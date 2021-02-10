11 февраля — день Лаврентия. Нечистая сила кругом...

11 февраля, по народным поверьям, отмечается День Лаврентия. Поговаривают, что в эти сутки мелких неприятностей случается больше, чем в любые другие. Наши предки такой характер дня оправдывали просто: были уверены, что по белому свету сегодня разгуливают ведьмы. Чтобы защититься от злого их влияния, по всему периметру дома с рассветом развешивали веточки чертополоха.

В народе в этот день смотрели на луну, чтобы предсказать, каким ждать первый месяц весны март. Первым делом обращали внимание на фазу луны. Если на Лаврентия было новолуние, то вторая половина марта должна быть такой же как погода днем. Если же Лаврентий приходился на первую и вторую фазу луны (растущую), то дневная погода характеризовала первую половину марта.

Погоду также предсказывали по дровам, когда топили печь. Если не удается хорошо разжечь дрова, они плохо горят, то это признак приближающейся оттепели.

ОГЛАВЛЕНИЕ: Церковь в этот день поминает Преподобного Лаврентия

Лаврентий в затворе

Нечистая кругом…

11 февраля наши предки также были озадачены погодой

А ещё 11 февраля празднуют Церковь в этот день поминает Преподобного Лаврентия Преподобный Лаврентий первоначально подвизался в Киево-Печерском монастыре. О нем как о святителе, вышедшем из иноков Киево-Печерской обители, упоминает святитель Симон, епископ Владимирский и Суздальский, в своем «Послании к Поликарпу», положившем начало Киево-Печерскому патерику. Впоследствии, как это видно из повествования святителя Симона, преподобный Лаврентий пожелал уйти в затвор, но отцы печерские не дозволили ему этого, считая подвиг затворничества весьма трудным и небезопасным. Тогда преподобный Лаврентий перешел в монастырь во имя святого великомученика Димитрия, построенный великим князем Киевским Изяславом Ярославичем. Здесь, затворившись, преподобный Лаврентий жил в безмолвии и строгом воздержании и не только сам избежал уязвления от духов злобы преисподней, но высокими подвигами молитвы и богомыслия достиг дара исцелений и слыл еще при жизни чудотворцем. Монастырь во имя святого великомученика Димитрия был с 1128 года передан в ведение Киево-Печерской обители и считался первоначально приписным к ней. Лаврентий в затворе Пребывая в затворе, преподобный Лаврентий не прерывал духовного общения с братией Киево-Печерской обители. Известен случай, когда к святому Лаврентию привели одержимого бесом. Преподобный Лаврентий не смог исцелить его один и велел отвести в Киево-Печерский монастырь. Услышав это, одержимый стал кричать, что боится приблизиться к святым пещерам. Преподобный велел вести его силой. По приближении к святым вратам обители нечистый дух оставил страждущего, и он совершенно здоровым вошел в монастырь. Когда его спросили, кто его исцелил, он показал на чудотворную икону Божией Матери и сказал: «Тридцать святых отцов вместе с Нею встретили нас, и я исцелился». Столь великой оказалась сила соборной молитвы Киево-Печерских иноков, предстательством Пресвятой Богородицы. Вероятно, после этого случая преподобный вернулся в Печерский монастырь. Он был возведен отсюда на кафедру епископов Туровских после кончины знаменитого духовного писателя и проповедника святителя Кирилла Туровского. В Ипатьевской летописи преподобный Лаврентий упоминается в сане епископа под 1182 годом, когда он участвовал в поставлении пресвитера Василия в архимандрита Киево-Печерского монастыря.

Скончался преосвященный Лаврентий на епископской кафедре 29 января 1194 года. Предполагают, что последние годы своей жизни преподобный Лаврентий провел в Киево-Печерском монастыре, куда удалился из любви к затворничеству. Нечистая кругом… В этот день в феврале жилища считались уязвимыми для нечистой силы. Чтобы защитить свой дом и свою семью христиане совершали крестные ходы вокруг своего жилья. Для того, чтобы защитить свое подворье и скот от нечисти крестили сараи, хлев и другие хозяйственные постройки. Для защиты своих угодий и будущего урожая, хозяин втыкал по углам поля чертополох. Он отпугивал ведьм. А как известно, что именно в этот период буйствовала нечистая сила и портила угодья, заламывала сухую траву под снегом. Если кто-то из людей срывал такой сухостой, то считалось, что он порчу на себя взял. 11 февраля было принято молится о благополучии. Да! Приготовьте сегодня кулебяку — пирог с капустой. По народным поверьям, он принесёт счастье! 11 февраля наши предки также были озадачены погодой Холодная погода – август будет очень жарким.

Дует ветер – год будет дождливым.

11 февраля печь сложно растопить – к оттепели.

Дым идет коромыслом – вскоре наступит тепло.

Красная луна – жди порывистого ветра.

Если на 11 февраля выпадает новолуние, то погода в этот день определит погоду на март.

Полная луна – по погоде можно судить о том, какой будет погода во второй половине марта.

Лес гудит и шумит 11 февраля – жди оттепели. Что же касается праздников современного календаря, то нынче отмечается очень необычная дата — Всемирный день больного. Заболевать в честь «торжества» не нужно!!! Оно установлен, чтобы поддержать тех, у кого организм дал сбой, а вовсе не для «вливания» в их когорту. Лучше ешьте капустную кулебяку и будьте здоровы! А ещё 11 февраля празднуют • День основания государства — Япония • 11 февраля — День гитары (National Guitar Day) — США • День очистки компьютера (National Clean Out Your Computer Day) — США • День подкормки лесных зверей — Польша • 11 февраля — День белой футболки (National White Shirt Day) — США • Национальный день изобретателей — США • Национальный день мятных лепёшек — США • День молодёжи — Камерун • 11 февраля — День победы революции — Иран • День работников налоговой службы — Азербайджан • День подписания Латеранских соглашений — Ватикан • 11 февраля — День вооружённых сил — Либерия • Именины у Герасима, Игнатия, Романа, Дмитрия, Константина, Ивана • Лаврентьев день • День волшебных сказок на ночь • День рождения парохода • Всемирный день больного (World Day of the Sick) • Проводы наличности • Международный день женщин и девочек в науке (International Day of Women and Girls in Science) • Международный день борьбы с эпилепсией (International Epilepsy Day) • Европейский день номера экстренного вызова (European 112 Day) О праздниках больше — здесь .