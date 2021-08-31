1 сентября – день Андрея Стратилата, день Феклы-свекольницы

1 сентября желтеют березы, начинают ронять листья орешники. Хотя и стоит заметить, что на Руси в это время порой стояли достаточно теплые погоды, тем более, что впереди было Бабье лето.

Сегодня 1 сентября ассоциируется с первым днем знаний, когда школьники и студенты приступают к учебе после каникул, тогда как ранее эта дата знаменовала, сначала первый день Нового года, а потом еще и начало уборки свеклы. Именно поэтому, часто говорили, что 1 сентября пришла Фекла-свекольница.

В церкви 1 сентября почитается память трех мучеников Газских – Агапия, Тимофея и Феклы

Как известно, в юности Тимофей начал изучать Священное писание, а благодаря дару красноречия, стал проповедником. Во времена правления императора Диоклетиана были организованы массовые гонения на последователей Христовой веры, и Тимофей также был пойман. Его обвинили в преступлениях, совершенных против языческих богов, и подвергли многочисленным пыткам. Однако Тимофей не отрекся от веры, не признал своей вины, а, напротив, продолжал проповедовать и говорить о любви к Богу и людям. После этого его приговорили к сожжению. В том же городе пострадали Фекла и Агапий Оба мученика также были обвинены язычниками в лживости и неправильности того, что они проповедовали, не захотели подчиняться и поклоняться языческим богам. На Руси 1 сентября тесно связывали со временем, когда созревала свекла, и, по приметам, если урожай был богатым, то радовались все, ведь на основе свеклы можно было приготовить большое количество блюд, и к тому же, она не только прекрасно хранилась в амбарах, но и обладала уникальным составом по количеству витаминов и минералов. Интересно, что листья свеклы знахари рекомендовали прикладывать к воспаленным глазам, а при зубной боли нужно было подержать во рту коренья свеклы. В день Андрея Стратилата-тепляка готовили на основе этого овоща различные супы – в основном это был наваристый борщ, а также ботвинья. Вместе с квашенной капустой свеклу также подавали с вареным картофелем. В православии 1 сентября связывают с личностью Андрея Стратилата, который пострадал за веру во Христа. В день Феклы-свекольницы принято было заканчивать все хозяйственные и торговые сделки. Крестьяне начинали сушить и мять лен, мочить коноплю. Начинались так называемые засидки, когда женщины по вечерам собирались в избах (чаще всего в домах вдов), где беседовали и занимались какой-нибудь работой (например, рукоделием). Долгое время сохранялась традиция сажать мальчиков на коней, когда им исполняется 4 года – так приучают ребенка к работе и взрослой жизни. Народные приметы на 1 сентября Дует южный ветер – будет хороший урожай овса. Если человек родился 1 сентября, то, по приметам, он будет очень мудрым. В качестве оберега ему рекомендуют носить талисманы с агатом и гранатом. ОГЛАВЛЕНИЕ: 1 сентября — Традиции и обряды

Погодные приметы на 1 сентября

А ещё 1 сентября празднуют… 1 сентября — Традиции и обряды В далекие времена люди были крайне набожными, но вместе с этим верили в обычаи и приметы, которые передавали из поколения в поколение. 1 сентября в православной церкви принято почитать память святых Симеона Столпника и Андрея Стратилата. Если человек болел, то в этот день он должен был молиться Андрею Стратилату о своем выздоровлении. «Стратилатов день приспел – овес поспел», говорили наши предки. Овсу в этот день отводилось очень большое значение. 1 сентября было принято приносить в дом сноп овса, обязательно первый или последний сжатый в этот день. Его ставили в бабий угол, место рядом с печью, где хранилась кухонная утварь. Считалось, что овес в доме – к достатку, а также и помощь в избавлении от нечистой силы. А если женщина в одном белье полежит на сжатом поле, то это придаст ей сил. Овсяные колосья относили в конюшню, чтобы леший не приходил и не пугал лошадей. Праздник свечки отмечали ремесленники, ведь с 1 сентября день становился заметно короче, и приходилось работать при искусственном освещении. Погодные приметы на 1 сентября Немало примет, связанных с погодой, собрали наши предки. Предстоящую погоду можно предсказать по луне. Если она находится в первой четверти, то быть теплу. Если во второй, то это к ненастью.

Люди верили: какая погода 1 сентября, такой и будет вся осень.

Если утром опускается туман, то нужно ждать снежную зиму.

Если в этот день идет дождь, это считалось верной приметой изобилия.

Ветер дует с юга или день выдался жаркий – жди хороший урожай овса.

Если в этот день люди заприметят клин журавлей, летящий на юг, то быть зиме ранней. А ещё 1 сентября празднуют… День рождения осени

День знаний

Праздник Донской чудотворной иконы Божией Матери

Сегодня День профсоюзных действий за мир

День случайной доброты (Random Acts of Kindness Day) — Новая Зеландия

День кексов с вишней (National Cherry Popover Day) — США

Сегодня День посадки деревьев — Перу

День шахмат (American Chess Day) — США

День предотвращения катастроф — Япония

Сегодня День независимости — Узбекистан

День республики — Кабардино-Балкария

День журналиста — Тайвань

Сегодня День флага — Гондурас

День признательности строителям и проектировщикам (Building and Code Staff Appreciation Day) — США

День революции — Эритрея

Сегодня День акации (Wattle Day) — Австралия

День ветеранов борьбы за независимость Польши

День Конституции — Словакия

Сегодня День благодарности рыжему коту (Ginger Cat Appreciation Day) — США

Именины у Андрея, Тимофея, Николая, Агапия, Фёклы

Фёкла Свекольница По материалам https://tden.ru , https://www.astromeridian.ru О праздниках больше — здесь .