10 января – день преподобного Игнатия, День домочадцев

10 января – Продолжаются святочные гадания, гуляния, посиделки и сборища. 10 января именуют «Домочадцев день», так как предки наши старались собраться всей семьёй. А вечером молодежь обязательно собиралась в компании для того, чтобы погадать, поводить хороводы, познакомиться и завести отношения для последующей свадьбы. Долгими зимними вечерами из уст в уста передавались сказания и народные песни.

Вечером все собирались за общим столом, чтобы пообщаться и вместе проводить еще один день. В блюда при готовке добавлялась специальная заговоренная соль. В результате в семье восстанавливался мир и покой. Никто не должен был ссориться. Между домочадцами устанавливалась гармония.

Молодежь собиралась на посиделки. Пели песни, рассказывали сказки, общались. Парни присматривали девушек, которые уже этой осенью могли стать их женами. Продолжалось колядование, которое шло каждый вечер с 8 января.

Группы молодежи или даже мужиков ходили по деревне и прославляли односельчан, желая им здоровья и богатства.

Церковь 10 января чтит память Преподобного Игнатия

Об­сто­я­тель­ства его жиз­ни в ми­ру неиз­вест­ны. Свой по­движ­ни­че­ский путь он на­чал в Спа­со-При­луц­ком мо­на­сты­ре, в Во­лог­де, ино­че­ский по­стриг при­нял в Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ском мо­на­сты­ре. За­тем пре­по­доб­ный Иг­на­тий уда­лил­ся в окрест­но­сти го­ро­да Лом­ска и там ос­но­вал пу­стынь, которую через неко­то­рое вре­мя вве­рил уче­ни­кам, а сам уда­лил­ся в лес­ной скит и под­ви­зал­ся в безмол­вии.

Про­пи­та­ние он до­бы­вал се­бе (так­же ино­ку Иоаки­му, жив­ше­му за три вер­сты от него) пле­те­ни­ем лап­тей, ко­то­рые остав­лял на до­ро­ге. Про­хо­жие об­ме­ни­ва­ли лап­ти на хлеб. В этих же ме­стах пре­по­доб­ным Иг­на­ти­ем был по­стро­ен храм в честь По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, при ко­то­ром бы­ла ос­но­ва­на Ва­до­ис­ская Бо­го­ро­дич­ная пу­стынь.

В XVIII ве­ке эта пу­стынь бы­ла упразд­не­на, оста­лась толь­ко цер­ковь Спа­са на Ло­му, в ко­то­рой по­ко­и­лись мо­щи пре­по­доб­но­го Иг­на­тия, про­сла­вив­ши­е­ся чу­до­тво­ре­ни­ем. Скон­чал­ся свя­той по­движ­ник в 1591 го­ду.

Приметы 10 января



Если в этот день на деревьях заметен иней, а ветра совсем нет – жди урожайного года и удачи во всех делах.

Когда человек родился в День Игнатия, то он будет любить домашний уют, а значит, будет прекрасным хозяином.

Таким людям в качестве талисмана рекомендуют носить халцедон.

Говорят, что все сделанное со своей семьей 10 января будет благословенно и принесет плоды в будущем, сделав человека по-настоящему счастливым.

В Домочадцев день рождаются кроткие и добрые люди, которые будут хозяйственными и примерными семьянинами.

Если соль вдруг отсырела – жди ненастной погоды.

Если достать заговоренную соль и добавить ее в блюда домочадцев, то весь год никто в семье не будет ссориться.

Когда погода безветренная – жди хорошего урожая.

Если на сене в сарае образовывался иней, это предвещало сырое и ненастное лето.

Если сыграть свадьбу 10 января – брак будет счастливым.

Когда в день 10 января принять колядовщиков, то это станет залогом здоровья и благополучия, защитит дом от порчи и сглаза, убережет скотину от болезней.

Если кошка спит весь день – жди потепления.

Если собака вылезла из будки и легла на снег – примета к тому, что быть метели.

Когда с неба падают крупные снежные хлопья – совсем скоро потеплеет.

Если белье сохнет медленно – ожидай хорошего урожая льна.

Если рыба в реке ведет себя беспокойно и плещет хвостом, вскоре будет метель.

Когда стаи воробьев 10 января весело чирикают под крышей дома – жди теплой погоды.

Метель 10 января – примета, которая сулит мокрое, дождливое и сырое лето.

Именины сегодня отмечают: Аркадий, Александр, Игнатий, Доминика, Ефим, Никанор, Петр.

Традиции и обряды 10 января

Накануне Домочадцева дня была традиция ходить на горку и забивать колья в нее. А утром шли всей семьей туда и вязали на колышки лоскутки материи, на которые загадывали желания. Существовало поверье, что тогда оно исполнится.

Парни и девушки 10 января собирались на посиделки, во время которых рассказывали сказки, проводили святочные гадания, а также пели песни. Молодые люди присматривались и влюблялись друг в друга, а летом многие из них играли свадьбы.

Сегодня принято было прославлять старшее поколение. Отца с матерью сажали во главе стола, говорили в их адрес добрые слова, а также дарили им разные подарки. Чаще – платок для матери и теплые носки для отца.

Родители рассказывали истории из своей жизни, делились жизненным опытом. После их провожали домой или в комнату, где они спали, все остальные шли на улицу погулять, или в гости к соседям, родным или друзьям.

А ещё 10 января празднуют…

Праздник обучения танцам пингвинов

День инженера-механика ВМФ

День памяти святых 20000 мучеников

Праздник своеобразных людей (Peculiar People Day) — США

День горького шоколада (National Bittersweet Chocolate Day) — США

День номера 110 — Япония

Праздник спасения орлов (National Save the Eagles Day) — США

День вуду — Бенин

День принципа большинства (Majority Rule Day) — Багамские Острова

Именины у Зинона, Петра, Евфимия, Агафии, Домны, Игнатия, Никанора, Александра, Николая, Леонида, Аркадия

Домочадцев день

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