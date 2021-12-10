11 декабря — Степан Зимний. Сойкин день, Иринарх, Стефан Новый

11 декабря — эти сутки в народе именовали по-разному: Федор, Степан, Иринархов день, Степаны Зимние, Сойкин день, Иринарх, Стефан Новый. Обычно 11 декабря к человеческому жилью прилетали сойки, отсюда и еще одно название дня – Птица-сойка. Эта птичка на Руси считалась заступницей и покровительницей новорожденных. Появившемуся сегодня малышу добрая сойка приносила удачу и счастье на своем хвосте.

Наши предки верили, что на своих крылышках она носит маленькие зеркальца, в которые можно было увидеть свою судьбу, если внимательно присмотреться.

Если в этот день птаха прилетала к окну и кричала, то это считалось добрым знаком: крылатая народная любимица предвещала счастье. Птичку надо было уважить: открыть окошко, а если последовать за ней – она обязательно приведет на удачное место.

ОГЛАВЛЕНИЕ: 11 декабря гадают на успех в торговых делах

11 декабря Стефан Новый, Константинопольский, преподобномученик

Приметы 11 декабря

А ещё 11 декабря празднуют: 11 декабря гадают на успех в торговых делах Рано поутру выходили на улицу и кидали в сугроб горсть разных монеток, после чего начинали искать их. Если первой оказывалась самая мелкая – удачи не жди, если находили рубль – значит, все будет благополучно. Кроме того, слушали воду в колодце. Если доносился мелодичный звон – то верили, что на будущий год в денежном плане все будет хорошо, а когда вода «молчала» – на прибыль не рассчитывали. 11 декабря Стефан Новый, Константинопольский, преподобномученик Свя­той пре­по­доб­но­му­че­ник и ис­по­вед­ник Сте­фан Но­вый ро­дил­ся в 715 го­ду в Кон­стан­ти­но­по­ле в бла­го­че­сти­вой хри­сти­ан­ской се­мье. Ро­ди­те­ли его, имея двух до­че­рей, мо­ли­ли Гос­по­да о рож­де­нии сы­на. Но­во­рож­ден­но­го Сте­фа­на мать при­нес­ла во Влахерн­ский храм во имя Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы и по­свя­ти­ла Бо­гу. В то вре­мя им­пе­ра­тор Лев Ис­авр (716–741) на­чал го­не­ние на свя­тые ико­ны и на их по­чи­та­те­лей. Сто­рон­ни­ки ико­но­бор­че­ской ере­си при под­держ­ке ца­ря за­хва­ты­ва­ли гла­вен­ству­ю­щие по­зи­ции в им­пе­рии и Церк­ви. Го­ни­мое силь­ны­ми ми­ра се­го пра­во­сла­вие со­хра­ня­лось в от­да­лен­ных от сто­ли­цы мо­на­сты­рях, в уеди­нен­ных кел­ли­ях и в серд­цах му­же­ствен­ных и вер­ных сво­их по­сле­до­ва­те­лей. Пра­во­слав­ные ро­ди­те­ли свя­то­го Сте­фа­на, тя­го­тясь окру­жа­ю­щим нече­сти­ем, уда­ли­лись из Кон­стан­ти­но­по­ля в Вифи­нию, а сво­е­го шест­на­дца­ти­лет­не­го сы­на от­да­ли в по­слу­ша­ние бла­жен­но­му Иоан­ну, под­ви­зав­ше­му­ся в уеди­нен­ном ме­сте на го­ре свя­то­го Авк­сен­тия. Бо­лее 15 лет про­был свя­той Сте­фан у бла­жен­но­го Иоан­на, це­ли­ком пре­дав свою во­лю это­му ду­хо­нос­но­му стар­цу, обу­ча­ясь у него ино­че­ско­му де­ла­нию. Здесь же Сте­фан по­лу­чил из­ве­стие о том, что умер его отец, а мать и сест­ры при­ня­ли мо­на­ше­ский по­стриг. Через неко­то­рое вре­мя скон­чал­ся на­став­ник свя­то­го, бла­жен­ный Иоанн С глу­бо­кой пе­ча­лью Сте­фан пре­дал по­гре­бе­нию его чест­ное те­ло, а сам про­дол­жал ино­че­ский по­двиг в его пе­ще­ре. Вско­ре к по­движ­ни­ку ста­ли при­хо­дить ино­ки, же­лав­шие учить­ся у него доб­ро­де­тель­ной и спа­си­тель­ной жиз­ни, по­сте­пен­но об­ра­зо­вал­ся мо­на­стырь, игу­ме­ном ко­то­ро­го стал свя­той Сте­фан. В со­ро­ка­двух­лет­нем воз­расте игу­мен Сте­фан по­ки­нул со­здан­ную им оби­тель и ушел на дру­гую го­ру, на вер­шине ко­то­рой, в уеди­нен­ной кел­лии, пре­бы­вал в глу­бо­ком за­тво­ре. Од­на­ко и здесь вско­ре со­зда­лась об­щи­на ино­ков, ищу­щих ду­хов­но­го на­став­ни­че­ства свя­то­го Сте­фа­на. Им­пе­ра­тор, узнав, что свя­той и в тем­ни­це со­здал мо­на­стырь, где по­сто­ян­но идет мо­ле­ние и по­чи­та­ют­ся свя­тые ико­ны, по­слал двух сво­их са­мых лю­би­мых слуг, бра­тьев-близ­не­цов, чтобы они до смер­ти за­би­ли свя­то­го. Ко­гда бра­тья во­шли в тем­ни­цу и уви­де­ли оси­ян­ное Бо­же­ствен­ным све­том ли­цо пре­по­доб­но­го, они упа­ли ему в но­ги, про­си­ли про­ще­ния и его мо­литв, а ца­рю ска­за­ли, что ис­пол­ни­ли при­каз. Но им­пе­ра­тор узнал прав­ду и при­бег­нул еще к од­ной лжи Ска­зав сво­им во­и­нам, что свя­той яко­бы хо­чет сверг­нуть его с пре­сто­ла, он на­пра­вил их в тем­ни­цу. Свя­той ис­по­вед­ник сам вы­шел на­встре­чу разъ­ярен­ным во­и­нам, ко­то­рые схва­ти­ли его и по­во­лок­ли по ули­цам го­ро­да. Ис­тер­зан­ное те­ло му­че­ни­ка бро­си­ли в яму, где хо­ро­ни­ли пре­ступ­ни­ков. На сле­ду­ю­щее утро над Авк­сен­ти­е­вой го­рой по­яви­лось ог­нен­ное об­ла­ко, за­тем мгла гу­стая опу­сти­лась на сто­ли­цу и про­нес­лась же­сто­кая бу­ря, по­ра­зив­шая мно­гих. Приметы 11 декабря

