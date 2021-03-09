10 марта — день Тараса Бессонного. Весенняя лихорадка может нагрянуть...

10 марта, по приметам, нельзя ложиться спать вечером или днем, иначе можно наспать себе кумаху – нечистую силу, не сулящую добра. В народном календаре дата получила название Тарас-кумашник, Тарасий бессонный. Под кумохой (кумахой) подразумевали весеннюю лихорадку, которую представляли в образе женщины со сморщенным лицом, обитающей за печкой подобно домовому. Это невидимое существо приносит в дом несчастья: добро пропадает, урожай гибнет, скотина болеет, в семье начинаются разлады. Если же кумоха нападет на человека, то его начинает крутить, трясти, к вечеру ноги ломит. Считалось, что лихорадка зачастую привязывалась к людям во сне – являлась к спящему и целовала его. Однако напасть лихоманка могла и на дороге. В этом случае заболевший человек шел на то место, где по предположению на него напала лихорадка, вокруг себя сыпал ячневую крупу и, кланяясь на все четыре стороны, читал специальный заговор.

Вообще день Тарасия в народе пользовался дурной репутацией. Люди ожидали каких-то неприятностей. Любая случайность могла обернуться плохим предзнаменованием. Запрет на сон был только для взрослых, малышей он не касался. Их укладывали днем спать, а перед сном пели колыбельные песни.

10 марта церковь почитает память священнослужителя Тарасия

Он жил в конце VIII – начале IX веков. Он известен также как патриарх Константинопольский. Верующие славят его за добрые дела и милосердие: защищал слабых и обездоленных. Благодаря его деятельности были построены многочисленные приюты и больницы.

Святой патриарх Тарасий родился, вырос и получил хорошее образование в столице Византии Константинополе.

В правление императора Константина VI Порфирородного (780-797) и его матери, святой царицы Ирины (+ 802 г.) он выдвинулся в обществе и даже достиг звания сенатора. Как раз в тоже время Церковь раздиралась иконоборческими смутами, а правивший святой патриарх Павел (+ 784 г.), хоть и не сочувствовал иконоборцам, не мог противостоять им решительно.

Удалившись в монастырь, он назвал своим преемником именно Тарасия, хотя тот не был даже священником. Тарасий долго отказывался от патриаршества, не считая себя достойным столь высокого служения, но потом согласился с условием, что будет созван Вселенский Собор для осуждения иконоборческой ереси.

В 784 году Тарасий был возведен в патриархи

В 787 году под его председательством в Никее состоялся VII Вселенский Собор, на котором было утверждено почитание икон.

Кстати, в дальнейшем святитель Тарасий Константинопольский еще целых 22 года мудро управлял Церковью. При этом лично он вел суровую аскетическую жизнь, одновременно помогая старикам, нищим, сиротам и вдовам. На Пасху он устраивал для них трапезу, на которой сам и прислуживал.

Святитель Тарасий скончался в 806 году. Похоронен он был в устроенном им монастыре на Босфоре, после чего у его гроба совершались многие чудеса.

На Руси же священнослужителя именовали Тарасом Бессонным или Тарасом-кумашником. Приписывали ему одно волшебное умение: просили у него помощи, когда пытались излечиться от кумахи (кумохи). У этой «болячки» два определения:

первое — это вешняя дрема. Сон валит слабых с ног, все время хочется спать. И на день Тарасия запрещается спать днем, иначе на вас нападет эта самая кумаха.

второе — лихорадка. В народе эту болезнь видели неким злым существом. Представляли отвратительной старухой, дав ей имя — Кумаха. Говорили, что она приходит в дом, проникает в его обитателей, чтобы «Людей знобить — грешное тело мучить, белы кости крутить». Защитить от заразы и просили Тарасия.

Что же касается погодных примет, 10 марта, то…

Если 10 марта у месяца рога крутые — ждали морозов в ближайшее время.

Если на Тарасия выпадает снег — перед Пасхой неделя будет дождливой и холодной.

Слышно карканье ворон – лето будет ненастным, с большим количеством дождей.

Грачи вьют гнезда на деревьях – можно рассчитывать на установление стабильно теплой погоды.

Если 10 марта капусту и помидоры высадить, то это сулит хороший урожай.

Больных кумохой поили водой, которой до этого мыли церковный колокол. Травники лечили недуг корнем аира, тысячелистником, корой лиственницы и ивы, полынью, березовыми почками, чабрецом, отваром полевой ромашки.

Чтобы уберечься от кумохи в феврале и марте старались реже переходить реки и ездить на лошади. Верили, что от нападения лихорадки помогает змеиная выползка – шкура змеи, сброшенная во время линьки.

Чтобы из деревни прогнать кумоху крестьяне на Тарасия играли в Дрему. На лавку садили Дрему (кого-то из играющих), остальные же брались за руки и водили вокруг него хоровод. Дрема делал вид, что уснул, но потом неожиданно вскакивал и ловил кого-то из присутствующих. Чтобы защититься от лихорадки, во время игры надо было поймать трех человек.

Именины сегодня отмечают:Антон, Евгений, Тарас, Фёдор.

А ещё 10 марта празднуют… День булочек с черникой (National Blueberry Popover Day) — США

День проверки батареек (Check Your Batteries Day) — США

10 марта — День упаковки вашего обеда (National Pack Your Lunch Day) — США

День стационарного телефона (National Landline Telephone Day) — США

День земледельца — Украина

National Women and Girls HIV/AIDS Awareness Day — США

День памяти жертв холокоста — Болгария

День национального театра — Азербайджан

10 марта — День начала сухого сезона — Мьянма

День памяти тибетского восстания в Лхасе — Тибет

Именины у Тараса, Евгения, Александра, Николая, Федора, Антона

Тарас Кумашник

Прощёное Воскресенье (Проводы Масленицы)

День облачных слонов

День работников геодезии и картографии

10 марта — День нарушения причинно-следственных связей

Международный день крутизны (International Day of Awesomeness)

День Марио (Mar10 Day)

Всемирный день борьбы с глаукомой (World Glaucoma Day)

Международный день планетариев (International Day of Planetaria)

День архивов

День Конституции Республики Адыгея По материалам: https://vsyamagik.ru О праздниках больше — здесь .