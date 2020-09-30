1 октября – день Арины (Ирины). Журавли улетают

1 октября, примечали в народе, журавли отправлялись в тёплые края. Принято было их провожать: увидев клин кричали — «Колесом дорога!» Делалось это для того, чтобы журавли вернулись, ведь предки верили, что журавли являются вестниками тепла, и их отлет предвещает холода. Так что, старались отсрочить приход зимы. Правда, в это время все равно наблюдались первые заморозки.

В этот же день начинали собирать шиповник — верили, что на Арину он самый полезный. Славяне использовали его не только в кулинарных, но и в лечебных целях. Готовили из шиповника специальные витаминные напитки, которые применяли для укрепления иммунитета. Также варили кисели, варенье. Из шиповника получался вкусный мармелад, повидло.

Церковь чтит память Преподобного Евмения Гортинского, епископа

Пре­по­доб­ный Евме­ний с юно­сти от­ли­чал­ся доб­ро­де­тель­ной жиз­нью. Он стре­мил­ся слу­жить Еди­но­му Бо­гу и по­это­му из­бе­гал мир­ских со­блаз­нов. За­бо­тясь о спа­се­нии ду­ши, все свое иму­ще­ство он роз­дал ни­щим. Бла­го­сло­ве­ни­ем Бо­жи­им пре­по­доб­ный Евме­ний был из­бран и воз­ве­ден в сан епи­ско­па Гор­тин­ской Церк­ви на ост­ро­ве Кри­те.

Свя­ти­тель, как ми­ло­сти­вый отец, уте­шал сво­их па­со­мых в их скор­бях, укреп­лял си­рот и неиму­щих. Мо­лит­вы его бы­ли так силь­ны пе­ред Бо­гом, что од­на­жды во вре­мя за­су­хи он низ­вел на зем­лю обиль­ный дождь. Свя­той Евме­ний рев­ност­но и муд­ро за­щи­щал пра­во­слав­ную ве­ру от воз­ник­шей в то вре­мя ере­си мо­но­фе­ли­тов. За про­ти­во­бор­ство ере­си свя­ти­тель был со­слан в Фива­и­ду, где и скон­чал­ся в VII ве­ке. Те­ло его бы­ло пе­ре­не­се­но и по­гре­бе­но в Гор­тине.

Евмений отказался от своего имущества и раздал его нищим, памятуя, как трудно богатому войти в царствие Божие. Ибо кто, обремененный пристрастием к богатству, может войти в тесные врата небесные? Добрый совет подал Господь юноше, спросившему его о том, что ему сделать, чтобы наследовать жизнь вечную:

«Если хочешь быть совершенным, – сказал ему Господь, – пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах» (Мф.19:21).

Приметы дня 1 октября:

Если гуси или журавли не торопятся покидать родные места, то стужа еще долго не наступит, а зима будет короткой и мягкой.

Отлет журавлей сулит мороз на Покров.

Обычно в это время бывает зазимье (первый снег и заморозки).

Если сорные травы (бурьян) вырастают довольно высокими – значит, выпадет много снега.

Если к этому сроку береза не потеряла своих листьев – значит, снег ляжет довольно поздно.

Этот день также знаменовал конец сбора белых грибов.

Именины сегодня отмечают: Михаил, Иван, Сергей, Алексей, Ирина, Софья, Ариадна, Иларион, Вениамин, Петр.

А ещё 1 октября празднуют:

Международный день кофе (International Coffee Day)

Праздник день пожилых людей (International Day of Older Persons)

Международный день музыки (International Music Day)

1 октября – Международный день охраны енотов (International Raccoon Appreciation Day)

День Сухопутных войск РФ

Всемирный день вегетарианства (World Vegetarian Day)

День рождения почтовой открытки

1 октября – Международный день балета (World Ballet Day)

День гуляния по улицам исчезнувших городов

Праздник геронтолога

День памяти преподобного Евмения Гортинского

1 октября – День саке — Япония

Праздник домашнего печенья (National Homemade Cookies Day) — США

День ветерана — Украина

День пожарного щенка (National Fire Pup Day) — США

Праздник чёрных собак (National Black Dog Day) — США

1 октября – День образования Китайской Народной Республики

День посадки деревьев — Боливия

Праздник волос (National Hair Day) — США

День посадки деревьев — Северные Марианские Острова

1 октября – День независимости — Тувалу

Праздник кружева (National Lace Day) — США

День учителей и наставников — Узбекистан

День независимости — Кипр

Праздник вооружённых сил — Южная Корея

1 октября – День таможенной службы — ПМР

День работников прокуратуры — Азербайджан

Праздник независимости — Нигерия

День объединения — Камерун

1 октября – День независимости — Палау

Праздник защиты детей — Шри-Ланка, Сальвадор, Гватемала

День святости Панча Сила (Pancasila Sanctity Day) — Индонезия

1 октября – День Линкольншира (Lincolnshire Day) — Великобритания

Именины у Алексея, Ариадны, Ирины, Софии, Аркадия, Сергея, Михаила, Константина, Ивана, Илариона, Владимира, Вениамина, Бориса

Арина Шиповница

По материалам: https://pogoda-crimea.ru , https://pronedra.ru

О праздниках больше — ЗДЕСЬ .