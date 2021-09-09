Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | 10 сентября – день Анны и Саввы Скирдников. Досеиваем озимые, собираем яблоки

crimeapress_news

10 сентября – день Анны и Саввы Скирдников. Досеиваем озимые, собираем яблоки
фото: pxhere.com

10 сентября – день Анны и Саввы Скирдников. Досеиваем озимые, собираем яблоки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:03 09.09.2021

10 сентября церковь почитает память сразу трех святых: преподобного Моисея Мурина, святой праведной Анны и преподобного Саввы. Крестьянам же было не до праздников.

В народе этот день был одним из самых трудовых: завершали полевые работы, досеивали озимую пшеницу, заканчивали сбор яблок и слив.

Жизненная тайна Анны и Саввы Скирдников

Праведная Анна родилась на Иерусалимской земле. В те времена, редко можно было встретить людей, которые бы, не смотря на гонения со стороны императора-язычника, всю свою жизнь посвятили Господу и призывали язычников стать на путь спасения. Хотя их было немного, вера их была настолько сильна, что им не были страшны никакие преграды. Кроме того их слушали и верили им.

Анна была одной из таких людей. Она всю жизнь строго воздерживалась от земных искушений, соблюдала пост и искренне молилась. Господь в награду даровал 84-летней Анне умение видеть пророчества. Благодаря этому умению, она смогла помогать тем христианам, которые ждали освобождения, рассказывая о Спасителе.

Святой Савва был иноком и долгое время жил в монастыре одного из городов, под названием Снетогорск. Через некоторое время он принял решения стать затворником. Его местом пребывания стало Крипецкое урочище. Там он возвел церковь в честь Иоанна Богослова. Каждый день Савва жил постом и молитвой. Ел только то, что росло в лесу (ягоды и корни растений).

Немного позже его уговорили обосновать монастырь. Преподобного Савву еще при жизни знали как человека, который умеет творить чудеса. И даже после смерти его мощи спасли многих людей от недугов как телесных, так и душевных.

10 сентября — Приметы, традиции и обряды в день Анны и Саввы Скирдников

Так сложилось, что к 10 сентября крестьяне как раз заканчивали уборку сена, и складывали снопы в плотную кучу, которая и до сих пор называется скирда. Отсюда и народное прозвание святых, которых почитают в этот день – Скирдники. Люди спешили собрать урожай, так как после этого времени в любой момент вполне вероятно, что может наступить дождливая холодная погода. Начиная с 10 сентября, уже можно было собирать яблоки. В честь, так званого, праздника крестьяне гуляли и ходили на ярмарки.

Неизвестно по каким причинам, но будущему зятю нельзя было в день Скирдников идти знакомится с родителями своей избранницы. Можно предположить, что такое правило было придумано в связи с тем, что все в этот день трудились, а ходить свататься или знакомиться было неуместно.

Люди верили в одну из самых главных примет 10 сентября: если птицы, которые на зиму улетают на юг, еще есть к этому времени на родной земле, то зима придет поздно и не будет холодной.

Приметы на 10 сентября

  • Теплая и сухая погода – к поздней зиме.
  • Грозовые дожди – к теплой осени.
  • К 10 сентября опали все листья с березы и осины – к урожайному следующему году.
  • Много желудей и орехов – к богатому урожаю озимых.
  • Листья берез желтые – много опят в лесу.
  • Южный ветер подул – год завершится легко и беззаботно. Северный ветер несет с собой болезни и несчастья.
  • 10 сентября родственникам больных алкоголизмом полагается молиться преподобному Моисею Мурину – для скорого исцеления больного.
  • Если торговец в этот день соберет в поле колоски и спрячет их в укромном месте – торговля будет удачной и прибыльной.
  • В лес лучше сегодня не ходить. А если пошли – надо быть предельно осторожным: велика опасность заблудиться. Чтобы Леший не попутал, надо взять для него пирожок и положить на пенек.
  • Повесить на видное место зимнюю одежду – к удачному завершению полевых и огородных работ.
  • Увидеть во сне покойных родственников – к счастливой семейной жизни.
  • Встретить тещу – к беде.
  • Тот, кто в этот день родился, вырастет гордым и независимым человеком.

Именины сегодня отмечают: Павел, Иван, Александр, Игнатий, Степан, Георгий, Анна, Сусанна, Леонтий, Афанасий.

А ещё 10 сентября празднуют…

  • День разноцветных букетов
  • Всемирный день предотвращения самоубийств (World Suicide Prevention Day)
  • День Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize)
  • День памяти преподобного Моисея Мурина
  • Праздник обретения честных мощей преподобного Иова Почаевского
  • Сегодня День памяти преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского
  • День обеда за просмотром телевизора (National TV Dinner Day) — США
  • День детей — Гондурас
  • Национальный день — Белиз
  • День учителя — Китай
  • День обмена идеями (National Swap Ideas Day) — США
  • Национальный день — Гибралтар
  • День школьных фотографий (National School Picture Day) — США
  • День наследия американских индейцев — Гайана
  • Именины у Анны, Моисея, Афанасия, Дениса, Григория, Ивана, Павла, Анатолия, Вениамина, Кассиана, Арсения, Игнатия, Сергея, Николая
  • Анна Скирдница

По материалам https://wordyou.ru

О праздниках больше — здесь.

10 сентября – день Анны и Саввы Скирдников. Досеиваем озимые, собираем яблоки

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.