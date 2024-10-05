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11-12 октября в Крыму - Конференция "Новые горизонты"

11-12 октября в Крыму — Конференция «Новые горизонты»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:22 05.10.2024

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, глава Республики Крым Сергей Аксенов, глава комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин примут участие в конференции «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета конференции.

Основными задачами конференции являются меры поддержки и векторы развития регионального туризма и спорта, а также государственная поддержка и крупные инвестиционные и инфраструктурные проекты на территории новых регионов. На конференции пройдет общее пленарное заседание, посвященное развитию спорта и туризма в новых регионах России. Также планируется провести несколько круглых столов, где будут обсуждаться вопросы реновации туристической инфраструктуры новых регионов и интеграции новых территорий в систему российского спорта.

Сейчас особо остро стоит вопрос дальнейшего развития спорта и туризма в нашей стране, развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни. На территории новых регионов уже идет работа по созданию различных спортивных и туристических сооружений, например, за 2024 год в ЛНР уже выполнены ремонтно-восстановительные работы 8 объектов спорта. Особое внимание уделяется и установке объектов для массового спорта: создано более десятка зон с уличными тренажерами, в скверах установлены современные скейтпарки и игровые площадки. На конференции мы обсудим дальнейшие шаги по улучшению инфраструктуры в новых регионах, уверен, что мы активно проведем все мероприятия и вместе поможем субъектам быстрее интегрироваться в социальную и экономическую жизнь России, — заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев, который также примет участие в конференции.

Конференция пройдет в Ялте с 11 по 12 октября.

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источник: ТАСС

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