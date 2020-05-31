10 новых случаев коронавирусной инфекции — ситуация в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте» о регистрации 10 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму:

За 30 мая на территории Республики Крым подтверждено 10 новых случаев коронавирусной инфекции. Все они выявлены активно, по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 385 случаев коронавирусной инфекции. 28 из них завозные из-за границы, 74 – из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 270 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 13 – при лабораторном скрининге здоровых людей.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров, — отмечает Глава Республики.

Сергей Аксёнов призвал при появлении симптомов острых респираторных инфекций не заниматься самолечением, в обязательном порядке сообщить о себе в поликлинику по месту жительства по телефону или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран и других субъектов РФ.