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11 ноября – день Аврамия Овчара и Анастасии Овечницы
фото: pxhere.com

11 ноября – день Аврамия Овчара и Анастасии Овечницы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:57 10.11.2021

11 ноября — такой себе «профессиональный» праздник всех тех, кто держит овец. В этот день церковь отмечает память святых Авраамия и Анастасии. Аврамия считали заступником овчаров, а Анастасию – покровительницей овец. Им принято было молиться о здоровье скота, о защите хлевов и кошар (загонов для овец) от пожара и порчи. Считалось, что в день их памяти хищники обходят скотину стороной.

Пастухов в этот день чествовали от всего сердца. Женщины пекли пироги из свежей муки и приносили пастухам гостинцы. Верили, что в этом случае они будут лучше следить за стадом. Обычно в северных районах 11 ноября стригли овец, тогда как в южных, напротив, стрижка заканчивалась. Из овечьей шерсти пряли нитки, вязали теплые варежки или носки, могли ткать ткани, используемые для пошива верхней одежды на зиму.

В народе также существовала традиция в день памяти святых обходить овечьи пастбища с иконами святых Авраамия и Анастасии, а также оставлять их на полях. Это делалось с целью защиты от всевозможных напастей, а также для того чтобы даровать скоту благополучие и хороший приплод.

Преподобномученица Анастасия Римляныня

11 ноябряПреподобномученица Анастасия Римляныня в младенчестве лишилась родителей, и ее взяла под свое покровительство настоятельница женского монастыря София. Во время гонений на христиан императора Декия (249–251) градоначальник приказал привести к себе святую Анастасию. Увидев молодость и красоту девушки, он пытался сначала лестью соблазнить ее и заставить отречься от веры Христовой, говоря: «Зачем ты губишь свои годы, лишаясь наслаждений? Что за прибыль отдавать себя на мучение и смерть за Распятого? Поклонись нашим богам, будешь иметь благородного мужа, жить в славе и почете». Святая твердо ответила: «Мой муж, мое богатство, жизнь и мое веселие — Господь мой Иисус Христос, и страхом мучений ты не отлучишь меня от Господа!» Она перенесла тяжкие пытки и была обезглавлена. Игумения София предала тело мученицы земле.

Преподобный Аврамий затворник

11 ноябряОднажды в полночь, когда святой Авраамий молился, в келлии воссиял свет и послышались слова: «Блажен ты, блажен, как никто из людей!» Разгадав вражии козни, святой Авраамий сказал: «Я человек грешный, но надеюсь на помощь и благодать Бога моего и не боюсь тебя». В другой раз бес явился пред святым в образе юноши, зажёг свечу и начал петь псалом: «Блажени непорочнии, в путь ходящии в законе Господни». Поняв, что и это бесовское наваждение, старец перекрестился и спросил: «Если ты знаешь, что непорочнии блажени, то зачем ты беспокоишь их?» Искуситель ответил: «Я досаждаю им, чтобы победить их и отвратить от всякого доброго дела». На это святой сказал: «Ты одерживаешь победу над отступившими от Бога по своей воле, а от любящих Бога ты исчезаешь, как дым от ветра». После этих слов диавол исчез.

Приметы дня 11 ноября

  • Если на Федора снег или дождь идет, то 21 ноября будет оттепель.
  • Облака низко движутся по небу – жди похолодания.
  • Если человек родился 11 ноября, то он будет обладать талантом понимать домашних животных.
  • Если хозяин стада 11 ноября отблагодарит пастуха, то в следующем году его овцы будут в целости и сохранности.
  • Перед тем, как проводить стрижку овец, важно вложить клок овечьей шерсти в ножницы, чтобы задобрить духов.
  • Если провести этот день со своей семьей, то она, согласно приметам, будет дружной и крепкой.
  • Если проведешь день в компании незнакомцев, то это влечет ссору.
  • Нельзя оставлять ребенка одного 11 ноября – это к неприятностям.
  • Когда женщина в этот день наденет коралловые бусы, то будет счастливой. Если повесить бусы на видное место – это защитит от злых духов.
  • Если человек родился 11 ноября, то он, согласно приметам, будет долгожителем.

С целью получить одобрение духов, 11 ноября перед стрижкой овец в ножницы нужно было класть небольшой кусочек руна. Обязательным условием считалось посещение церкви. Молились обычно о семейном благополучии, о том, чтобы зима прошла благополучно. День 11 ноября проводили в окружении родственников, супругов и детей. Считалось, что это сближает всю семью, помогает лучше понять друг друга. Девушки на выданье нередко украшали себя коралловыми бусами. Существовало поверье, что этот элемент привлекает суженого. Бусы выступали и в роли своеобразного оберега – они отпугивали злых духов.

Именины сегодня отмечают: Кирилл, Николай, Кузьма, Иван, Евгений, Василий, Павел, Мария, Анастасия, Анна.

А ещё 11 ноября празднуют…

  • Праздник заквашенных
  • 11 ноября – День экономиста в России
  • День окончания Первой мировой войны
  • Всемирный день шопинга (World Shopping Day)
  • День написания бумажных писем
  • День офтальмолога в России
  • 11 ноября – Всемирный день сирот (World Orphans Day)
  • Всемирный день оригами (World Origami Days)
  • Международный день энергосбережения (International Day of Energy Saving)
  • Всемирный день мини-лыж
  • Праздникработника восстановительного поезда
  • День памяти преподобномученицы Анастасии Римской
  • 11 ноября – День холостяков (Singles Day) — Китай
  • Праздник «метал-музыки» (National Metal Day) — США
  • Праздник духа воды и света (Loi Krathong) — Таиланд
  • День десертного мороженого (National Sundae Day) — США
  • 11 ноября – День независимости — Польша
  • Начало карнавального сезона — Германия
  • День ветеранов (Veterans Day) — США
  • Праздник бумажных фонариков и горящих воздушных шаров (Фестиваль Тазаундаин) — Мьянма
  • 11 ноября – День независимости — Ангола
  • День памяти павших (Remembrance Day) — Великобритания, Франция, Канада
  • Праздник святого Мартина (St. Martin`s Day) — Германия, Швейцария, Австрия
  • День республики — Мальдивы
  • День Конституции — Бутан
  • Праздник образования (National Education Day) — Индия
  • 11 ноября – День рождения наследника престола — Тувалу
  • День пеперо (Pepero Day) — Япония, Корея
  • Праздник памяти — Каймановы острова
  • День независимости Картахены — Колумбия
  • День Лачплесиса — Латвия
  • 11 ноября – Праздник перемирия в Первой мировой войне — Сербия
  • Именины у Анастасии, Марии, Анны, Андрея, Афанасия, Василия, Виктора, Ивана, Кирилла, Алексея, Павла, Николая, Тимофея, Евгения
  • Аврамий Овчар (Анастасия Овечница)

О праздниках больше — здесь.

11 ноября – день Аврамия Овчара и Анастасии Овечницы

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