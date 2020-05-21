Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | 11 пассажиров поезда «Санкт-Петербург — Севастополь» отправлены в обсерватор

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11 пассажиров поезда «Санкт-Петербург - Севастополь» отправлены в обсерватор

11 пассажиров поезда «Санкт-Петербург — Севастополь» отправлены в обсерватор

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:48 21.05.2020

По словам и. о. директора Департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский, контроль за въездом в Севастополь на железнодорожном транспорте усилен. При прибытии поездов и электричек, на всех выходах с территории железнодорожного вокзала устанавливаются посты. У прибывающих измеряют температуру, проверяют наличие пропусков и заполненных анкет. По такому «сценарию» сегодня сотрудники Департамента общественной безопасности, линейный отдел полиции и санитарные бригады встретили поезд из Санкт-Петербурга. Итог:

Сегодня на поезде «Санкт-Петербург — Севастополь» прибыло 89 человек, из них 11 человек направляются в обсерватор «Изумруд», 12 человек решили купить билеты в обратном направлении. Все остальные имеют право на пребывание в городе на основании указа врио Губернатора Севастополя, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Алексея Краснокутского.

Те, кто отказался от прохождения изоляции в обсерваторе, уже сегодня дневным рейсом уедут из Севастополя. До этого момента выход за территорию вокзала им запрещен, их контролируют сотрудники полиции. Стоит отметить, что большая часть пассажиров – жители Крыма, которые имеют документы, разрешающие въезд в Севастополь, в частности QR-коды.

11 пассажиров поезда «Санкт-Петербург - Севастополь» отправлены в обсерватор 11 пассажиров поезда «Санкт-Петербург - Севастополь» отправлены в обсерватор 11 пассажиров поезда «Санкт-Петербург - Севастополь» отправлены в обсерватор 11 пассажиров поезда «Санкт-Петербург - Севастополь» отправлены в обсерватор 11 пассажиров поезда «Санкт-Петербург - Севастополь» отправлены в обсерватор 11 пассажиров поезда «Санкт-Петербург - Севастополь» отправлены в обсерватор 11 пассажиров поезда «Санкт-Петербург - Севастополь» отправлены в обсерватор 11 пассажиров поезда «Санкт-Петербург - Севастополь» отправлены в обсерватор 11 пассажиров поезда «Санкт-Петербург - Севастополь» отправлены в обсерватор 11 пассажиров поезда «Санкт-Петербург - Севастополь» отправлены в обсерватор 11 пассажиров поезда «Санкт-Петербург - Севастополь» отправлены в обсерватор

Напомним, согласно Указа врио Губернатора Севастополя все граждане, которые без пропусков приезжают в город, направляются в обсерватор на 14 дней. Контроль приезжих ведется на 7 пунктах пропуска, которые развернуты на всех въездах в город, железнодорожном вокзале и автовокзале.

11 пассажиров поезда «Санкт-Петербург - Севастополь» отправлены в обсерватор

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.