11 апреля — День Святого Марка. Пейте берёзовый сок

11 апреля — в День Святого Марка, считали в народе, берёзовый сок не только вкусный, но и… буквально… чудодейственный. Его пили на счастье, веря что он поможет в лечении недугов. Предки наши 11 апреля также именовали как Иван-пустынник, Кирилл, День Березы, Берещение.

Этот день обязан своим названием березе – дереву, дарующему здоровье и благополучие, уберегающему от нечистой силы и охраняющему дом. Поэтому до сих пор многие стараются набрать как можно больше березового сока и коры, а также наломать ветки. Кора считается хорошим природным антисептиком, сок улучшает работу пищеварительной системы, а из веток можно связать банный веник и пользоваться им тогда, когда ломит суставы или вы просто чувствуете, что начинаете заболевать.

На Берещенье было принято ходить в березовые рощи, чтобы послушать деревья и узнать, не начал ли свое движение березовый сок. Из него хозяйки готовили сбитень с медом и травами, а также давали его больным, поскольку верили, что он не только очистит кровь, но и прогонит болезни. Именно поэтому заготовку березового сока обычно не пропускали.

Зачастую на Кирилла являются сны, снимающие внутреннее напряжение или указывающие сновидцу на то, что ему пора найти время, чтобы расслабиться.

Церковь чтит память священномученика Марка

Священномученик Марк, епископ Арефусийский, пострадал за веру во Христа при императоре Юлиане Отступнике. По указанию императора Константина Великого он разрушил идольское капище. Когда вступивший на престол Юлиан начал преследовать христиан и возрождать язычество, враги решили отомстить святому Марку.

Старый епископ сначала удалился от преследования, но, узнав, что язычники в поисках его предают истязаниям многих людей, он добровольно предал себя на мучения. Среди поношений и издевательств святой старец был проведен через весь город и предан на истязания. Ему рвали волосы, терзали тело, волочили по дороге, погружали в болото, подвешивали связанного и резали ножами. Требуя от святого епископа выкуп за разрушенное капище, гонители изобретали всё новые и новые муки, сжимали старцу в тисках ноги, крепкими льняными нитями обрезали уши и, наконец, намазав тело святого мученика медом и жиром, в жаркий полдень подвесили его в корзине в добычу пчелам.

Но святой старец словно не замечал боли, и это еще больше раздражало мучителей. Жители города Арефусии, видя несокрушимую твердость святителя, отпустили его на свободу. Позже многие из них под влиянием его бесед обратились ко Христу. О страданиях святого Марка повествует святитель Григорий Богослов в Первом слове на Юлиана.

Что касается погоды 11 апреля…



Сильный ливень – к хорошему урожаю овса.

Гуси на лед выходят – настоящее весеннее тепло наступит нескоро.

Много березового сока – лето будет дождливым.

Березки уже опушились – лето будет сухим.

Много лебедей 11 апреля – к тёплой весне.

Если «опушается» ольха в этот период, то лето будет мокрым.

Чибис летает низко – сухая и ясная погода установится совсем скоро.

Сороки гнезда низко вьют – грозы будут летом частыми.

Перистые облака, не меняя формы, идут с Запада, а горизонт хорошо виден – к ненастью. Если же тучи утром скопились в виде своеобразных гор, то к вечеру будет дождя.

Галки стаями летают – дождь пойдет.

Солнце садится за тучи – дождь будет.

Ранний гром – холод наступит.

Именины сегодня отмечают: Евстафий, Иван, Иона, Исаакий, Кирилл, Леонард, Маркиан, Марк, Патапий, Станислав, Филипп.

Также 11 апреля празднуют…

День домашних животных (National Pet Day) — США

День сырного фондю (National Cheese Fondue Day) — США

11 апреля — День национального героя (Juan Santamaria Day) — Коста-Рика

День подводной лодки (National Submarine Day) — США

День 8-трековой кассеты (Eight Track Tape Day) — США

11 апреля — День барбершоп-квартета (National Barbershop Quartet Day) — США

Именины у Кирилла, Марка, Иоанна, Евстафия, Михаила, Ивана

Берещенье

Всемирный день анимешника

11 апреля — Праздник неумелых рук

День трёх драконов

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

День Конституции Республики Крым

11 апреля — День химика ВМФ РФ

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона (World Parkinson`s Day)

День памяти преподобного Иоанна Египетского, пустынника

Международный день ТОП-менеджера

11 апреля — Международный день «Луи Луи» (International Louie Louie Day)

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