Стремительная оттепель – к скорым затяжным морозам.

Гуси часто хлопают крыльями – потеплеет.

Если сегодня холодно и сухо – лето будет жарким и сухим.

Печная зола быстро гаснет – будет тепло.

В закуте поросенок визжит – жди стужи. Именины сегодня отмечают: Павел, Сергей, Алексей, Анна, Василий, Петр, Степан, Андрей, Иван, Тимофей. А ещё 11 декабря празднуют: День рождественского свитера (Christmas Jumper Day) — Великобритания

Праздник свечей «Ханука» (Hanukkah) — Израиль

День продавца (National Salesperson Day) — США

День колец из лапши (National Noodle Ring Day) — США

День мобильных приложений (National App Day) — США3 года

День государственности штата Индиана (Indiana Statehood Day) — США204 года

День республики — Буркина-Фасо

День памяти русских солдат, погибших в Чечне26 лет

День северного сияния в холодильнике

День Андреевского флага 321 год

Международный день гор (International Mountain Day)17 лет

Международный день танго (International Tango Day)

День калейдоскопа (Kaleidoscope Day)

Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой22 года

День памяти священномученика митрополита Серафима

День памяти крымчаков и евреев Крыма — жертв нацизма16 лет

День памяти преподобномученика Стефана Нового

День основания детского фонда ООН «ЮНИСЕФ» (UNICEF Birthday)74 года

День памяти мученика Иринарха Севастийского

День духовных практик «Утпанна Экадаши» (Utpanna Ekadashi) — Индия

День основания Союза курдских женщин — Ирак

День провинции Пампанга — Филиппины

День султана Селангора — Малайзия

Фестиваль «Эскаляд» (L`Escalade) — Швейцария

День Четвёртой республики (Fourth Republic Day) — Мадагаскар

Именины у Василия, Григория, Анны, Николая, Андрея

Сойкин день (Степаны Зимние) По материалам: https://azbyka.ru О праздниках больше — здесь .

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