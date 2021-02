11 февраля — день Лаврентия. Нечистая сила кругом...

Преподобный Лаврентий первоначально подвизался в Киево-Печерском монастыре. О нем как о святителе, вышедшем из иноков Киево-Печерской обители, упоминает святитель Симон, епископ Владимирский и Суздальский, в своем «Послании к Поликарпу», положившем начало Киево-Печерскому патерику.

Впоследствии, как это видно из повествования святителя Симона, преподобный Лаврентий пожелал уйти в затвор, но отцы печерские не дозволили ему этого, считая подвиг затворничества весьма трудным и небезопасным. Тогда преподобный Лаврентий перешел в монастырь во имя святого великомученика Димитрия, построенный великим князем Киевским Изяславом Ярославичем. Здесь, затворившись, преподобный Лаврентий жил в безмолвии и строгом воздержании и не только сам избежал уязвления от духов злобы преисподней, но высокими подвигами молитвы и богомыслия достиг дара исцелений и слыл еще при жизни чудотворцем. Монастырь во имя святого великомученика Димитрия был с 1128 года передан в ведение Киево-Печерской обители и считался первоначально приписным к ней.

Пребывая в затворе, преподобный Лаврентий не прерывал духовного общения с братией Киево-Печерской обители. Известен случай, когда к святому Лаврентию привели одержимого бесом. Преподобный Лаврентий не смог исцелить его один и велел отвести в Киево-Печерский монастырь. Услышав это, одержимый стал кричать, что боится приблизиться к святым пещерам. Преподобный велел вести его силой. По приближении к святым вратам обители нечистый дух оставил страждущего, и он совершенно здоровым вошел в монастырь. Когда его спросили, кто его исцелил, он показал на чудотворную икону Божией Матери и сказал: «Тридцать святых отцов вместе с Нею встретили нас, и я исцелился». Столь великой оказалась сила соборной молитвы Киево-Печерских иноков, предстательством Пресвятой Богородицы.

Вероятно, после этого случая преподобный вернулся в Печерский монастырь. Он был возведен отсюда на кафедру епископов Туровских после кончины знаменитого духовного писателя и проповедника святителя Кирилла Туровского. В Ипатьевской летописи преподобный Лаврентий упоминается в сане епископа под 1182 годом, когда он участвовал в поставлении пресвитера Василия в архимандрита Киево-Печерского монастыря.

Скончался преосвященный Лаврентий на епископской кафедре 29 января 1194 года. Предполагают, что последние годы своей жизни преподобный Лаврентий провел в Киево-Печерском монастыре, куда удалился из любви к затворничеству.

В этот день в феврале жилища считались уязвимыми для нечистой силы. Чтобы защитить свой дом и свою семью христиане совершали крестные ходы вокруг своего жилья. Для того, чтобы защитить свое подворье и скот от нечисти крестили сараи, хлев и другие хозяйственные постройки.

Для защиты своих угодий и будущего урожая, хозяин втыкал по углам поля чертополох. Он отпугивал ведьм. А как известно, что именно в этот период буйствовала нечистая сила и портила угодья, заламывала сухую траву под снегом. Если кто-то из людей срывал такой сухостой, то считалось, что он порчу на себя взял. 11 февраля было принято молится о благополучии.

Да! Приготовьте сегодня кулебяку — пирог с капустой. По народным поверьям, он принесёт счастье!

Что же касается праздников современного календаря, то нынче отмечается очень необычная дата — Всемирный день больного. Заболевать в честь «торжества» не нужно!!! Оно установлен, чтобы поддержать тех, у кого организм дал сбой, а вовсе не для «вливания» в их когорту. Лучше ешьте капустную кулебяку и будьте здоровы!

• День основания государства — Япония

• 11 февраля — День гитары (National Guitar Day) — США

• День очистки компьютера (National Clean Out Your Computer Day) — США

• День подкормки лесных зверей — Польша

• 11 февраля — День белой футболки (National White Shirt Day) — США

• Национальный день изобретателей — США

• Национальный день мятных лепёшек — США

• День молодёжи — Камерун

• 11 февраля — День победы революции — Иран

• День работников налоговой службы — Азербайджан

• День подписания Латеранских соглашений — Ватикан

• 11 февраля — День вооружённых сил — Либерия

• Именины у Герасима, Игнатия, Романа, Дмитрия, Константина, Ивана

• Лаврентьев день

• День волшебных сказок на ночь

• День рождения парохода

• Всемирный день больного (World Day of the Sick)

• Проводы наличности

• Международный день женщин и девочек в науке (International Day of Women and Girls in Science)

• Международный день борьбы с эпилепсией (International Epilepsy Day)

• Европейский день номера экстренного вызова (European 112 Day)