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11 августа — Калинов день. Берегись ведьм сегодня ночью!
фото: Willgard (pixabay.com)

11 августа — Калинов день. Берегись ведьм сегодня ночью!

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:58 10.08.2021

11 августа, примечали в народе, по утрам становится не по-летнему прохладно. А ещё в этот день случались туманы, потому его называли Туманником. На горизонте нынче полыхают зарницы – отблески далеких молний. Но, как правило, грозы быстро проходят, а ночи с 10 на 11 августа необыкновенно тихие и ясные.

А ещё к 11 августу созревает калина. Предки считали это растение символом непорочной красоты и чистоты помыслов, а горечь ягод ассоциировалась с горькой судьбиной девушки, которую отдали замуж без любви. Обычно калину использовали в лечебных целях. Было известно, что эта ягода помогает при нервных заболеваниях, болезнях желудка, повышает свертываемость крови и укрепляет иммунитет. Также из калины 11 августа готовили компоты, кисели и даже мармелад с пастилой. Выпекали и пироги с начинкой из калины.

Также 11 августа берегли коров от ведьм, на ночь накрепко запирая хлева. Считалось, что ночью ведьмы приходят доить бурёнок. От этой процедуры животные могут потерять в весе, а то и вовсе умереть. Полагались в этом случае и на различные обереги: крапиву, чертополох, красные шелковые ленточки, цветы подсолнуха.

Церковь же сегодня чтит память Калинника Киликийского

11 августаОн был одним из святых мучеников, который жил в III-IV вв. Известно, что именно его проповедь вызвала бурю негодования у язычников, которые схватили Калинника и отвели его к игемону Сакердону на суд в городе Анкире. Игемон приговорил Калинника к казни. Его обули в железные сапоги, испещренные гвоздями, после чего отвели к месту казни и сожгли заживо. Однако, когда огонь потушили, то увидели, что Калинник мертв, но тело его осталось неповрежденным. После этого его похоронили по христианскому обычаю.

Приметы дня 11 августа

  • Нет в этот день заморозков-калинников – начало сентября будет теплым и благоприятным для земледелия.
  • Туман с утра – к плохому сбору меда.
  • Туманный день – к хорошему урожаю ячменя, овса и других зерновых культур.
  • Овес зеленый – к дождливой осени.
  • Частые зарницы в небе – к урожаю зерновых.
  • Много орехов и ягод – к холодной зиме.
  • Мало грибов – зима будет морозной и снежной.
  • Умыться соком калины с утра – быть красивой и белокожей до самой свадьбы.
  • Если прислониться к стволу калины, растущей во дворе, можно обеспечить себя здоровьем и уберечься от простуд. Вот только к самому дереву следует относиться с любовью и осторожностью. Ни в коем случае не допускается ломать ветки, слишком сильно трясти крону. И не дай Бог – срубить калину в этот день! Счастья и здоровья вам не видать до конца жизни.
  • Тот, кто родился 11 августа, вырастет гордым и выносливым.

Именины сегодня отмечают: Александр, Константин, Михаил, Кузьма, Серафима, Алексей, Анатолий, Вениамин, Николай, Роман.

А ещё 11 августа празднуют…

  • Рождество святителя Николая Чудотворца
  • День строителя
  • День полёта на воздушном шарике
  • 11 августа — День святой Клары, покровительницы телевидения
  • День пчеловода в Башкортостане
  • День «мусорной еды»
  • 11 августа — День туркменской дыни
  • Курбан Байрам — праздник жертвоприношения
  • День сына и дочери (National Son and Daughter Day) — США
  • 11 августа — День работника ветеринарной медицины — Украина
  • День малинового торта (National Raspberry Tart Day) — США
  • День гор (Яма-но Хи) — Япония
  • Праздник президентской шутки (National Presidential Joke Day) — США
  • День детей — Уругвай, Чили
  • День отца (Dia dos Pais) — Бразилия
  • 11 августа — День игры на песке (Play in the Sand Day) — США
  • День пограничника — Туркменистан
  • День независимости — Чад
  • Праздник памяти бойцов за свободу Латвии
  • День Военно-морского флота — Болгария
  • День национальной идентичности (Навасард) — Армения
  • 11 августа — День флага — Пакистан
  • Именины у Константина, Алексея, Михаила, Романа, Анатолия, Николая
  • Калинов день

О праздниках больше — здесь.

11 августа — Калинов день. Берегись ведьм сегодня ночью!

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