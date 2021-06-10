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11 июня – день Феодосии Константинопольской (Феодосья Колосятница)
фото: stux (pixabay.com)

11 июня – день Феодосии Константинопольской (Феодосья Колосятница)

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:15 10.06.2021

11 июня предки наши считали днём несчастливым. Говорили: «День Феодосьи стоит один всех понедельников». Многие даже старались не выходить на улицу без особой нужды. Работу в поле и огороде также предпочитали отложить до следующего дня.

Также 11 июня в народе говорили: «Если Федосья Колосятница пришла – значит, рожь зацвела». Вместе с рожью появлялись и так называемые грибы «колосятники» – первый вид грибов.

На Феодосью стар и млад ходили за белыми грибами. В народе они назывались колосовиками. Если удавалось собрать грибы, то их съедали в тот же день. Согласно поверью, так человек проявлял свое почтение грибам, а значит, весь сезон в его корзину попадало огромное количество колосовиков. В праздник святой мученицы запрещалось прыгать, бегать по земле. Надо было дождаться момента, пока хлеб в колос не пойдет.

Считалось, что в этот день земля слишком тяжела. Под этим подразумевали, что она беременна. Ведь Матушку – Землю испокон веков наделяли женским началом, благодаря ее плодородию, способности родить хлеб и другие плоды. Поэтому землицу надо беречь, по ней нельзя ни подпрыгивать, ни скакать, чтобы не потревожить и не столкнуться с горем – ее обидой и нежеланием кормить людей.

Церковь чтит память преподобной Феодосии Константинопольской

11 июняФеодосия родилась в Константинополе в VIII веке. Она была единственным ребенком в семье. Долгие годы чета просила Бога послать им младенца. Однажды перед будущей матерью предстала святая Анастасия и сказала, что молитвы услышаны. Она вытерла слезы с лица женщины и предрекла ей скорую беременность.

В 7 лет Феодосия осталась без отца. Мать отдала ее в женский монастырь святой мученицы Анастасии. Через 3 года не стало и матери. Достигнув совершеннолетия, Феодосия отдала все наследство монастырю, оставила лишь часть денег, золота и серебра. Из них золотых дел мастер сделал три иконы, а иконописец три образа – Христа, Богоматери и мученицы Анастасии.

Когда правитель Лев Исавр приказал уничтожить все священные изображения, Феодосия одной из первых встала на их защиту. Со своими сестрами из монастыря она столкнула лестницу с солдатом, который хотел снять образ Спасителя, провисевший более 400 лет над «медными» воротами города.

По приказу разгневанного Льва инокинь казнили. Феодосию подвергли жестокому истязанию – на протяжении семи дней она получила 700 ударов палкой. На 8-й день стражники погнали ее по городу, продолжая избивать. Один из них пожалел мученицу и сильно ударил по голове, отчего Феодосия тут же умерла.

Именно 11 июня по новому стилю мощи девы Тирской были перенесены в Венецию. Известно, что 17-летняя Федосья не пожелала приносить жертву идолам, в результате чего была казнена.

Погодные приметы на 11 июня

  • Туман стелется утром по воде – к хорошей погоде.
  • После дождя дует ветер или солнце ярко светит и печет до вечера – к затяжному ненастью.
  • Если в тихую погоду солнце сильно печет – к грозе или граду, в облачный день печет временами или после дождя – к вечеру будет дождь.
  • Иголки чертополоха (репейника) не колются – к дождю.
  • Когда пауков видно много – надо ждать хорошей погоды. Если идет дождь, но пауки начинают ткать паутину, то небо скоро прояснится. Если пауки сокращают размер сеток–ловушек – быть ветреной погоде. Паук ткет паутину колесом – к ветру.
  • Пчелы активно летят к своим ульям – ожидай дождя.
  • Ветер дует весь день и усиливается к ночи, не меняет направления – к дождливой погоде с внезапными прояснениями.
  • Черемуха «плачет» –  к дождю.

Именины же 11 июня отмечают: Федот, Мария, Фаина, Андрей, Иван, Богдан, Александр.

А ещё 11 июня празднуют…

  • День немецкого шоколадного торта (National German Chocolate Cake Day) — США
  • День студента — Гондурас
  • 11 июня – День кукурузы в початках (Corn On The Cob Day) — США
  • День памяти шахтеров (День Уильяма Дэвиса) — Канада
  • День военно-морских сил — Бразилия
  • 11 июня – День короля Камехамеха (King Kamehameha Day) — Гавайские острова
  • Праздник святого Виллайброрда — Люксембург
  • День святого апостола Варнавы — Кипр
  • День рождения принца-консорта Хенрика — Дания
  • Именины у Александра, Ивана, Андрея, Луки, Марии, Федота, Феликса
  • Феодосия Колосяница
  • День неукротимой страсти
  • Международный день розового вина
  • 11 июня – День поиска новой звезды
  • Общероссийский день рассеянного склероза
  • День памяти святого праведного Иоанна Устюжского, Христа ради юродивого

По материалам http://pensionerrossii.ru

О праздниках больше — здесь.

11 июня – день Феодосии Константинопольской (Феодосья Колосятница)

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