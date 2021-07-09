10 июля – день Самсона-сеногноя. Иоанна мироносица

10 июля наступала самая горячая сенокосная пора. Крестьяне в эти дни особенно рьяно молились, прося святого покровителя о хорошей погоде. Солнечные безветренные деньки гарантировали хороший урожай основного корма скотины зимой.

Дожди же не предвещали ничего хорошего — мокрое сено гниёт быстро и, естественно, непригодно для кормёжки животных.

10 июля — «На Самсона дождь — семь недель то ж»

Пока же крестьяне были озадачены сенокосом, богатые и зажиточные люди на Самсона старались максимально проявить щедрую сторону своей души: одаривали милостыней как можно большее количество бедняков и нищих. Правда, зачастую это делалось не по воле доброго сердца. Считалось, что чем больше отдашь 10 июля – тем больше получишь за весь год.

«На Самсона дождь — семь недель то ж», — говорили наши предки. Зато ясная погода предвещала семь недель безоблачного неба. А по состоянию сена судили о будущем урожае: если сено зелено — будет на столе каша черная (гречневая каша), если сено черно — будет каша белая (пшеничная каша).

В некоторых регионах на Самсона было принято приводить лошадей к церкви и окроплять их святой водой. Это делали перед тем, как повторно распахивать поля, оставленные на пар.

Церковный праздник — Иоанна мироносица

По церковному календарю, 10 июля поминают Святую Иоанну мироносицу, которая была в числе женщин, следовавших за Христом.

Женщины, которые видели в Иисусе Учителя, хотели быть рядом, слушать его и служить по мере сил — они занимались бытовыми вопросами, помогая Спасителю и его ученикам.

Они принадлежали к разным сословиям — среди них были и родственницы апостолов, и отвергнутые иудейским обществом грешницы, которым Иисус подарил надежду на искупление грехов покаянием.

Иоанна – супруга Хузы, управляющего дворца царя Ирода, знатная придворная дама в недавнем прошлом, не выделялась среди всех. Есть версия, что будущая мироносица, уверовав, последовала за Спасителем после того, как Он исцелил ее сына.

Ранее она спрятала голову Иоанна Крестителя, казненного во дворце Ирода. Мироносица погребла главу пророка на Елеонской горе, где и произошло ее первое обретение через 300 лет. Иоанна также пошла к Гробу Господню вместе с другими женами-мироносицами, чтобы отдать последние почести Учителю и стала свидетельницей явления ангелов, возвестивших о Воскресении Христа.

Приметы на 10 июля…

Дождь на Самсона – дожди будут постоянно идти вплоть до самого Бабьего Лета.

Курчавые облака 10 июля плывут с северной стороны? К засухе. Если же облака плывут с Запада, то будет ненастная погода.

Сено зеленого цвета на Самсона? Будет много гречишной каши. А вот черное сено 10 июля предвещает богатый год на пшенную кашу.

На листьях конского щавеля появились липкие капельки сока – примета того, что через два дня пойдет дождь.

Цветки вьюнка неожиданно закрылись – к дождю.

А ещё большое внимание следует уделить снам, увиденным в ночь на Самсона. Так, если вам приснился венок на голове – вы обретете славу, но она будет пустой и бесполезной. Пустая бутылка – к веселой пирушке. Вывески на домах – к покупкам. Разговариваете с Богом во сне – соблюдайте осторожность, вас подстерегает опасность. Если девушка во сне сглатывает слюну или испытывает голод – это сулит ей скорую потерю веса.

Именины отмечают: Иван, Игнатий и Иванна, Анект, Маркей, Самсон, Север, Лука, Серапион.

А ещё 10 июля празднуют… • День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении • День полёта на зонтике • День рождения футбольного свистка • День Николы Теслы (Nikola Tesla Day) • День памяти преподобного Сампсона Странноприимца • День котёнка (National Kitten Day) — США • День пикника с плюшевым мишкой (Teddy Bear Picnic Day) — США • День коктейля «Пина Колада» (National Pina Colada Day) — США • День армии — Мавритания • День натто — Япония • День национальной церкви (National Church Day) — Кирибати • День государственного флага — Монголия • День независимости — Багамские острова • День сбора черники (Pick Blueberries Day) — США • Именины у Георгия, Ивана, Мартина, Петра, Владимира • Самсон Сеночный По материалам https://sputnik-georgia.ru здесь О праздника больше —