10 сентября – день Анны и Саввы Скирдников. Досеиваем озимые, собираем яблоки

10 сентября церковь почитает память сразу трех святых: преподобного Моисея Мурина, святой праведной Анны и преподобного Саввы. Крестьянам же было не до праздников.

В народе этот день был одним из самых трудовых: завершали полевые работы, досеивали озимую пшеницу, заканчивали сбор яблок и слив.

Жизненная тайна Анны и Саввы Скирдников

Праведная Анна родилась на Иерусалимской земле. В те времена, редко можно было встретить людей, которые бы, не смотря на гонения со стороны императора-язычника, всю свою жизнь посвятили Господу и призывали язычников стать на путь спасения. Хотя их было немного, вера их была настолько сильна, что им не были страшны никакие преграды. Кроме того их слушали и верили им.

Анна была одной из таких людей. Она всю жизнь строго воздерживалась от земных искушений, соблюдала пост и искренне молилась. Господь в награду даровал 84-летней Анне умение видеть пророчества. Благодаря этому умению, она смогла помогать тем христианам, которые ждали освобождения, рассказывая о Спасителе.

Святой Савва был иноком и долгое время жил в монастыре одного из городов, под названием Снетогорск. Через некоторое время он принял решения стать затворником. Его местом пребывания стало Крипецкое урочище. Там он возвел церковь в честь Иоанна Богослова. Каждый день Савва жил постом и молитвой. Ел только то, что росло в лесу (ягоды и корни растений).

Немного позже его уговорили обосновать монастырь. Преподобного Савву еще при жизни знали как человека, который умеет творить чудеса. И даже после смерти его мощи спасли многих людей от недугов как телесных, так и душевных.

10 сентября — Приметы, традиции и обряды в день Анны и Саввы Скирдников

Так сложилось, что к 10 сентября крестьяне как раз заканчивали уборку сена, и складывали снопы в плотную кучу, которая и до сих пор называется скирда. Отсюда и народное прозвание святых, которых почитают в этот день – Скирдники. Люди спешили собрать урожай, так как после этого времени в любой момент вполне вероятно, что может наступить дождливая холодная погода. Начиная с 10 сентября, уже можно было собирать яблоки. В честь, так званого, праздника крестьяне гуляли и ходили на ярмарки.

Неизвестно по каким причинам, но будущему зятю нельзя было в день Скирдников идти знакомится с родителями своей избранницы. Можно предположить, что такое правило было придумано в связи с тем, что все в этот день трудились, а ходить свататься или знакомиться было неуместно.

Люди верили в одну из самых главных примет 10 сентября: если птицы, которые на зиму улетают на юг, еще есть к этому времени на родной земле, то зима придет поздно и не будет холодной.

Приметы на 10 сентября



Теплая и сухая погода – к поздней зиме.

Грозовые дожди – к теплой осени.

К 10 сентября опали все листья с березы и осины – к урожайному следующему году.

Много желудей и орехов – к богатому урожаю озимых.

Листья берез желтые – много опят в лесу.

Южный ветер подул – год завершится легко и беззаботно. Северный ветер несет с собой болезни и несчастья.

10 сентября родственникам больных алкоголизмом полагается молиться преподобному Моисею Мурину – для скорого исцеления больного.

Если торговец в этот день соберет в поле колоски и спрячет их в укромном месте – торговля будет удачной и прибыльной.

В лес лучше сегодня не ходить. А если пошли – надо быть предельно осторожным: велика опасность заблудиться. Чтобы Леший не попутал, надо взять для него пирожок и положить на пенек.

Повесить на видное место зимнюю одежду – к удачному завершению полевых и огородных работ.

Увидеть во сне покойных родственников – к счастливой семейной жизни.

Встретить тещу – к беде.

Тот, кто в этот день родился, вырастет гордым и независимым человеком.

Именины сегодня отмечают: Павел, Иван, Александр, Игнатий, Степан, Георгий, Анна, Сусанна, Леонтий, Афанасий.

А ещё 10 сентября празднуют…

День разноцветных букетов

Всемирный день предотвращения самоубийств (World Suicide Prevention Day)

День Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize)

День памяти преподобного Моисея Мурина

Праздник обретения честных мощей преподобного Иова Почаевского

Сегодня День памяти преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского

День обеда за просмотром телевизора (National TV Dinner Day) — США

День детей — Гондурас

Национальный день — Белиз

День учителя — Китай

День обмена идеями (National Swap Ideas Day) — США

Национальный день — Гибралтар

День школьных фотографий (National School Picture Day) — США

День наследия американских индейцев — Гайана

Именины у Анны, Моисея, Афанасия, Дениса, Григория, Ивана, Павла, Анатолия, Вениамина, Кассиана, Арсения, Игнатия, Сергея, Николая

Анна Скирдница

По материалам https://wordyou.ru

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