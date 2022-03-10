11 марта — Птичий день и день Святого Порфирия. Птицы начинают вить гнёзда

11 марта, считали на Руси, птицы, вернувшиеся в родные края, начинают вить гнёзда. Именно поэтому эти сутки величали — Птичий день. При этом, правда, говорили: «Не стоит верить ранней весне – еще морозы вернутся и посевы уничтожат». Кроме того, существовало поверье: молодые мужчины именно 11 марта обходили стороной красивых женщин, в которых, согласно преданию, вселялись кикиморы. Они соблазняли парней, заманивали их в лес и забирали силу, а то и вовсе убивали.
Церковь же в этот день чествует Святого Порфирия — архиепископа Газского. Известен тем, что утверждал христианство, борясь с язычниками. По его молитвам совершались многочисленные чудеса и исцеления.
В народе, обращая внимание на погоду, пытались предсказать её поведение на ближайшее время:
- Птицы вернулись из теплых краев раньше – к богатому урожаю зерновых культур.
- Птицы вьют гнезда на юге — лето будет прохладным.
- Метет метель — снег растает совсем скоро, но лето будет дождливым и прохладным.
- Звездное небо – к летней засухи.
- Снег на Порфирия растаял – жди морозов в ближайшие дни.
- Если птицы вьют гнезда на теневой стороне – лето будет теплым.
- Пошел снег – летом будет много осадков.
- Прилетели грачи – снег скоро растает, но лето будет холодным.
- Воробьи в стаи сбиваются – погода будет сухой и солнечной в самое ближайшее время.
- Голуби воркуют на улице – жди потепления.
- Вороны над головой кружат – к потеплению.
- Голуби под крышу прячутся – потепление будет совсем скоро.
- Высокие облака предвещают ясную погоду.
- Утром туман – будет ненастная погода. Туман вечером — предвещает теплое утро.
- Подул сильный ветер – заморозки подходят к концу.
- Ночью на небе нет облаков, видны звезды – жди жаркого лета с большим количеством гроз.
- Дует южный или юго-западный ветер – оттепель придет.
Именины 11 марта отмечают: Асфея, Иван, Николай, Порфирий, Севастьян, Тереза.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!