1 марта — Сегодня Маремьяна-Кикимора. Память мучеников Персидских

1 марта в календаре народных дат весьма примечательный день. Ещё один из тех, в который тесно и причудливо переплелись языческие начала и христианские. По религиозной традиции в первые сутки весны поминают добрым словом святую Мариамну — сестру апостола Филиппа, причисленную к лику святых в Православной и Католической церквях. Но на Руси праведницу (как так получилось не знают толком даже этнографы) народ «переосмыслил», переиначил её имя на Маремьяна и связал с языческим мифическим персонажем Кикиморой. Сущностью, которую побаивались и представляли по-разному. Одни говорили, что это скрюченная и довольно безобразная старушка. Вторые верили, что это молодая, черноглазая да белолицая девушка, а кто-то и вовсе считал, что это маленькая девчушка или шустрый мужичок-старичок.

Также бытовала легенда, что Маремьяна-Кикимора — это жена домового и, соответственно, хозяйка дома. С тяжёлым характером: домашним она вредит по мелочам, пугает их разными звуками, досаждает детворе, но иногда Кикимора и помогает, предупреждая о несчастьях. Верили на Руси и в то, что традиционно стоящие 1 марта морозы да сильные ветра — дело рук Маремьяны.

Но как бы ни серчала Маремьяна-Кикимора, а 1 марта — первый день весны. И в народе этому факту радовались чрезвычайно. Считали, что отныне природа уж точно начнёт оправляться от холодов. В связи с этим славили языческого бога плодородия — Ярилу.

По христианским же поверьям, 1 марта — день, в который повесился предавший Иисуса Христа Иуда. Положено нынче молиться за близких людей, чтобы в роду не было самоубийц.

День памяти мучеников Персидских в Мартирополе

Свя­той Ма­руф был епи­ско­пом Ти­гри­та, глав­но­го го­ро­да Ме­со­по­та­мо-Со­фо­сен­ской об­ла­сти: эта мест­ность на­хо­ди­лась на гра­ни­цах Гре­че­ской им­пе­рии и язы­че­ской Пер­сии; в ней бла­го­че­сти­вый епи­скоп, как све­тиль­ник, си­ял све­том сво­е­го бо­го­по­зна­ния: языч­ни­ков-пер­сов он сво­ею про­по­ве­дью об­ра­щал в хри­сти­ан­ство, хо­да­тай­ство­вал за хри­сти­ан пред пер­сид­ски­ми ца­ря­ми и всю­ду ста­рал­ся вве­сти мир и без­мя­те­жие.

Так, при Фе­о­до­сии Млад­шем Ма­руф два ра­за был по­сы­ла­ем к Из­де­гер­ду для за­клю­че­ния ми­ра меж­ду дву­мя им­пе­ри­я­ми и сво­им бла­го­че­сти­ем и умом при­об­рел пол­ное ува­же­ние у Из­де­гер­да. Пер­сид­ским ма­гам это рас­по­ло­же­ние ца­ря к свя­то­му Ма­ру­фу очень не по­нра­ви­лось, и вот они ре­ши­ли по­гу­бить бла­го­че­сти­во­го епи­ско­па; по­сле то­го, как Ма­руф ис­це­лил Из­де­гер­да от опас­ной го­лов­ной бо­лез­ни, ко­то­рой не мог­ли ис­це­лить ма­ги, ре­ше­но бы­ло упо­тре­бить ме­ры про­тив него. Од­на­жды, ко­гда царь по обык­но­ве­нию взо­шел в храм для по­кло­не­ния ог­ню, он услы­шал го­лос:

Вон ца­ря, – нече­сти­ва лю­бовь его к хри­сти­ан­ско­му свя­щен­ни­ку!

