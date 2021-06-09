10 июня — День Евгения Тихого, Никиты Гусятника

10 июня, в народном календаре – Никита-гусятник, Евтихий. По приметам, если день тихий, то урожай будет хороший. Свои названия в народном календаре дата получила в честь Никиты исповедника и Евтихия, епископа Мелитинского, почитаемых Православной церковью 10 июня.

Существовало еще одно название дня 10 июня – Полудница. Принято было почитать особых духов, которые очень похожи на обычных женщин. Они были красивыми и статными, летали над полями в жаркие летние дни и завлекали в свои сети крестьян, работавших в поле. Поговаривали, что они могут измучить работяг и лишить их мужской силы. Если человек видел такую летающую женщину 10 июня, нужно было зажмуриться и произнести: «Господи, спаси меня от соблазна». Нельзя было сердить таких духов, иначе они очень рассердятся и сделают, по приметам, все, чтобы высушить поля, после чего хорошего урожая не будет.

В это время начинают на воду пускать гусят

Они нередко гибнут целыми десятками, становясь добычей хищных птиц и животных. Поэтому не без основания наши предки дали гусям отдельного святого покровителя, который охраняет маленьких гусей, не подпуская к ним ястребов, орлов и других хищников.

Покровителем и защитником гусей (домашних и диких) стал святой Никита. В народном календаре два Никиты-гусятника (гусаря) – Никита Халкидонский (10 июня) и великомученик Никита Готский (28 сентября). Они как бы регулируют прилет и отлет диких гусей, время, когда из яиц появляются на свет гусята, и сроки забоя домашней птицы. По существу, святые Никиты выполняют практически одни функции, что, безусловно, и послужило их объединению в один образ.

Если взрослые в этот день молились святому Никите с просьбой присмотреть за домашней птицей, то дети играли в «Волк и гуси» (салочки). Это была одна из любимых детских летних забав.

В этот день специально посылали в поле беременных женщин, поскольку считали, что так ребенок сможет обрести крепость, сравнимую с молодым колосом. Также бытовало поверье, согласно которому, если роды произойдут на хлебной ниве, то они будут легкими, а ребенок родится здоровым. Также в этот период обращали внимание на природные явления и старались предсказать погоду на ближайшие дни и месяцы.

Народные приметы 10 июня Если дождь начинается крупными каплями, то он скоро перестанет

Навозные жуки копошатся в навозе, не взлетая, – к сырой погоде

Ящерицы выползли погреться на солнце в изобилии – к дождю с ветром

Гуси хлопают крыльями и чистятся – к дождю

Если вокруг муравейника много муравьев – к хорошей погоде

Воздух над лесом синеет – погода будет теплой

Много ос, и они деятельны – к хорошей погоде

Если день тихий, безветренный – жди хорошего урожая

Утром роса на колосьях – колошение доброе будет

После дождя радуга быстро пропадает – к ясному дню, стоит долго – жди ненастья Именины у Игната, Елладия, Никиты, Дмитрия, Елены, Петра, Николая Память преподобного отца нашего Никиты, епископа Халкидонского Преподобный отец наш Никита, с юных лет возлюбил Христа; отрекшись от мира и всех мирских привязанностей, он угождал Богу своею добродетельною жизнью, и возведен был на престол халкидонского святительства, на котором, подобно свече, стоящей на подсвечнике, светил миру и украшал Церковь Христову. Святой Никита был весьма милостив к нищим; он питал алчных, нагих одевал, странников принимал в дом свой и упокоевал их; он был отцом сиротам, заступником вдовицам и спасителем для всех обидимых. Когда наступили тяжелые времена ереси иконоборческой3502, в царствование Льва Армянина3503, святой Никита показал себя мужественным исповедником имени Христова, ибо много подвизался в борьбе с нечестивым учением, обличая неправославные догматы, увещевая всех с благоговением поклоняться иконе Христа Господа и Его Пречистой Богоматери, а также иконам и всех прочих святых; доблестный исповедник Христов перенес много мучений от нечестивого царя и его единомышленников; перенес он и изгнания, и уничижения, и прочие беды за свое правоверие. Спустя достаточное время, после многих исповеднических трудов, святой Никита перешел от земли в обители небесные3504; Бог прославил его на небесах пред ангелами Своими, на земле же – пред людьми, ибо от честных мощей его творились многие чудеса, подавались исцеления всяких болезней во славу Бога, прославляемого во святых Своих. Также 10 июня празднуют… Всемирный день мороженого (World Ice Cream Day)

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День рождения шариковой ручки

10 июня — День разрисованных ладоней

День поперхальщиков

День памяти преподобной Елены Дивеевской

10 июня — День пресс-служб МВД РФ

День архитектора Краснодарского края

День сообщества анонимных алкоголиков (Alcoholics Anonymous Founders Day) — США

10 июня — День чая со льдом (National Iced Tea Day) — США

День часов — Япония

День детей — Гаити

10 июня — День трав и специй (National Herbs and Spices Day) — США

День отмены рабства — Гвиана

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10 июня — День примирения — Конго

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Никита Гусятник

Всемирный день ремесленничества (World Handicrafts Day) О праздниках больше — здесь .