1 марта — Сегодня Маремьяна-Кикимора. Память мучеников Персидских

1 марта в календаре народных дат весьма примечательный день. Ещё один из тех, в который тесно и причудливо переплелись языческие начала и христианские. По религиозной традиции в первые сутки весны поминают добрым словом святую Мариамну — сестру апостола Филиппа, причисленную к лику святых в Православной и Католической церквях. Но на Руси праведницу (как так получилось не знают толком даже этнографы) народ «переосмыслил», переиначил её имя на Маремьяна и связал с языческим мифическим персонажем Кикиморой. Сущностью, которую побаивались и представляли по-разному. Одни говорили, что это скрюченная и довольно безобразная старушка. Вторые верили, что это молодая, черноглазая да белолицая девушка, а кто-то и вовсе считал, что это маленькая девчушка или шустрый мужичок-старичок.
Также бытовала легенда, что Маремьяна-Кикимора — это жена домового и, соответственно, хозяйка дома. С тяжёлым характером: домашним она вредит по мелочам, пугает их разными звуками, досаждает детворе, но иногда Кикимора и помогает, предупреждая о несчастьях. Верили на Руси и в то, что традиционно стоящие 1 марта морозы да сильные ветра — дело рук Маремьяны.
Но как бы ни серчала Маремьяна-Кикимора, а 1 марта — первый день весны. И в народе этому факту радовались чрезвычайно. Считали, что отныне природа уж точно начнёт оправляться от холодов. В связи с этим славили языческого бога плодородия — Ярилу.
По христианским же поверьям, 1 марта — день, в который повесился предавший Иисуса Христа Иуда. Положено нынче молиться за близких людей, чтобы в роду не было самоубийц.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
День памяти мучеников Персидских в Мартирополе
Святой Маруф был епископом Тигрита, главного города Месопотамо-Софосенской области: эта местность находилась на границах Греческой империи и языческой Персии; в ней благочестивый епископ, как светильник, сиял светом своего богопознания: язычников-персов он своею проповедью обращал в христианство, ходатайствовал за христиан пред персидскими царями и всюду старался ввести мир и безмятежие.
Так, при Феодосии Младшем Маруф два раза был посылаем к Издегерду для заключения мира между двумя империями и своим благочестием и умом приобрел полное уважение у Издегерда. Персидским магам это расположение царя к святому Маруфу очень не понравилось, и вот они решили погубить благочестивого епископа; после того, как Маруф исцелил Издегерда от опасной головной болезни, которой не могли исцелить маги, решено было употребить меры против него. Однажды, когда царь по обыкновению взошел в храм для поклонения огню, он услышал голос:
Вон царя, – нечестива любовь его к христианскому священнику!
После этого изумленный Издегерд хотел было удалить от себя Маруфа, но обман скоро был обнаружен, и маги были казнены; после этого между огнепоклонниками стала распространяться христианская вера. В 414 году Маруф в другой раз исполнял должность посла при дворе Издегерда. Маги снова было восстали на святого епископа, но умысел их был опять неудачен, и Маруф еще более приобрел доверие пред персидским царем.
В это же время святой Маруф вместе с епископом Авдою молитвою веры исцелил бесноватого сына Издегерда; после этого Издегерд намеревался даже принять Крещение и дозволил свободно исповедовать христианскую веру в Персии. Пользуясь таким расположением персидского царя, святой Маруф всюду распространял Христово учение, восстановлял храмы, ниспровергнутые во время гонения Сапора, созывал соборы.
В это же время он собрал останки святых мучеников, пострадавших при царе Сапоре, и перенес их в созданный им город Тигрит, где он и сам скончался около 422 года.
Что касается погодных примет 1 марта…
- Усилился ветер ночью – жди обильных осадков и потепления.
- Первый день весны – теплый, значит еще будет похолодание.
- Вороны 1 марта каркают громко – скоро похолодает.
- Если бросишь ветку на снег, и она провалится, то можно ждать потепления. Если же она останется лежать на земле, холода еще продержатся какое-то время.
- Плещется вода на льду водоема – жди теплых дней.
- Густой туман – лето ненастным будет.
Именины сегодня отмечают: Даниил, Илья, Макар, Павел, Памфил, Порфирий, Самуил, Юлиана.
А ещё 1 марта празднуют…
- День пива — Исландия
- День благодарности — Казахстан
- 1 марта — День цветных женщин (National Women of Color Day) — США
- День свиньи (National Pig Day) — США
- Фестиваль сбора грейпфрутов — Куба
- День фруктового компота (National Fruit Compote Day) — США
- День борьбы за мир (День Бикини) — Япония
- Праздник Баба Марта — Болгария
- День «проклятых солдат» — Польша
- День любителей арахисового масла (National Peanut Butter Lover`s Day) — США
- 1 марта — День поминовения и памяти жертв ядерных испытаний — Маршалловы Острова
- День независимости — Босния и Герцеговина
- День святого Давида — Великобритания
- Мэрцишор — Молдова
- День движения за независимость — Корея
- День отключения (National Day of Unplugging) — США
- Национальный день героев — Парагвай
- День благодарности сотрудникам (Employee Appreciation Day) — Канада, США, Великобритания
- Именины у Павла, Порфирия, Феодула, Самуила, Ильи
- День Даниила Новичка
- День кошек
- Праздник весны
- Всемирный день комплимента (World Compliment Day)
- День предвкушения тепла
- Всемирный день иммунитета
- День экспертно-криминалистической службы МВД РФ
- День борьбы с наркобизнесом (Day Against Drug Business)
- Всемирный день гражданской обороны (World Civil Defence Day)
- 1 марта — День Забайкальского края
- День Мары Марены
- День джигита в Республике Ингушетия
- 1 марта — День хостинг-провайдера
- День «Ноль дискриминации» (Zero Discrimination Day)
- День осведомлённости об аутоагрессии (Self-Injury Awareness Day)
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