По­сле это­го изум­лен­ный Из­де­герд хо­тел бы­ло уда­лить от се­бя Ма­ру­фа, но об­ман ско­ро был об­на­ру­жен, и ма­ги бы­ли каз­не­ны; по­сле это­го меж­ду ог­не­по­клон­ни­ка­ми ста­ла рас­про­стра­нять­ся хри­сти­ан­ская ве­ра. В 414 го­ду Ма­руф в дру­гой раз ис­пол­нял долж­ность посла при дво­ре Из­де­гер­да. Ма­ги сно­ва бы­ло вос­ста­ли на свя­то­го епи­ско­па, но умы­сел их был опять неуда­чен, и Ма­руф еще бо­лее при­об­рел до­ве­рие пред пер­сид­ским ца­рем.

В это же вре­мя свя­той Ма­руф вме­сте с епи­ско­пом Ав­дою мо­лит­вою ве­ры ис­це­лил бес­но­ва­то­го сы­на Из­де­гер­да; по­сле это­го Из­де­герд на­ме­ре­вал­ся да­же при­нять Кре­ще­ние и доз­во­лил сво­бод­но ис­по­ве­до­вать хри­сти­ан­скую ве­ру в Пер­сии. Поль­зу­ясь та­ким рас­по­ло­же­ни­ем пер­сид­ско­го ца­ря, свя­той Ма­руф всю­ду рас­про­стра­нял Хри­сто­во уче­ние, вос­ста­нов­лял хра­мы, нис­про­верг­ну­тые во вре­мя го­не­ния Са­по­ра, со­зы­вал со­бо­ры.

В это же вре­мя он со­брал остан­ки свя­тых му­че­ни­ков, по­стра­дав­ших при ца­ре Са­по­ре, и пе­ре­нес их в со­здан­ный им го­род Тигрит, где он и сам скон­чал­ся око­ло 422 го­да.

Что касается погодных примет 1 марта…



Усилился ветер ночью – жди обильных осадков и потепления.

Первый день весны – теплый, значит еще будет похолодание.

Вороны 1 марта каркают громко – скоро похолодает.

Если бросишь ветку на снег, и она провалится, то можно ждать потепления. Если же она останется лежать на земле, холода еще продержатся какое-то время.

Плещется вода на льду водоема – жди теплых дней.

Густой туман – лето ненастным будет.

Именины сегодня отмечают: Даниил, Илья, Макар, Павел, Памфил, Порфирий, Самуил, Юлиана.

А ещё 1 марта празднуют…

День пива — Исландия

День благодарности — Казахстан

1 марта — День цветных женщин (National Women of Color Day) — США

День свиньи (National Pig Day) — США

Фестиваль сбора грейпфрутов — Куба

День фруктового компота (National Fruit Compote Day) — США

День борьбы за мир (День Бикини) — Япония

Праздник Баба Марта — Болгария

День «проклятых солдат» — Польша

День любителей арахисового масла (National Peanut Butter Lover`s Day) — США

1 марта — День поминовения и памяти жертв ядерных испытаний — Маршалловы Острова

День независимости — Босния и Герцеговина

День святого Давида — Великобритания

Мэрцишор — Молдова

День движения за независимость — Корея

День отключения (National Day of Unplugging) — США

Национальный день героев — Парагвай

День благодарности сотрудникам (Employee Appreciation Day) — Канада, США, Великобритания

Именины у Павла, Порфирия, Феодула, Самуила, Ильи

День Даниила Новичка

День кошек

Праздник весны

Всемирный день комплимента (World Compliment Day)

День предвкушения тепла

Всемирный день иммунитета

День экспертно-криминалистической службы МВД РФ

День борьбы с наркобизнесом (Day Against Drug Business)

Всемирный день гражданской обороны (World Civil Defence Day)

1 марта — День Забайкальского края

День Мары Марены

День джигита в Республике Ингушетия

1 марта — День хостинг-провайдера

День «Ноль дискриминации» (Zero Discrimination Day)

День осведомлённости об аутоагрессии (Self-Injury Awareness Day) По материалам: https://azbyka.ru Больше о праздниках — здесь .