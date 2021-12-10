11 декабря — Степан Зимний. Сойкин день, Иринарх, Стефан Новый

11 декабря — эти сутки в народе именовали по-разному: Федор, Степан, Иринархов день, Степаны Зимние, Сойкин день, Иринарх, Стефан Новый. Обычно 11 декабря к человеческому жилью прилетали сойки, отсюда и еще одно название дня – Птица-сойка. Эта птичка на Руси считалась заступницей и покровительницей новорожденных. Появившемуся сегодня малышу добрая сойка приносила удачу и счастье на своем хвосте.
Наши предки верили, что на своих крылышках она носит маленькие зеркальца, в которые можно было увидеть свою судьбу, если внимательно присмотреться.
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11 декабря гадают на успех в торговых делах
Рано поутру выходили на улицу и кидали в сугроб горсть разных монеток, после чего начинали искать их. Если первой оказывалась самая мелкая – удачи не жди, если находили рубль – значит, все будет благополучно. Кроме того, слушали воду в колодце. Если доносился мелодичный звон – то верили, что на будущий год в денежном плане все будет хорошо, а когда вода «молчала» – на прибыль не рассчитывали.
11 декабря Стефан Новый, Константинопольский, преподобномученик
Святой преподобномученик и исповедник Стефан Новый родился в 715 году в Константинополе в благочестивой христианской семье. Родители его, имея двух дочерей, молили Господа о рождении сына. Новорожденного Стефана мать принесла во Влахернский храм во имя Пресвятой Богородицы и посвятила Богу.
В то время император Лев Исавр (716–741) начал гонение на святые иконы и на их почитателей. Сторонники иконоборческой ереси при поддержке царя захватывали главенствующие позиции в империи и Церкви. Гонимое сильными мира сего православие сохранялось в отдаленных от столицы монастырях, в уединенных келлиях и в сердцах мужественных и верных своих последователей.
Православные родители святого Стефана, тяготясь окружающим нечестием, удалились из Константинополя в Вифинию, а своего шестнадцатилетнего сына отдали в послушание блаженному Иоанну, подвизавшемуся в уединенном месте на горе святого Авксентия. Более 15 лет пробыл святой Стефан у блаженного Иоанна, целиком предав свою волю этому духоносному старцу, обучаясь у него иноческому деланию. Здесь же Стефан получил известие о том, что умер его отец, а мать и сестры приняли монашеский постриг.
Через некоторое время скончался наставник святого, блаженный Иоанн
С глубокой печалью Стефан предал погребению его честное тело, а сам продолжал иноческий подвиг в его пещере. Вскоре к подвижнику стали приходить иноки, желавшие учиться у него добродетельной и спасительной жизни, постепенно образовался монастырь, игуменом которого стал святой Стефан. В сорокадвухлетнем возрасте игумен Стефан покинул созданную им обитель и ушел на другую гору, на вершине которой, в уединенной келлии, пребывал в глубоком затворе. Однако и здесь вскоре создалась община иноков, ищущих духовного наставничества святого Стефана.
Император, узнав, что святой и в темнице создал монастырь, где постоянно идет моление и почитаются святые иконы, послал двух своих самых любимых слуг, братьев-близнецов, чтобы они до смерти забили святого. Когда братья вошли в темницу и увидели осиянное Божественным светом лицо преподобного, они упали ему в ноги, просили прощения и его молитв, а царю сказали, что исполнили приказ.
Но император узнал правду и прибегнул еще к одной лжи
Сказав своим воинам, что святой якобы хочет свергнуть его с престола, он направил их в темницу. Святой исповедник сам вышел навстречу разъяренным воинам, которые схватили его и поволокли по улицам города. Истерзанное тело мученика бросили в яму, где хоронили преступников.
На следующее утро над Авксентиевой горой появилось огненное облако, затем мгла густая опустилась на столицу и пронеслась жестокая буря, поразившая многих.
Приметы 11 декабря
- Стремительная оттепель – к скорым затяжным морозам.
- Гуси часто хлопают крыльями – потеплеет.
- Если сегодня холодно и сухо – лето будет жарким и сухим.
- Печная зола быстро гаснет – будет тепло.
- В закуте поросенок визжит – жди стужи.
А ещё 11 декабря празднуют:
- День рождественского свитера (Christmas Jumper Day) — Великобритания
- Праздник свечей «Ханука» (Hanukkah) — Израиль
- День продавца (National Salesperson Day) — США
- День колец из лапши (National Noodle Ring Day) — США
- День мобильных приложений (National App Day) — США3 года
- День государственности штата Индиана (Indiana Statehood Day) — США204 года
- День республики — Буркина-Фасо
- День памяти русских солдат, погибших в Чечне26 лет
- День северного сияния в холодильнике
- День Андреевского флага 321 год
- Международный день гор (International Mountain Day)17 лет
- Международный день танго (International Tango Day)
- День калейдоскопа (Kaleidoscope Day)
- Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой22 года
- День памяти священномученика митрополита Серафима
- День памяти крымчаков и евреев Крыма — жертв нацизма16 лет
- День памяти преподобномученика Стефана Нового
- День основания детского фонда ООН «ЮНИСЕФ» (UNICEF Birthday)74 года
- День памяти мученика Иринарха Севастийского
- День духовных практик «Утпанна Экадаши» (Utpanna Ekadashi) — Индия
- День основания Союза курдских женщин — Ирак
- День провинции Пампанга — Филиппины
- День султана Селангора — Малайзия
- Фестиваль «Эскаляд» (L`Escalade) — Швейцария
- День Четвёртой республики (Fourth Republic Day) — Мадагаскар
- Именины у Василия, Григория, Анны, Николая, Андрея
- Сойкин день (Степаны Зимние)
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