11 ноября – день Аврамия Овчара и Анастасии Овечницы

11 ноября — такой себе «профессиональный» праздник всех тех, кто держит овец. В этот день церковь отмечает память святых Авраамия и Анастасии. Аврамия считали заступником овчаров, а Анастасию – покровительницей овец. Им принято было молиться о здоровье скота, о защите хлевов и кошар (загонов для овец) от пожара и порчи. Считалось, что в день их памяти хищники обходят скотину стороной.

Пастухов в этот день чествовали от всего сердца. Женщины пекли пироги из свежей муки и приносили пастухам гостинцы. Верили, что в этом случае они будут лучше следить за стадом. Обычно в северных районах 11 ноября стригли овец, тогда как в южных, напротив, стрижка заканчивалась. Из овечьей шерсти пряли нитки, вязали теплые варежки или носки, могли ткать ткани, используемые для пошива верхней одежды на зиму.

В народе также существовала традиция в день памяти святых обходить овечьи пастбища с иконами святых Авраамия и Анастасии, а также оставлять их на полях. Это делалось с целью защиты от всевозможных напастей, а также для того чтобы даровать скоту благополучие и хороший приплод.

Преподобномученица Анастасия Римляныня

Преподобномученица Анастасия Римляныня в младенчестве лишилась родителей, и ее взяла под свое покровительство настоятельница женского монастыря София. Во время гонений на христиан императора Декия (249–251) градоначальник приказал привести к себе святую Анастасию. Увидев молодость и красоту девушки, он пытался сначала лестью соблазнить ее и заставить отречься от веры Христовой, говоря: «Зачем ты губишь свои годы, лишаясь наслаждений? Что за прибыль отдавать себя на мучение и смерть за Распятого? Поклонись нашим богам, будешь иметь благородного мужа, жить в славе и почете». Святая твердо ответила: «Мой муж, мое богатство, жизнь и мое веселие — Господь мой Иисус Христос, и страхом мучений ты не отлучишь меня от Господа!» Она перенесла тяжкие пытки и была обезглавлена. Игумения София предала тело мученицы земле.

Преподобный Аврамий затворник

Однажды в полночь, когда святой Авраамий молился, в келлии воссиял свет и послышались слова: «Блажен ты, блажен, как никто из людей!» Разгадав вражии козни, святой Авраамий сказал: «Я человек грешный, но надеюсь на помощь и благодать Бога моего и не боюсь тебя». В другой раз бес явился пред святым в образе юноши, зажёг свечу и начал петь псалом: «Блажени непорочнии, в путь ходящии в законе Господни». Поняв, что и это бесовское наваждение, старец перекрестился и спросил: «Если ты знаешь, что непорочнии блажени, то зачем ты беспокоишь их?» Искуситель ответил: «Я досаждаю им, чтобы победить их и отвратить от всякого доброго дела». На это святой сказал: «Ты одерживаешь победу над отступившими от Бога по своей воле, а от любящих Бога ты исчезаешь, как дым от ветра». После этих слов диавол исчез.

Приметы дня 11 ноября

Если на Федора снег или дождь идет, то 21 ноября будет оттепель.

Облака низко движутся по небу – жди похолодания.

Если человек родился 11 ноября, то он будет обладать талантом понимать домашних животных.

Если хозяин стада 11 ноября отблагодарит пастуха, то в следующем году его овцы будут в целости и сохранности.

Перед тем, как проводить стрижку овец, важно вложить клок овечьей шерсти в ножницы, чтобы задобрить духов.

Если провести этот день со своей семьей, то она, согласно приметам, будет дружной и крепкой.

Если проведешь день в компании незнакомцев, то это влечет ссору.

Нельзя оставлять ребенка одного 11 ноября – это к неприятностям.

Когда женщина в этот день наденет коралловые бусы, то будет счастливой. Если повесить бусы на видное место – это защитит от злых духов.

Если человек родился 11 ноября, то он, согласно приметам, будет долгожителем.

С целью получить одобрение духов, 11 ноября перед стрижкой овец в ножницы нужно было класть небольшой кусочек руна. Обязательным условием считалось посещение церкви. Молились обычно о семейном благополучии, о том, чтобы зима прошла благополучно. День 11 ноября проводили в окружении родственников, супругов и детей. Считалось, что это сближает всю семью, помогает лучше понять друг друга. Девушки на выданье нередко украшали себя коралловыми бусами. Существовало поверье, что этот элемент привлекает суженого. Бусы выступали и в роли своеобразного оберега – они отпугивали злых духов.

Именины сегодня отмечают: Кирилл, Николай, Кузьма, Иван, Евгений, Василий, Павел, Мария, Анастасия, Анна.

А ещё 11 ноября празднуют… Праздник заквашенных

11 ноября – День экономиста в России

День окончания Первой мировой войны

Всемирный день шопинга (World Shopping Day)

День написания бумажных писем

День офтальмолога в России

11 ноября – Всемирный день сирот (World Orphans Day)

Всемирный день оригами (World Origami Days)

Международный день энергосбережения (International Day of Energy Saving)

Всемирный день мини-лыж

Праздникработника восстановительного поезда

День памяти преподобномученицы Анастасии Римской

11 ноября – День холостяков (Singles Day) — Китай

Праздник «метал-музыки» (National Metal Day) — США

Праздник духа воды и света (Loi Krathong) — Таиланд

День десертного мороженого (National Sundae Day) — США

11 ноября – День независимости — Польша

Начало карнавального сезона — Германия

День ветеранов (Veterans Day) — США

Праздник бумажных фонариков и горящих воздушных шаров (Фестиваль Тазаундаин) — Мьянма

11 ноября – День независимости — Ангола

День памяти павших (Remembrance Day) — Великобритания, Франция, Канада

Праздник святого Мартина (St. Martin`s Day) — Германия, Швейцария, Австрия

День республики — Мальдивы

День Конституции — Бутан

Праздник образования (National Education Day) — Индия

11 ноября – День рождения наследника престола — Тувалу

День пеперо (Pepero Day) — Япония, Корея

Праздник памяти — Каймановы острова

День независимости Картахены — Колумбия

День Лачплесиса — Латвия

11 ноября – Праздник перемирия в Первой мировой войне — Сербия

Именины у Анастасии, Марии, Анны, Андрея, Афанасия, Василия, Виктора, Ивана, Кирилла, Алексея, Павла, Николая, Тимофея, Евгения

Аврамий Овчар (Анастасия Овечница) О праздниках больше — здесь.