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10 февраля — Ефремов день. День Домового
иллюстрация: KELLEPICS (pixabay.com)

10 февраля — Ефремов день. День Домового

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:52 09.02.2021

10 февраля почитают проповедника и богослова Ефрема Сирина, причисленного к лику святых. Также в народе Ефремов день считается Днём домового. Старались всячески задобрить духа дома, вкусно угощая. Поговаривают, что он очень уважает манную кашу!

В народе 10 февраля называют еще Ефремом Ветродуем, Кудесником, Запечником и Сверчковым заступником. Важно было приметить погоду: каков Ефрем, такое и лето.

Богослов Ефрем Сирина

10 февраляЕфрем родился в 306 г. в городе Низибия, располагающимся на территории Месопотамии (сегодня этот населенный пункт находится на юго-востоке Турции). Разные источники дают противоречивые сведения о семье будущего святого мужа. По одной из версий Ефрем родился в семье языческого жреца, который выгнал юношу из дома после обращения его к истинной Вере.

В официальном житии, изложенном Дмитрием Ростовским, говорится, что будущий Учитель Церкви родился в бедной семье земледельцев, которые вели праведный образ жизни и приучали своих детей к христианскому смирению.

Ефрем покинул отчий дом и удалился в пустыню, где предавались молитвенной аскезе отшельники. Особое влияние на молодого пустынника оказал старец, который остался в истории христианства под именем святителя Иоакима Низибийского.

Первым серьёзным литературным трудом отшельника стало толкование Моисеева Пятикнижия. Это сочинение высоко оценили современники Ефрема. Простые миряне и иноки потянулись к религиозному писателю, но он тяготился всеобщим вниманием и удалился на одинокую гору, поросшую труднопроходимым лесом.

Духовный рост Ефрема Сирина

Стремясь к духовному росту, Ефрем Сирин в сопровождении ученика отправился в египетскую пустыню, в которой процветала иноческая жизнь. По пути он общался с многими иноками. Но наибольшей удачей он считал встречу с известным отшельником Паисием.

На обратной дороге путешественники остановились в Кесарии Каппадокийской, где известный писатель познакомился со святителем Василием Великим. Известный сподвижник предложил иноку возвести его в епископский сан, но Ефрем отказался, посчитав, что не достоин этой чести. Он принял сан диакона и отправился в Эдессу.

Вернувшись из путешествия, Ефрем Сирин уединился в своей пещерной келье. Он хотел провести оставшееся время земной жизни в молитвенном уединении. Но в это время в Эдессе начался голод, и жители призвали праведника для помощи.

Он призвал богачей вспомнить о христианских добродетелях и проявить милосердие к беднякам. Богатые горожане восприняли слова проповедника и стали выделять средства для нуждающихся людей, а также организовали богадельню.Через некоторое время после возвращения в келью, старца одолел тяжёлый недуг.

Множество людей пришли к его пещере в надежде на последнее наставление и благословение. Знаменитый праведник успел принять всех пришедших к нему людей и огласить свою последнюю волю. Он просил не устраивать пышных похорон и просил возносить за него посмертные молитвы. Ефрем Сирин тихо отошёл в Царство Небесное в 372 году.

Главный герой дня — Домовой

Считается, что 10 февраля Домовой отмечает именины.  Его смело можно назвать полноправным членом семьи, другом и защитником крова. Праздник в его честь назвали Кудесы (Велесичи), и по традиции домовика следует тщательно накормить или, как говорили славяне, задобрить кудесами. Люди верили, что он выходит проказничать, а над неугодными ему может еще и зло подшутить. Необходимо тщательно подойти к вопросу чистоты в доме, ни в коем случае не ругаться с близкими людьми, не обижать кошек.

Кроме того верили: 10 февраля случаются самые разные чудеса, потому эти сутки ещё и именовали «кудесы».

Именины 10 февраля отмечают: Ольга, Акулина, Владимир, Георгий, Игнатий, Ираклий, Леонтий, Павел, Федор.

Что же касается погодных примет, то их немного. Зато немало тех, которые связаны с домовым:

  • Ветреная погода – лето будет дождливым и холодным.
  • Воздух над лесом 10 февраля густой – год будет дождливым и ненастным
  • Лес стал черным – будет оттепель
  • Убивать насекомых в доме 10 февраля нельзя – домовой очень сильно разозлится.
  • Если на Ефрема ветер понесся — к сырому году.
  • К теплу синеет воздух над лесом.
  • Если в день 10 февраля приключилась беда, или заболел человек – домовой проказничает.
  • Говорят — на Ефрема клев отменный.
  • Сегодня домового нужно обязательно накормить — в доме не будут пропадать вещи.

А ещё 10 февраля празднуют

  • День матери — Норвегия
  • День зонтика (National Umbrella Day) — США
  • 10 февраля — День пирожного с сырным кремом — США
  • День Фенкил — Эритрея
  • День кораблекрушения святого Павла — Мальта
  • 10 февраля — День курдских писателей — Ирак
  • День памяти жертв фойб — Италия
  • Именины у Ольги, Феодосия, Палладия, Владимира
  • Ефрем — Сверчковый заступник
  • 10 февраля — День домового
  • День памяти А. С. Пушкина
  • Всемирный день брака (World Marriage Day)
  • 10 февраля — День Аэрофлота
  • День рождения утюга
  • День рассматривания лиц
  • 10 февраля — Всероссийский день зимних видов спорта
  • Воскресенье аутизма (Autism Sunday)
  • 10 февраля — День памяти преподобного Ефрема Сирина
  • Всемирный день зернобобовых культур (World Pulses Day)

По материалам: https://alkodoma.ru, http://molitva-info.ru

О праздниках больше — здесь.

10 февраля — Ефремов день. День Домового

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