1 октября – день Арины (Ирины). Провожаем журавлей и готовим мармелад из шиповника

1 октября, примечали в народе, журавли отправлялись в тёплые края. Принято было их провожать: увидев клин кричали — «Колесом дорога!» Делалось это для того, чтобы журавли вернулись, ведь предки верили, что журавли являются вестниками тепла, и их отлет предвещает холода. Так что, старались отсрочить приход зимы. Правда, в это время все равно наблюдались первые заморозки.
В этот же день начинали собирать шиповник — верили, что на Арину он самый полезный. Славяне использовали его не только в кулинарных, но и в лечебных целях. Готовили из шиповника специальные витаминные напитки, которые применяли для укрепления иммунитета. Также варили кисели, варенье. Из шиповника получался вкусный мармелад, повидло.
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Церковь чтит память Преподобного Евмения Гортинского, епископа
Преподобный Евмений с юности отличался добродетельной жизнью. Он стремился служить Единому Богу и поэтому избегал мирских соблазнов. Заботясь о спасении души, все свое имущество он роздал нищим. Благословением Божиим преподобный Евмений был избран и возведен в сан епископа Гортинской Церкви на острове Крите.
Святитель, как милостивый отец, утешал своих пасомых в их скорбях, укреплял сирот и неимущих. Молитвы его были так сильны перед Богом, что однажды во время засухи он низвел на землю обильный дождь. Святой Евмений ревностно и мудро защищал православную веру от возникшей в то время ереси монофелитов. За противоборство ереси святитель был сослан в Фиваиду, где и скончался в VII веке. Тело его было перенесено и погребено в Гортине.
Евмений отказался от своего имущества и раздал его нищим, памятуя, как трудно богатому войти в царствие Божие. Ибо кто, обремененный пристрастием к богатству, может войти в тесные врата небесные? Добрый совет подал Господь юноше, спросившему его о том, что ему сделать, чтобы наследовать жизнь вечную:
«Если хочешь быть совершенным, – сказал ему Господь, – пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах» (Мф.19:21).
Приметы дня 1 октября
- Если гуси или журавли не торопятся покидать родные места, то стужа еще долго не наступит, а зима будет короткой и мягкой.
- Отлет журавлей сулит мороз на Покров.
- Обычно в это время бывает зазимье (первый снег и заморозки).
- Если сорные травы (бурьян) вырастают довольно высокими – значит, выпадет много снега.
- Если к этому сроку береза не потеряла своих листьев – значит, снег ляжет довольно поздно.
- Этот день также знаменовал конец сбора белых грибов.
Именины сегодня отмечают: Михаил, Иван, Сергей, Алексей, Ирина, Софья, Ариадна, Иларион, Вениамин, Петр.
А ещё 1 октября празднуют…
- Международный день кофе (International Coffee Day)
- Праздник день пожилых людей (International Day of Older Persons)
- Международный день музыки (International Music Day)
- 1 октября – Международный день охраны енотов (International Raccoon Appreciation Day)
- День Сухопутных войск РФ
- Всемирный день вегетарианства (World Vegetarian Day)
- День рождения почтовой открытки
- 1 октября – Международный день балета (World Ballet Day)
- День гуляния по улицам исчезнувших городов
- Праздник геронтолога
- День памяти преподобного Евмения Гортинского
- 1 октября – День саке — Япония
- Праздник домашнего печенья (National Homemade Cookies Day) — США
- День ветерана — Украина
- День пожарного щенка (National Fire Pup Day) — США
- Праздник чёрных собак (National Black Dog Day) — США
- 1 октября – День образования Китайской Народной Республики
- День посадки деревьев — Боливия
- Праздник волос (National Hair Day) — США
- День посадки деревьев — Северные Марианские Острова
- 1 октября – День независимости — Тувалу
- Праздник кружева (National Lace Day) — США
- День учителей и наставников — Узбекистан
- День независимости — Кипр
- Праздник вооружённых сил — Южная Корея
- 1 октября – День таможенной службы — ПМР
- День работников прокуратуры — Азербайджан
- Праздник независимости — Нигерия
- День объединения — Камерун
- 1 октября – День независимости — Палау
- Праздник защиты детей — Шри-Ланка, Сальвадор, Гватемала
- День святости Панча Сила (Pancasila Sanctity Day) — Индонезия
- 1 октября – День Линкольншира (Lincolnshire Day) — Великобритания
- Именины у Алексея, Ариадны, Ирины, Софии, Аркадия, Сергея, Михаила, Константина, Ивана, Илариона, Владимира, Вениамина, Бориса
- Арина Шиповница
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