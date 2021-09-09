10 сентября – день Анны и Саввы Скирдников. Досеиваем озимые, собираем яблоки

10 сентября церковь почитает память сразу трех святых: преподобного Моисея Мурина, святой праведной Анны и преподобного Саввы. Крестьянам же было не до праздников.
В народе этот день был одним из самых трудовых: завершали полевые работы, досеивали озимую пшеницу, заканчивали сбор яблок и слив.
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Жизненная тайна Анны и Саввы Скирдников
Праведная Анна родилась на Иерусалимской земле. В те времена, редко можно было встретить людей, которые бы, не смотря на гонения со стороны императора-язычника, всю свою жизнь посвятили Господу и призывали язычников стать на путь спасения. Хотя их было немного, вера их была настолько сильна, что им не были страшны никакие преграды. Кроме того их слушали и верили им.
Анна была одной из таких людей. Она всю жизнь строго воздерживалась от земных искушений, соблюдала пост и искренне молилась. Господь в награду даровал 84-летней Анне умение видеть пророчества. Благодаря этому умению, она смогла помогать тем христианам, которые ждали освобождения, рассказывая о Спасителе.
Святой Савва был иноком и долгое время жил в монастыре одного из городов, под названием Снетогорск. Через некоторое время он принял решения стать затворником. Его местом пребывания стало Крипецкое урочище. Там он возвел церковь в честь Иоанна Богослова. Каждый день Савва жил постом и молитвой. Ел только то, что росло в лесу (ягоды и корни растений).
Немного позже его уговорили обосновать монастырь. Преподобного Савву еще при жизни знали как человека, который умеет творить чудеса. И даже после смерти его мощи спасли многих людей от недугов как телесных, так и душевных.
10 сентября — Приметы, традиции и обряды в день Анны и Саввы Скирдников
Так сложилось, что к 10 сентября крестьяне как раз заканчивали уборку сена, и складывали снопы в плотную кучу, которая и до сих пор называется скирда. Отсюда и народное прозвание святых, которых почитают в этот день – Скирдники. Люди спешили собрать урожай, так как после этого времени в любой момент вполне вероятно, что может наступить дождливая холодная погода. Начиная с 10 сентября, уже можно было собирать яблоки. В честь, так званого, праздника крестьяне гуляли и ходили на ярмарки.
Неизвестно по каким причинам, но будущему зятю нельзя было в день Скирдников идти знакомится с родителями своей избранницы. Можно предположить, что такое правило было придумано в связи с тем, что все в этот день трудились, а ходить свататься или знакомиться было неуместно.
Люди верили в одну из самых главных примет 10 сентября: если птицы, которые на зиму улетают на юг, еще есть к этому времени на родной земле, то зима придет поздно и не будет холодной.
Приметы на 10 сентября
- Теплая и сухая погода – к поздней зиме.
- Грозовые дожди – к теплой осени.
- К 10 сентября опали все листья с березы и осины – к урожайному следующему году.
- Много желудей и орехов – к богатому урожаю озимых.
- Листья берез желтые – много опят в лесу.
- Южный ветер подул – год завершится легко и беззаботно. Северный ветер несет с собой болезни и несчастья.
- 10 сентября родственникам больных алкоголизмом полагается молиться преподобному Моисею Мурину – для скорого исцеления больного.
- Если торговец в этот день соберет в поле колоски и спрячет их в укромном месте – торговля будет удачной и прибыльной.
- В лес лучше сегодня не ходить. А если пошли – надо быть предельно осторожным: велика опасность заблудиться. Чтобы Леший не попутал, надо взять для него пирожок и положить на пенек.
- Повесить на видное место зимнюю одежду – к удачному завершению полевых и огородных работ.
- Увидеть во сне покойных родственников – к счастливой семейной жизни.
- Встретить тещу – к беде.
- Тот, кто в этот день родился, вырастет гордым и независимым человеком.
Именины сегодня отмечают: Павел, Иван, Александр, Игнатий, Степан, Георгий, Анна, Сусанна, Леонтий, Афанасий.
А ещё 10 сентября празднуют…
- День разноцветных букетов
- Всемирный день предотвращения самоубийств (World Suicide Prevention Day)
- День Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize)
- День памяти преподобного Моисея Мурина
- Праздник обретения честных мощей преподобного Иова Почаевского
- Сегодня День памяти преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского
- День обеда за просмотром телевизора (National TV Dinner Day) — США
- День детей — Гондурас
- Национальный день — Белиз
- День учителя — Китай
- День обмена идеями (National Swap Ideas Day) — США
- Национальный день — Гибралтар
- День школьных фотографий (National School Picture Day) — США
- День наследия американских индейцев — Гайана
- Именины у Анны, Моисея, Афанасия, Дениса, Григория, Ивана, Павла, Анатолия, Вениамина, Кассиана, Арсения, Игнатия, Сергея, Николая
- Анна Скирдница
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