душевный.

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Маркиза, Султан, Джеки Чан, Персей, Крис, Айя и Одиссей – имена этих и других котов музея-заповедника известны многим нашим посетителям и подписчикам. Херсонесские коты давно стали неотъемлемой частью учреждения культуры, его настоящими пушистыми хранителями. Благодаря высоким профессиональным качествам усатых-полосатых музей-заповедник, его фонды, выставочные залы, архив и библиотека надежно защищены от появления грызунов, способных нанести серьезный ущерб памятникам и артефактам.

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1 марта – День кошек. Самое время вспомнить, как там поживают Херсонесские коты

Сегодня, в первый день весны, наша страна отмечает праздник необыкновенно грациозных домашних животных, способных создавать уют и дарить тепло одним лишь своим присутствием. Издревле кошки сопровождают человека, являясь не только его помощниками в борьбе с грызунами, но и компаньонами и любимцами.

1 марта – День кошек. Самое время вспомнить, как там поживают Херсонесские коты

В праздник, посвященный этим замечательным животным, мы хотим напомнить о бережном и ответственном отношении к тем, кого приручили, ведь домашние питомцы для людей ‒ лишь одна из страниц жизни, тогда как мы для них – вся жизнь.

1 марта – День кошек. Самое время вспомнить, как там поживают Херсонесские коты

1 марта – День кошек. Самое время вспомнить, как там поживают Херсонесские коты

Фото: chersonesos-sev.ru

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