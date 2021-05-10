11 мая — день Ясона. Максимов день. Максим-березосок

11 мая — другие «имена» Максимов день, Максим и Ясон, Максим-березосок. В народе свято верили, что этот день наделён настоящей магической силой. Главным делом было — собирать берёзовый сок. Говорили, что сегодня он обладает целебными свойствами. Способен помочь в лечении отеков, артрита, цинги, анемии, подагры, фурункулеза. Кроме того, люди знающие нынче готовили различные снадобья из подорожника, мать-и-мачехи, крапивы.

На Руси этот день посвящался чудесному дару природы – березовому соку. В этот день он считался волшебным, напитанным большой силой восстановления и исцеления человеческого организма. Также очень часто 11 мая готовили снадобья из листьев подорожника, мать-и-мачехи и крапивы. Занимались этим чаще всего знахари, которые запасались снадобьями на ближайшие месяцы, а затем использовали их для лечения больных.

А ещё в День Ясона наши предки «чародеяли» — ловили в обетную ладанку на перекрёстке теплый весенний ветер с юга. Затем её вешали на шею больного, и тогда, согласно народной вере: «Ветер тепляк — будет здоровяк».

Церковь чтит память Святителя Кирилла, епископа Туровского

В честь епископа Турова Кирилла. Годы жизни: 30-е гг. XII века- 1183. Занимался написанием духовных сочинений.

Святитель Кирилл родился в 30-х годах XII века в городе Турове. Несмотря на то что его семья была богата, он не имел никакого пристрастия к богатству и славе. Проведя юность за чтением священных книг и обучившись премудрости не только у русских, но и у греческих учителей, он уже в зрелом возрасте отказался от наследства и удалился в Туровский Борисоглебский монастырь.

Приняв иноческий постриг, Кирилл стал усердно подвизаться в молитве, бдении и служении братиям, так что вскоре сделался для других иноков образцом совершенного монашеского жития. По-братски увещевая, он учил их послушанию, ибо монах, который не повинуется во всем игумену, не может спастись. Впоследствии, томимый жаждой еще более возвышенных подвигов, он начал жить на столпе, по примеру древних святых столпников.

Эти необыкновенные подвиги и аскетические писания способствовали тому, что слава о нем распространилась по всему краю, так что князь и народ едиными устами приневолили его занять епископскую кафедру (ок. 1169). Все силы, дотоле отдаваемые подвижническим трудам, он отныне направил на духовное воспитание народа.

Святитель Кирилл

Он составил множество бесед на праздники церковного года, поучения из Евангелий и пророческих книг Ветхого Завета. Эти произведения ораторского искусства являют прекрасное знание Священного Писания и творений отцов Церкви, приобретенное святителем Кириллом за годы уединенной жизни. Во время пребывания в Никольском монастыре он составил также сборник молитв, проникнутых духом сокрушения и напоминающих этим молитвословия преподобного Ефрема Сирина (память 28 января). В подражание святому Андрею Критскому он составил Великий покаянный канон Господу и утешительный канон. Святитель Кирилл поддерживал переписку с русским князем Андреем Боголюбским (память 4 июля) и противостоял Суздальскому епископу Феодору, впавшему в ересь.

Приближаясь к концу жизни, полной трудов по созиданию Тела Христова – Церкви, он отказался от кафедры ради монастырской тишины. Епископ почил в мире около 1183 года.

Святитель Кирилл Туровский почитается на Руси как второй Златоуст и справедливо рассматривается как самый значительный богослов Киевской Руси.

Обряды и традиции дня 11 мая



Березу в нашей стране издавна почитали и уважали. Ее красоту воспели многие поэты, певцы и художники, как отечественные, так и зарубежные. Кору, листья, сережки и сок до сих пор используют в лечебных и профилактических целях. Легенда гласит, что стоящая отдельно от других березка – это душа человека, который погиб не своей смертью. Внутри у нее находится не сок, а настоящая кровь.

Берёзовый сок собирали и заготавливали впрок. При его сборе использовали специальные возвышения. Чем выше взят натуральный сок, тем он ценнее, вкуснее и целебнее. Считалось, что самый вкусный и целебный сок течет в верхних ветках дерева, и если суметь добраться до них — то таким соком можно вылечить любого больного. Однако, заготавливать сок в туманный или дождливый день не рекомендовалось — от такого напитка пользы было мало.

При выхаживании больных использовали и магические обряды. Выходили на перекресток, имея с собой обетную ладанку, и дожидались там теплого ветра с юга. Теплый ветер в день Березосока с давних пор считался исцеляющим и укрепляющим здоровье. Ветер должен был вселиться в ладанку, которую после нужно было надеть на больного. «Ветер тепляк — будет здоровяк», — говорили в народе. Но прежде, если день выдавался теплым, больной должен был искупаться в дождевой воде.

По народному поверью, 11 мая нельзя стричь ногти и волосы младенцу; прокалывать себе уши (можно оглохнуть); планировать помолвку (брак будет недолговечным); белить хату (можно выбелить из своего дома удачу и здоровье).

Погодные приметы 11 мая



Ясный восход солнца, на небе нет ни облачка? Лето будет солнечным.

В ночь на 11 мая ночь теплая и звездная? К обильному урожаю.

Южный ветер дует – летом будет много гроз.

Был ливень, и температура понизилась до его окончания? В ближайшие дни погода улучшится.

Только-только зацвели одуванчики – лето будет засушливым.

Звезды сильно мерцают на рассвете – в ближайшее время будет дождь.

Бабочки спрятались в сараях и домах – будет ветрено и холодно.

Именины 11 мая отмечают: Виталий, Кирилл, Максим и Анна.

А ещё в этот день празднуют… День глаженых шнурков

Международный день астрономии (Astronomy Day)

Праздник желудка (Eat What You Want Day)

Всемирный день танца живота (World Belly Dance Day)

Всемирный день справедливой торговли (World Fair Trade Day)

День ожидания Мэри Поппинс

Всероссийский день посадки леса

День памяти святителя Кирилла, епископа Туровского

Всемирный день мигрирующих птиц (World Migratory Bird Day)

День полиции по охране метрополитена

11 мая — День велосипедиста — Нидерланды

День посадки деревьев — Монголия

Последний день рыбацкого сезона — Исландия

День Конституции — Лаос

День мельника — Нидерланды

11 мая — День технологий — Индия

День «Сумеречной зоны» (Twilight Zone Day) — США

День военной полиции — Индонезия

11 мая — День прав человека во Вьетнаме — США

День синдрома Корнелии де Ланге (Cornelia de Lange Syndrome Awareness Day) — США

Именины у Виталия, Кирилла, Максима, Зинона, Анны

Березосок О праздниках больше — здесь .