11 июня – день Феодосии Константинопольской (Феодосья Колосятница)

11 июня предки наши считали днём несчастливым. Говорили: «День Феодосьи стоит один всех понедельников». Многие даже старались не выходить на улицу без особой нужды. Работу в поле и огороде также предпочитали отложить до следующего дня.

Также 11 июня в народе говорили: «Если Федосья Колосятница пришла – значит, рожь зацвела». Вместе с рожью появлялись и так называемые грибы «колосятники» – первый вид грибов.

На Феодосью стар и млад ходили за белыми грибами. В народе они назывались колосовиками. Если удавалось собрать грибы, то их съедали в тот же день. Согласно поверью, так человек проявлял свое почтение грибам, а значит, весь сезон в его корзину попадало огромное количество колосовиков. В праздник святой мученицы запрещалось прыгать, бегать по земле. Надо было дождаться момента, пока хлеб в колос не пойдет.

Считалось, что в этот день земля слишком тяжела. Под этим подразумевали, что она беременна. Ведь Матушку – Землю испокон веков наделяли женским началом, благодаря ее плодородию, способности родить хлеб и другие плоды. Поэтому землицу надо беречь, по ней нельзя ни подпрыгивать, ни скакать, чтобы не потревожить и не столкнуться с горем – ее обидой и нежеланием кормить людей.