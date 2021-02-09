10 февраля — Ефремов день. День Домового

10 февраля почитают проповедника и богослова Ефрема Сирина, причисленного к лику святых. Также в народе Ефремов день считается Днём домового. Старались всячески задобрить духа дома, вкусно угощая. Поговаривают, что он очень уважает манную кашу!

В народе 10 февраля называют еще Ефремом Ветродуем, Кудесником, Запечником и Сверчковым заступником. Важно было приметить погоду: каков Ефрем, такое и лето.

Богослов Ефрем Сирина

Ефрем родился в 306 г. в городе Низибия, располагающимся на территории Месопотамии (сегодня этот населенный пункт находится на юго-востоке Турции). Разные источники дают противоречивые сведения о семье будущего святого мужа. По одной из версий Ефрем родился в семье языческого жреца, который выгнал юношу из дома после обращения его к истинной Вере.

В официальном житии, изложенном Дмитрием Ростовским, говорится, что будущий Учитель Церкви родился в бедной семье земледельцев, которые вели праведный образ жизни и приучали своих детей к христианскому смирению.

Ефрем покинул отчий дом и удалился в пустыню, где предавались молитвенной аскезе отшельники. Особое влияние на молодого пустынника оказал старец, который остался в истории христианства под именем святителя Иоакима Низибийского.

Первым серьёзным литературным трудом отшельника стало толкование Моисеева Пятикнижия. Это сочинение высоко оценили современники Ефрема. Простые миряне и иноки потянулись к религиозному писателю, но он тяготился всеобщим вниманием и удалился на одинокую гору, поросшую труднопроходимым лесом.

Духовный рост Ефрема Сирина

Стремясь к духовному росту, Ефрем Сирин в сопровождении ученика отправился в египетскую пустыню, в которой процветала иноческая жизнь. По пути он общался с многими иноками. Но наибольшей удачей он считал встречу с известным отшельником Паисием.

На обратной дороге путешественники остановились в Кесарии Каппадокийской, где известный писатель познакомился со святителем Василием Великим. Известный сподвижник предложил иноку возвести его в епископский сан, но Ефрем отказался, посчитав, что не достоин этой чести. Он принял сан диакона и отправился в Эдессу.

Вернувшись из путешествия, Ефрем Сирин уединился в своей пещерной келье. Он хотел провести оставшееся время земной жизни в молитвенном уединении. Но в это время в Эдессе начался голод, и жители призвали праведника для помощи.

Он призвал богачей вспомнить о христианских добродетелях и проявить милосердие к беднякам. Богатые горожане восприняли слова проповедника и стали выделять средства для нуждающихся людей, а также организовали богадельню.Через некоторое время после возвращения в келью, старца одолел тяжёлый недуг.

Множество людей пришли к его пещере в надежде на последнее наставление и благословение. Знаменитый праведник успел принять всех пришедших к нему людей и огласить свою последнюю волю. Он просил не устраивать пышных похорон и просил возносить за него посмертные молитвы. Ефрем Сирин тихо отошёл в Царство Небесное в 372 году.

Главный герой дня — Домовой

Считается, что 10 февраля Домовой отмечает именины. Его смело можно назвать полноправным членом семьи, другом и защитником крова. Праздник в его честь назвали Кудесы (Велесичи), и по традиции домовика следует тщательно накормить или, как говорили славяне, задобрить кудесами. Люди верили, что он выходит проказничать, а над неугодными ему может еще и зло подшутить. Необходимо тщательно подойти к вопросу чистоты в доме, ни в коем случае не ругаться с близкими людьми, не обижать кошек.

Кроме того верили: 10 февраля случаются самые разные чудеса, потому эти сутки ещё и именовали «кудесы».

Именины 10 февраля отмечают: Ольга, Акулина, Владимир, Георгий, Игнатий, Ираклий, Леонтий, Павел, Федор.

Что же касается погодных примет, то их немного. Зато немало тех, которые связаны с домовым:

Ветреная погода – лето будет дождливым и холодным.

Воздух над лесом 10 февраля густой – год будет дождливым и ненастным

Лес стал черным – будет оттепель

Убивать насекомых в доме 10 февраля нельзя – домовой очень сильно разозлится.

Если на Ефрема ветер понесся — к сырому году.

К теплу синеет воздух над лесом.

Если в день 10 февраля приключилась беда, или заболел человек – домовой проказничает.

Говорят — на Ефрема клев отменный.

Сегодня домового нужно обязательно накормить — в доме не будут пропадать вещи.

А ещё 10 февраля празднуют

День матери — Норвегия

День зонтика (National Umbrella Day) — США

10 февраля — День пирожного с сырным кремом — США

День Фенкил — Эритрея

День кораблекрушения святого Павла — Мальта

10 февраля — День курдских писателей — Ирак

День памяти жертв фойб — Италия

Именины у Ольги, Феодосия, Палладия, Владимира

Ефрем — Сверчковый заступник

10 февраля — День домового

День памяти А. С. Пушкина

Всемирный день брака (World Marriage Day)

10 февраля — День Аэрофлота

День рождения утюга

День рассматривания лиц

10 февраля — Всероссийский день зимних видов спорта

Воскресенье аутизма (Autism Sunday)

10 февраля — День памяти преподобного Ефрема Сирина

Всемирный день зернобобовых культур (World Pulses Day) По материалам: https://alkodoma.ru , http://molitva-info.ru О праздниках больше — здесь .