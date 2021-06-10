11 июня – день Феодосии Константинопольской (Феодосья Колосятница)

11 июня предки наши считали днём несчастливым. Говорили: «День Феодосьи стоит один всех понедельников». Многие даже старались не выходить на улицу без особой нужды. Работу в поле и огороде также предпочитали отложить до следующего дня.
На Феодосью стар и млад ходили за белыми грибами. В народе они назывались колосовиками. Если удавалось собрать грибы, то их съедали в тот же день. Согласно поверью, так человек проявлял свое почтение грибам, а значит, весь сезон в его корзину попадало огромное количество колосовиков. В праздник святой мученицы запрещалось прыгать, бегать по земле. Надо было дождаться момента, пока хлеб в колос не пойдет.
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Церковь чтит память преподобной Феодосии Константинопольской
Феодосия родилась в Константинополе в VIII веке. Она была единственным ребенком в семье. Долгие годы чета просила Бога послать им младенца. Однажды перед будущей матерью предстала святая Анастасия и сказала, что молитвы услышаны. Она вытерла слезы с лица женщины и предрекла ей скорую беременность.
В 7 лет Феодосия осталась без отца. Мать отдала ее в женский монастырь святой мученицы Анастасии. Через 3 года не стало и матери. Достигнув совершеннолетия, Феодосия отдала все наследство монастырю, оставила лишь часть денег, золота и серебра. Из них золотых дел мастер сделал три иконы, а иконописец три образа – Христа, Богоматери и мученицы Анастасии.
Когда правитель Лев Исавр приказал уничтожить все священные изображения, Феодосия одной из первых встала на их защиту. Со своими сестрами из монастыря она столкнула лестницу с солдатом, который хотел снять образ Спасителя, провисевший более 400 лет над «медными» воротами города.
По приказу разгневанного Льва инокинь казнили. Феодосию подвергли жестокому истязанию – на протяжении семи дней она получила 700 ударов палкой. На 8-й день стражники погнали ее по городу, продолжая избивать. Один из них пожалел мученицу и сильно ударил по голове, отчего Феодосия тут же умерла.
Именно 11 июня по новому стилю мощи девы Тирской были перенесены в Венецию. Известно, что 17-летняя Федосья не пожелала приносить жертву идолам, в результате чего была казнена.
Погодные приметы на 11 июня
- Туман стелется утром по воде – к хорошей погоде.
- После дождя дует ветер или солнце ярко светит и печет до вечера – к затяжному ненастью.
- Если в тихую погоду солнце сильно печет – к грозе или граду, в облачный день печет временами или после дождя – к вечеру будет дождь.
- Иголки чертополоха (репейника) не колются – к дождю.
- Когда пауков видно много – надо ждать хорошей погоды. Если идет дождь, но пауки начинают ткать паутину, то небо скоро прояснится. Если пауки сокращают размер сеток–ловушек – быть ветреной погоде. Паук ткет паутину колесом – к ветру.
- Пчелы активно летят к своим ульям – ожидай дождя.
- Ветер дует весь день и усиливается к ночи, не меняет направления – к дождливой погоде с внезапными прояснениями.
- Черемуха «плачет» – к дождю.
Именины же 11 июня отмечают: Федот, Мария, Фаина, Андрей, Иван, Богдан, Александр.
А ещё 11 июня празднуют…
- День немецкого шоколадного торта (National German Chocolate Cake Day) — США
- День студента — Гондурас
- 11 июня – День кукурузы в початках (Corn On The Cob Day) — США
- День памяти шахтеров (День Уильяма Дэвиса) — Канада
- День военно-морских сил — Бразилия
- 11 июня – День короля Камехамеха (King Kamehameha Day) — Гавайские острова
- Праздник святого Виллайброрда — Люксембург
- День святого апостола Варнавы — Кипр
- День рождения принца-консорта Хенрика — Дания
- Именины у Александра, Ивана, Андрея, Луки, Марии, Федота, Феликса
- Феодосия Колосяница
- День неукротимой страсти
- Международный день розового вина
- 11 июня – День поиска новой звезды
- Общероссийский день рассеянного склероза
- День памяти святого праведного Иоанна Устюжского, Христа ради юродивого
По материалам
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