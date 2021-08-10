11 августа — Калинов день. Берегись ведьм сегодня ночью!

11 августа, примечали в народе, по утрам становится не по-летнему прохладно. А ещё в этот день случались туманы, потому его называли Туманником. На горизонте нынче полыхают зарницы – отблески далеких молний. Но, как правило, грозы быстро проходят, а ночи с 10 на 11 августа необыкновенно тихие и ясные.
А ещё к 11 августу созревает калина. Предки считали это растение символом непорочной красоты и чистоты помыслов, а горечь ягод ассоциировалась с горькой судьбиной девушки, которую отдали замуж без любви. Обычно калину использовали в лечебных целях. Было известно, что эта ягода помогает при нервных заболеваниях, болезнях желудка, повышает свертываемость крови и укрепляет иммунитет. Также из калины 11 августа готовили компоты, кисели и даже мармелад с пастилой. Выпекали и пироги с начинкой из калины.
Также 11 августа берегли коров от ведьм, на ночь накрепко запирая хлева. Считалось, что ночью ведьмы приходят доить бурёнок. От этой процедуры животные могут потерять в весе, а то и вовсе умереть. Полагались в этом случае и на различные обереги: крапиву, чертополох, красные шелковые ленточки, цветы подсолнуха.
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Церковь же сегодня чтит память Калинника Киликийского
Он был одним из святых мучеников, который жил в III-IV вв. Известно, что именно его проповедь вызвала бурю негодования у язычников, которые схватили Калинника и отвели его к игемону Сакердону на суд в городе Анкире. Игемон приговорил Калинника к казни. Его обули в железные сапоги, испещренные гвоздями, после чего отвели к месту казни и сожгли заживо. Однако, когда огонь потушили, то увидели, что Калинник мертв, но тело его осталось неповрежденным. После этого его похоронили по христианскому обычаю.
Приметы дня 11 августа
- Нет в этот день заморозков-калинников – начало сентября будет теплым и благоприятным для земледелия.
- Туман с утра – к плохому сбору меда.
- Туманный день – к хорошему урожаю ячменя, овса и других зерновых культур.
- Овес зеленый – к дождливой осени.
- Частые зарницы в небе – к урожаю зерновых.
- Много орехов и ягод – к холодной зиме.
- Мало грибов – зима будет морозной и снежной.
- Умыться соком калины с утра – быть красивой и белокожей до самой свадьбы.
- Если прислониться к стволу калины, растущей во дворе, можно обеспечить себя здоровьем и уберечься от простуд. Вот только к самому дереву следует относиться с любовью и осторожностью. Ни в коем случае не допускается ломать ветки, слишком сильно трясти крону. И не дай Бог – срубить калину в этот день! Счастья и здоровья вам не видать до конца жизни.
- Тот, кто родился 11 августа, вырастет гордым и выносливым.
Именины сегодня отмечают: Александр, Константин, Михаил, Кузьма, Серафима, Алексей, Анатолий, Вениамин, Николай, Роман.
А ещё 11 августа празднуют…
- Рождество святителя Николая Чудотворца
- День строителя
- День полёта на воздушном шарике
- 11 августа — День святой Клары, покровительницы телевидения
- День пчеловода в Башкортостане
- День «мусорной еды»
- 11 августа — День туркменской дыни
- Курбан Байрам — праздник жертвоприношения
- День сына и дочери (National Son and Daughter Day) — США
- 11 августа — День работника ветеринарной медицины — Украина
- День малинового торта (National Raspberry Tart Day) — США
- День гор (Яма-но Хи) — Япония
- Праздник президентской шутки (National Presidential Joke Day) — США
- День детей — Уругвай, Чили
- День отца (Dia dos Pais) — Бразилия
- 11 августа — День игры на песке (Play in the Sand Day) — США
- День пограничника — Туркменистан
- День независимости — Чад
- Праздник памяти бойцов за свободу Латвии
- День Военно-морского флота — Болгария
- День национальной идентичности (Навасард) — Армения
- 11 августа — День флага — Пакистан
- Именины у Константина, Алексея, Михаила, Романа, Анатолия, Николая
- Калинов день
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