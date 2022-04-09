10 апреля – день святого Иллариона. Сегодня цветы мать-и-мачехи ещё обладают волшебной силой

10 апреля на Руси дату так прозвали: «Илларион», «Илларион — выверни оглобли», «мать-и-мачеха». По народным приметам, 10 апреля устанавливается настоящее тепло, потому санный ход завершается до будущей зимы. Даже если к Илларионову дню снега ещё не сошли, народ не расстраивался, ведь последнему снегу отмерен короткий срок.

Считается, что цветы мать-и-мачехи сегодня обладают особой силой. 10 апреля — последний день в году, когда засушенные с прошлогодья цветки мать-и-мачехи еще обладают целебное и волшебной силой. А завтра они уже будут просто травой. Но сегодня они отдают все могущество, которое у них есть.

Поэтому приметы на 10 апреля говорят, что сегодня нужно использовать целебные свойства мать-и-мачехи. Например, можно заварить чай, который как вылечит больных членов семьи, так и укрепит иммунитет здоровых, чтобы они весь год простудами не болели.

А еще мать-и-мачеха покровительствует всем детям, в особенности сиротам. Если цветы мать-и-мачехи поставить у ребенка в комнате или использовать в работе с детьми в садиках, больницах, в кружках или на любых занятиях, то дети будут чувствовать себя здоровее, счастливее, они будут ощущать себя под защитой.

10 апреля: приметы и поверья

Дождь – к урожайному году.

Услышать глухие и продолжительные раскаты грома – к затяжным дождям.

Утром туман и иней – к урожаю фруктов, овощей и злаков.

Если сороки сидят на верхушках деревьев, то скоро потеплеет.

Чибисы низко летают и кричат – к засушливому лету.

Именины у Лазаря, Стефана, Евстратия, Василия, Николая, Ильи

В этот день церковь чтит память святого Иллариона

10 апреля (28 марта по старому стилю календаря) в православных храмах отмечается День памяти Преподобного Илариона, служившего настоятелем Пеликитского монастыря. Его нарекли Иларионом Новым, чтобы отличать от Илариона Далматского, жившего в тот же период. С юных лет Иларион почитал Господа и желал вести монашескую жизнь. Став иноком, он затворился: молился Богу, принял обет молчания, соблюдал посты, воздерживался от плотских страстей, оказывал нуждающимся добрые дела. За благодетельность и примерное послушание среди остальных монахов, его посвятили в пресвитера, а после назначили игуменом (настоятелем) Пеликитского монастыря, расположенного поблизости от пролива Дарданеллы. Узнайте больше: Крым представит новые инвестпроекты на юбилейном ПМЭФ-2022 Господь наградил Илариона мудростью и даром творить чудеса. Святой мог молитвой излечить тяжелобольного, вернуть зрение слепому или изгнать из тела бесов. Также он прославился тем, что призвал дождь, когда от засухи пропадал урожай, помог в наполнении уловом рыбацких сетей, прогнал насекомых и мышей с полей в голодные годы. За свою жизнь Иларион написал труды, наставляющие вести христиан нравственную жизнь. Однажды в Великий четверг в монастырь ворвались воины, которых возглавлял иконоборец Лаханодракон. Они безбожно прервали идущую службу, устроили разгром, а монахов, находившихся в монастыре, предали страшным пыткам и издевательствам. 42 монаха заковали в цепи и отправили в темницу, где их предали мученической смерти. Над оставшимися иноками свершили надругательства: их избивали, обливали смолой и жгли огнем их лица, некоторым вырезали носы. Сам монастырь подожгли. Считается, что Иларион пребывал в числе отведенных в темницу монахов. Точных дат неизвестно, но существует две версии, когда Иларион стал жертвой иконоборцев. Одни утверждают, что это случилось при императоре Льве Армянине – борце против почитателей икон в конце 8 века. Другие считают, что мучения происходили в период властвования императора Льва III Исавра, в начале 9 века.

Также 10 апреля празднуют…

День брата и сестры (Siblings Day)

День банана

10 апреля – День рождения спички

День рождения английской булавки

День составления загадочных словарей

Международный день движения сопротивления

День фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ

День памяти преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского

Всемирный день гомеопатии (World Homeopathy Day)

10 апреля – День освобождения Одессы от фашистских оккупантов – Украина

День объятий с вашей собакой (National Hug Your Dog Day) – США

День круассанов с корицей (National Cinnamon Croissant Day) – США

10 апреля – День строителя – Азербайджан

День розового – Канада

День гольфиста (Golfer`s Day) – США

10 апреля – День внутренних войск – Таджикистан

День сельскохозяйственных животных (National Farm Animals Day) – США

Иларион – Выверни оглобли

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