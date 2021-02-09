10 февраля — Ефремов день. День Домового

10 февраля почитают проповедника и богослова Ефрема Сирина, причисленного к лику святых. Также в народе Ефремов день считается Днём домового. Старались всячески задобрить духа дома, вкусно угощая. Поговаривают, что он очень уважает манную кашу!
В народе 10 февраля называют еще Ефремом Ветродуем, Кудесником, Запечником и Сверчковым заступником. Важно было приметить погоду: каков Ефрем, такое и лето.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Богослов Ефрем Сирина
Ефрем родился в 306 г. в городе Низибия, располагающимся на территории Месопотамии (сегодня этот населенный пункт находится на юго-востоке Турции). Разные источники дают противоречивые сведения о семье будущего святого мужа. По одной из версий Ефрем родился в семье языческого жреца, который выгнал юношу из дома после обращения его к истинной Вере.
В официальном житии, изложенном Дмитрием Ростовским, говорится, что будущий Учитель Церкви родился в бедной семье земледельцев, которые вели праведный образ жизни и приучали своих детей к христианскому смирению.
Ефрем покинул отчий дом и удалился в пустыню, где предавались молитвенной аскезе отшельники. Особое влияние на молодого пустынника оказал старец, который остался в истории христианства под именем святителя Иоакима Низибийского.
Первым серьёзным литературным трудом отшельника стало толкование Моисеева Пятикнижия. Это сочинение высоко оценили современники Ефрема. Простые миряне и иноки потянулись к религиозному писателю, но он тяготился всеобщим вниманием и удалился на одинокую гору, поросшую труднопроходимым лесом.
Духовный рост Ефрема Сирина
Стремясь к духовному росту, Ефрем Сирин в сопровождении ученика отправился в египетскую пустыню, в которой процветала иноческая жизнь. По пути он общался с многими иноками. Но наибольшей удачей он считал встречу с известным отшельником Паисием.
На обратной дороге путешественники остановились в Кесарии Каппадокийской, где известный писатель познакомился со святителем Василием Великим. Известный сподвижник предложил иноку возвести его в епископский сан, но Ефрем отказался, посчитав, что не достоин этой чести. Он принял сан диакона и отправился в Эдессу.
Вернувшись из путешествия, Ефрем Сирин уединился в своей пещерной келье. Он хотел провести оставшееся время земной жизни в молитвенном уединении. Но в это время в Эдессе начался голод, и жители призвали праведника для помощи.
Он призвал богачей вспомнить о христианских добродетелях и проявить милосердие к беднякам. Богатые горожане восприняли слова проповедника и стали выделять средства для нуждающихся людей, а также организовали богадельню.Через некоторое время после возвращения в келью, старца одолел тяжёлый недуг.
Множество людей пришли к его пещере в надежде на последнее наставление и благословение. Знаменитый праведник успел принять всех пришедших к нему людей и огласить свою последнюю волю. Он просил не устраивать пышных похорон и просил возносить за него посмертные молитвы. Ефрем Сирин тихо отошёл в Царство Небесное в 372 году.
Главный герой дня — Домовой
Считается, что 10 февраля Домовой отмечает именины. Его смело можно назвать полноправным членом семьи, другом и защитником крова. Праздник в его честь назвали Кудесы (Велесичи), и по традиции домовика следует тщательно накормить или, как говорили славяне, задобрить кудесами. Люди верили, что он выходит проказничать, а над неугодными ему может еще и зло подшутить. Необходимо тщательно подойти к вопросу чистоты в доме, ни в коем случае не ругаться с близкими людьми, не обижать кошек.
Именины 10 февраля отмечают: Ольга, Акулина, Владимир, Георгий, Игнатий, Ираклий, Леонтий, Павел, Федор.
Что же касается погодных примет, то их немного. Зато немало тех, которые связаны с домовым:
- Ветреная погода – лето будет дождливым и холодным.
- Воздух над лесом 10 февраля густой – год будет дождливым и ненастным
- Лес стал черным – будет оттепель
- Убивать насекомых в доме 10 февраля нельзя – домовой очень сильно разозлится.
- Если на Ефрема ветер понесся — к сырому году.
- К теплу синеет воздух над лесом.
- Если в день 10 февраля приключилась беда, или заболел человек – домовой проказничает.
- Говорят — на Ефрема клев отменный.
- Сегодня домового нужно обязательно накормить — в доме не будут пропадать вещи.
А ещё 10 февраля празднуют
- День матери — Норвегия
- День зонтика (National Umbrella Day) — США
- 10 февраля — День пирожного с сырным кремом — США
- День Фенкил — Эритрея
- День кораблекрушения святого Павла — Мальта
- 10 февраля — День курдских писателей — Ирак
- День памяти жертв фойб — Италия
- Именины у Ольги, Феодосия, Палладия, Владимира
- Ефрем — Сверчковый заступник
- 10 февраля — День домового
- День памяти А. С. Пушкина
- Всемирный день брака (World Marriage Day)
- 10 февраля — День Аэрофлота
- День рождения утюга
- День рассматривания лиц
- 10 февраля — Всероссийский день зимних видов спорта
- Воскресенье аутизма (Autism Sunday)
- 10 февраля — День памяти преподобного Ефрема Сирина
- Всемирный день зернобобовых культур (World Pulses Day)
По материалам:
О праздниках больше —
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..