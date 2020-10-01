1 октября волонтеры «Артека» поздравили ветеранов с Днем пожилого человека

1 октября, в Международный день пожилого человека, волонтеры «Артека» навестили ветеранов детского центра. Сотрудникам разных лет, которые сейчас находятся в самом почтенном возрасте – старше 70 лет, развезли продовольственные подарки и открытки. Вожатые вновь выразили старшим коллегам уважение и благодарность за вклад в развитие «Артека».

Чествование ветеранов детского центра – одна из важных традиций «Артека». А в год 75-летия Победы и в период пандемии, когда пожилым людям особенно важны поддержка и внимание, вожатые стараются навещать ветеранов как можно чаще, соблюдая при этом все меры безопасности, — отмечают в пресс-службе МДЦ «Артек».

Накануне 1 октября и в сам праздник волонтеры «Артека» посетили больше ста подопечных в Гурзуфе и других населенных пунктах Большой Ялты. Среди пожилых людей – педагоги, медики, инженеры, повара, строители, рабочие… Принимая подарки и благодарность от вожатых, сотрудники разных лет вспомнили, как жил и развивался «Артек» в середине прошлого столетия. О том, как они находили здесь друзей и создавали семьи, а сейчас уже воспитывают внуков и правнуков.

«Артек» – моя жизнь, я 48 лет проработала в разных лагерях с практикантами. Спасибо артековцам за внимание и за помощь! Радостно до слез! Приятно, когда о тебе помнят, – радуется Надежда Ивановна Матросова.

По словам вожатых, волонтерская акция в Международный день пожилых людей – шаг к тому, чтобы изменить представление о пожилом возрасте. Молодые сотрудники «Артека» уверены: старость может быть активной и счастливой, пример тому – их старшие коллеги.

Наши ветераны – интересные люди и собеседники, у них столько историй! Они нас часто просят передать приветы кому-то из знакомых, а иногда дарят книги, письма в музей «Артека», – говорит вожатый Сергей Разумов. – Мы связующее звено между ветеранами и современным «Артеком», это, наверное, важнее всего.

Вожатые надеются, что их пример вдохновит людей по всей стране на поступок – поздравить, поблагодарить, уделить внимание пожилым людям. И сделать это с учетом всех требований безопасности.

фото: пресс-служба МДЦ «Артек»

