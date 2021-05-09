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10 мая — Семён-Ранопашец. Память Симеона Иерусалимскаго. Не поминайте того, кого не стоит...
иллюстрация: Dieterich01 (pixabay.com)

10 мая — Семён-Ранопашец. Память Симеона Иерусалимского. Не поминайте того, кого не стоит…

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:34 09.05.2021

10 мая, были уверены в народе, нечистая сила подбирается поближе к людям. Особо, правда, от таких «визитов» не защищались, но вели себя осторожно. Не поминали лишний раз «тёмных», старались не конфликтовать, не грешить и не сыпать бранными словечками.

Крестьяне 10 мая начинали вспахивать поля, работали в огородах и садах. При этом считали, что нельзя съедать ни одного зерна, приготовленного на посев, поскольку это помешает получить богатый урожай. На Семёна-Ранопашца говорили: «Рано паши, не ленись – и будет богатый урожай».

С пахотой у русских крестьян было связано множество пословиц и поговорок. Среди них такие: » Не ленись с плужком — будешь с пирожком «; » Святой Боже пахать не поможет «; » И поедим, и спляшем — только пашню вспашем «; » Глубже пахать — больше хлеба жевать » . Существовали и особые приметы. Например, в южнорусских областях до запашки полей нельзя было петь, а пение вблизи полей даже приравнивалось к греху.

Считалось, что 10 мая всякие твари сон стряхивают с себя, выбираются на свет божий, тянутся к жилью человека, к хлеву. Поэтому крестьяне возвращались с полей » пятами назад «, то есть пятились, чтобы злых духов с собой не привести. Принимали, по народному поверью, нечистые силы то птичье обличье, то звериное, а бывало и человечье. И жалостными у ног людей появлялись. » Пригреешь птичку — уже поздно будет «, — говорили по этому поводу наши предки. Пригретая да сытая нечистая сила могла поглумиться над человеком.

Например, вдруг у ног человека мог появиться котенок, щенок или птенец. Злые духи всеми силами пытались проникнуть туда, где постоянно обитал человек: в избу, сарай, баню или в хлев к домашней скотине. Если человек пригревал такого » приблудного» зверька в этот день, то в его хозяйстве потом начинались беды. Те же, кто был особо жалостлив, брызгали животное святой водой и перекрещивали. Если после этого зверь вел себя спокойно, то считалось, что он чист и его запускали во двор.

Церковь сегодня чтит память Апостола от 70-ти Симеона Иерусалимскаго, сродника Господня

Празднование памяти одного из 70-ти апостолов. Проповедовал христианство. Во времена правительства императора Траяна был схвачен язычниками и распят на кресте.

Святой апостол и священномученик Симеон, сродник Господень, был сыном Клеопы, младшего брата святого Иосифа Обручника. В зрелом возрасте он увидел чудеса Господа Иисуса Христа, уверовал в Него и стал одним из 70-ти апостолов. Святой Симеон проповедовал учение Христово, наставлял в истинах святой веры и обличал идолослужение.

осле убиения святого апостола Иакова (+ 63; память 23 октября), первого епископа Иерусалимского, на его место христиане избрали святого апостола Симеона. В правление императора Траяна (98 — 117) римскому правителю Аттику донесли, что святой Симеон происходит из рода царя Давида (римляне уничтожали всех потомков царя Давида) и исповедует христианскую веру. Язычники схватили святого Симеона, который в то время был уже столетним старцем, и после долгих мучений распяли на кресте.

Погодные приметы 10 мая…

  • Гром прогремел до 10 мая, жаворонки запели, лес в листву оделся, а лягушки начали квакать в болотах? Пора поле пахать и урожай будет богатым.
  • Облака быстро по небу бегут? К продолжительному ненастью.
  • Сильный дождь 10 мая? К хорошему урожаю ржи.
  • Листья березы полностью развернулись – пора сажать картофель.
  • Утром трава сухая? Вечером надо ждать дождя.
  • Если же вечером 10 мая в низинах появился туман, то плохая погода закончится, и наступит потепление.
  • Утром ясно, а в полдень на небе появились кучевые облака и исчезли к вечеру? В ближайшее время возможны заморозки.

Знахари 10 мая отчитывали людей от зла и занимались семейной магией. По поверью, этот день был чрезвычайно конфликтен. Чтобы не поругаться нужно было завязать на красной шерстяной нитке два узелка и затем носить её целый день в правом кармане.

Именины 10 мая отмечают: Николай, Иван, Петр, Анастасия, Сергей, Павел, Семен, Степан, Антон, Антонина, Исидор, Мария.

А ещё в этот день празднуют…

  • День книги (Tag des Buches) — Германия
  • Праздник цветов — Азербайджан
  • Фестиваль тюльпанов (Canadian Tulip Festival) — Канада
  • День уборки в комнате (Clean Up Your Room Day) — США
  • 10 мая — День детей — Мальдивы
  • День общественных парков (National Public Gardens Day) — США
  • День креветок (National Shrimp Day) — США
  • 10 мая — День матери — Мексика, Гватемала, Сальвадор
  • День хлебопашца — Таиланд
  • День признательности супругам военнослужащих — США
  • 10 мая — День банковского работника — Кыргызстан
  • День национальной независимости — Румыния
  • День Конституции — Микронезия
  • Именины у Семёна, Марии, Николая, Степана, Ивана, Петра, Анастасии, Сергея, Павла
  • Семён Ранопашец
  • Праздник наката
  • 10 мая — День девяти жизней
  • День основания Российской книжной палаты
  • Вешнее Макошье
  • День памяти преподобного Стефана Печерского, епископа Владимиро-Волынского

По материалам https://pronedra.ru

10 мая — Семён-Ранопашец. Память Симеона Иерусалимского. Не поминайте того, кого не стоит...

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