11 пассажиров поезда «Санкт-Петербург — Севастополь» отправлены в обсерватор

По словам и. о. директора Департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский, контроль за въездом в Севастополь на железнодорожном транспорте усилен. При прибытии поездов и электричек, на всех выходах с территории железнодорожного вокзала устанавливаются посты. У прибывающих измеряют температуру, проверяют наличие пропусков и заполненных анкет. По такому «сценарию» сегодня сотрудники Департамента общественной безопасности, линейный отдел полиции и санитарные бригады встретили поезд из Санкт-Петербурга. Итог:

Сегодня на поезде «Санкт-Петербург — Севастополь» прибыло 89 человек, из них 11 человек направляются в обсерватор «Изумруд», 12 человек решили купить билеты в обратном направлении. Все остальные имеют право на пребывание в городе на основании указа врио Губернатора Севастополя, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Алексея Краснокутского.

Те, кто отказался от прохождения изоляции в обсерваторе, уже сегодня дневным рейсом уедут из Севастополя. До этого момента выход за территорию вокзала им запрещен, их контролируют сотрудники полиции. Стоит отметить, что большая часть пассажиров – жители Крыма, которые имеют документы, разрешающие въезд в Севастополь, в частности QR-коды.

Напомним, согласно Указа врио Губернатора Севастополя все граждане, которые без пропусков приезжают в город, направляются в обсерватор на 14 дней. Контроль приезжих ведется на 7 пунктах пропуска, которые развернуты на всех въездах в город, железнодорожном вокзале и автовокзале.