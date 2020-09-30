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1 октября – день Арины (Ирины). Журавли улетают
фото: BarbeeAnne, pixabay.com

1 октября – день Арины (Ирины). Журавли улетают

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Крыму 21:18 30.09.2020

1 октября, примечали в народе, журавли отправлялись в тёплые края. Принято было их провожать: увидев клин кричали — «Колесом дорога!» Делалось это для того, чтобы журавли вернулись, ведь предки верили, что журавли являются вестниками тепла, и их отлет предвещает холода. Так что, старались отсрочить приход зимы. Правда, в это время все равно наблюдались первые заморозки.

В этот же день начинали собирать шиповник — верили, что на Арину он самый полезный. Славяне использовали его не только в кулинарных, но и в лечебных целях. Готовили из шиповника специальные витаминные напитки, которые применяли для укрепления иммунитета. Также варили кисели, варенье. Из шиповника получался вкусный мармелад, повидло.

Церковь чтит память Преподобного Евмения Гортинского, епископа

1 октябряПре­по­доб­ный Евме­ний с юно­сти от­ли­чал­ся доб­ро­де­тель­ной жиз­нью. Он стре­мил­ся слу­жить Еди­но­му Бо­гу и по­это­му из­бе­гал мир­ских со­блаз­нов. За­бо­тясь о спа­се­нии ду­ши, все свое иму­ще­ство он роз­дал ни­щим. Бла­го­сло­ве­ни­ем Бо­жи­им пре­по­доб­ный Евме­ний был из­бран и воз­ве­ден в сан епи­ско­па Гор­тин­ской Церк­ви на ост­ро­ве Кри­те.

Свя­ти­тель, как ми­ло­сти­вый отец, уте­шал сво­их па­со­мых в их скор­бях, укреп­лял си­рот и неиму­щих. Мо­лит­вы его бы­ли так силь­ны пе­ред Бо­гом, что од­на­жды во вре­мя за­су­хи он низ­вел на зем­лю обиль­ный дождь. Свя­той Евме­ний рев­ност­но и муд­ро за­щи­щал пра­во­слав­ную ве­ру от воз­ник­шей в то вре­мя ере­си мо­но­фе­ли­тов. За про­ти­во­бор­ство ере­си свя­ти­тель был со­слан в Фива­и­ду, где и скон­чал­ся в VII ве­ке. Те­ло его бы­ло пе­ре­не­се­но и по­гре­бе­но в Гор­тине.

Евмений отказался от своего имущества и раздал его нищим, памятуя, как трудно богатому войти в царствие Божие. Ибо кто, обремененный пристрастием к богатству, может войти в тесные врата небесные? Добрый совет подал Господь юноше, спросившему его о том, что ему сделать, чтобы наследовать жизнь вечную:

«Если хочешь быть совершенным, – сказал ему Господь, – пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах» (Мф.19:21).

Приметы дня 1 октября:

  •  Если гуси или журавли не торопятся покидать родные места, то стужа еще долго не наступит, а зима будет короткой и мягкой.
  •  Отлет журавлей сулит мороз на Покров.
  •  Обычно в это время бывает зазимье (первый снег и заморозки).
  •  Если сорные травы (бурьян) вырастают довольно высокими – значит, выпадет много снега.
  •  Если к этому сроку береза не потеряла своих листьев – значит, снег ляжет довольно поздно.
  •  Этот день также знаменовал конец сбора белых грибов.

Именины сегодня отмечают: Михаил, Иван, Сергей, Алексей, Ирина, Софья, Ариадна, Иларион, Вениамин, Петр.

А ещё 1 октября празднуют:

  • Международный день кофе (International Coffee Day)
  • Праздник день пожилых людей (International Day of Older Persons)
  • Международный день музыки (International Music Day)
  • 1 октября – Международный день охраны енотов (International Raccoon Appreciation Day)
  • День Сухопутных войск РФ
  • Всемирный день вегетарианства (World Vegetarian Day)
  • День рождения почтовой открытки
  • 1 октября – Международный день балета (World Ballet Day)
  • День гуляния по улицам исчезнувших городов
  • Праздник геронтолога
  • День памяти преподобного Евмения Гортинского
  • 1 октября – День саке — Япония
  • Праздник домашнего печенья (National Homemade Cookies Day) — США
  • День ветерана — Украина
  • День пожарного щенка (National Fire Pup Day) — США
  • Праздник чёрных собак (National Black Dog Day) — США
  • 1 октября – День образования Китайской Народной Республики
  • День посадки деревьев — Боливия
  • Праздник волос (National Hair Day) — США
  • День посадки деревьев — Северные Марианские Острова
  • 1 октября – День независимости — Тувалу
  • Праздник кружева (National Lace Day) — США
  • День учителей и наставников — Узбекистан
  • День независимости — Кипр
  • Праздник вооружённых сил — Южная Корея
  • 1 октября – День таможенной службы — ПМР
  • День работников прокуратуры — Азербайджан
  • Праздник независимости — Нигерия
  • День объединения — Камерун
  • 1 октября – День независимости — Палау
  • Праздник защиты детей — Шри-Ланка, Сальвадор, Гватемала
  • День святости Панча Сила (Pancasila Sanctity Day) — Индонезия
  • 1 октября – День Линкольншира (Lincolnshire Day) — Великобритания
  • Именины у Алексея, Ариадны, Ирины, Софии, Аркадия, Сергея, Михаила, Константина, Ивана, Илариона, Владимира, Вениамина, Бориса
  • Арина Шиповница

По материалам: https://pogoda-crimea.ru , https://pronedra.ru

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1 октября – день Арины (Ирины). Журавли улетают

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