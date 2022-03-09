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10 марта - день Тараса Бессонного. Кумаху бойтесь!
иллюстрация: pxhere.com

10 марта — день Тараса Бессонного. Кумаху бойтесь!

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:52 09.03.2022

10 марта церковь почитает память священнослужителя Тарасия, жившего в конце VIII – начале IX веков.

Он известен также как патриарх Константинопольский. Верующие славят его за добрые дела и милосердие: защищал слабых и обездоленных. Благодаря его деятельности были построены многочисленные приюты и больницы.

На Руси же священнослужителя именовали Тарасом Бессонным или Тарасом-кумашником. Приписывали ему одно волшебное умение: просили у него помощи, когда пытались излечиться от кумахи (кумохи). У этой «болячки» два определения:

  • первое — это вешняя дрема. Сон валит слабых с ног, все время хочется спать. И на день Тарасия  запрещается спать днем, иначе на вас нападет эта самая кумаха.
  • второе — лихорадка. В народе эту болезнь видели неким злым существом. Представляли отвратительной старухой, дав ей имя — Кумаха. Говорили, что она приходит в дом, проникает в его обитателей, чтобы «Людей знобить — грешное тело мучить, белы кости крутить». Защитить от заразы и просили Тарасия.
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Что же касается погодных примет, то:

  • Если 10 марта у месяца рога крутые — ждали морозов в ближайшее время.
  • Если на Тарасия выпадает снег — перед Пасхой неделя будет дождливой и холодной.
  • Слышно карканье ворон – лето будет ненастным, с большим количеством дождей.
  • Грачи вьют гнезда на деревьях – можно рассчитывать на установление стабильно теплой погоды.
  • Если 10 марта капусту и помидоры высадить, то это сулит хороший урожай.

Именины сегодня отмечают:Антон, Евгений, Тарас, Фёдор.


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