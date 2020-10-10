11 октября – день Ильи Муромца. И сидите лучше дома!

11 октября — а ещё день Ильи Муромца именовали Харитон, Никола Святоша, Харитонов день, Катальщик, Харитон Именинник, Катаник, Осенний Никола.

11 октября в народе считали сложным и даже опасным периодом. Говорили — «Харитон – в избе урон». Опасались и старались не покидать дом без необходимости. Согласно верованиям, именно сейчас можно подвергнуться сглазу и порче. Потому в эти сутки, по большей части, занимались домашней работой. Нельзя было выметать сор из избы, поскольку это может привести к беде.

Но если порчу все-таки навели, то избавиться от нее можно было разными способами. Например, прочитать специальный заговор, держа в левой руке нож, а в правой – стакан воды. Затем встать на скрипучую половицу в своем доме и выпить эту воду. Последний глоток следовало вылить на себя, а нож выкинуть.

Кроме того, в этот день по древнему поверью нельзя было употреблять ягоды в пищу в любом виде. Верили, что дьявол за три дня до Покрова плевал на все ягодные кусты, поэтому тот, кто не слушался и съедал – болел от бесовской слюны очень долго.

Что касается Ильи Муромца, то этого былинного героя в народе очень почитали. Считали его заступником людей и защитником от врагов.

Вечером же 11 октября праздновали Осеннего Николу, начинались «вечерки», когда молодежь собиралась в просторных летних кухнях варить мед. Выжатый и заготовленный еще днем сок заливали в огромные котлы или чугуны.

Некоторые пары молодых уходили «марьяжить» (погулять и посидеть в уединении). К рассвету все обязательно возвращались «к меду». Молодая хозяйка нарезала на столе каравай, заваривала чай и угощала всех свежим медом. Именно поэтому этот праздник еще называли Микола-медовар или Микола Святоша-медоноша.

Церковь же 11 октября почитает память святого Харитона Исповедника

Он проживал на территории Малой Азии (город Икония) в III-IV веках. Жил он во времена правления императора Аврелиана, известного своей неприязнью к христианам. Поэтому, в течение времени пребывания его у власти, проводились массовые гонения в отношении сторонников Христа. Во время одного из них и был схвачен Харитон. Язычники жестоко его побили, после чего бросили в темницу, из которой он был освобожден после прихода к власти императора Тацита.

Харитон отправился на Святую Землю, но неподалеку от Иерусалима был схвачен разбойниками, которые привели его в свою пещеру. От смерти Харитона спасла змея, которая отравила вино своим ядом. Разбойники выпили его и тут же умерли. Харитон остался жить в пещере и построил там церковь, где сложилась своя община, после чего образовалась Фаранская лавра – первая церковь на данной территории.

Приметы дня 11 октября:

Если упавшие листья укладываются на землю изнанкой – значит, в будущем году будет хороший урожай.

Когда зайцы долго не белеют – значит, осень затянется.

Если человек родился 11 октября, то его талисманом является горный хрусталь.

Ветер дует с северной стороны – зима будет суровой, с западной – снежной, с южной – мягкой.

Упавшие листья, в основном, лежат изнаночной стороной – примета, что будет хороший урожай в следующем году.

Именины сегодня отмечают: Григорий, Исаакий, Кирилл, Марк, Прохор, Вячеслав, Матвей, Федор, Александр, Валентин.

А ещё 11 октября празднуют:

Международный день девочек (International Day of the Girl Child)

День закладываний

11 октября – День вдыхания осеннего воздуха

Всемирный день яйца (World Egg Day)

Всемирный день борьбы с ожирением (World Obesity Day)

День езды по бездорожью (День джипера)

11 октября – День Республики Башкортостан

Международный день каминг-аута (International Coming Out Day)

День памяти преподобного Харитона Исповедника

Праздник пиццы с колбасой (National Sausage Pizza Day) — США

День «Это моя вечеринка» (It`s My Party Day) — США

11 октября – День посадки деревьев — Намибия

Праздник боливийской женщины — Боливия

День вооружённых сил — Абхазия

День народного восстания — Македония

Праздник Кимберли (National Kimberly Day) — США

11 октября – День солидарности с политическими заключёнными (Day of Solidarity with the South African Political Prisoners) — ЮАР

День памяти генерала Пулавского (General Pulaski Memorial Day) — США

Именины у Прохора, Василия, Феодора, Ильи, Григория, Анатолия, Александра, Татьяны, Вячеслава, Марка, Алексея, Афанасия

11 октября – Харитонов день

По материалам: https://pogoda-crimea.ru

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