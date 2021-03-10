11 марта в Севастополе — акция в честь 90-летия ГТО

11 марта исполняется 90 лет с момента основания Всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне», а 24 марта исполняется 7 лет со дня подписания Президентом Российской Федерации Указа «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне».

Центр тестирования ГТО проведёт спортивную акцию под эгидой «Дней ГТО с 11 по 24 марта 2021 года». В Севастополе 21 марта на базе Черноморского высшего военного-морского училища имени П.С. Нахимова проверять свои силы в выполнении испытаний комплекса ГТО будут курсанты ЧВВВМУ П.С.Нахимова, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В целом же, в Севастополе в год 90-летия комплекса ГТО пройдёт ряд мероприятий: 28 марта — спортивный Фестиваль среди трудящихся, в мае-июне — фестиваль среди обучающихся образовательных организаций, в июне-июле — фестиваль среди студентов, в августе-сентябре — фестиваль среди семейных команд.