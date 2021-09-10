11 сентября – день усекновение главы Иоанна Крестителя. Постник

11 сентября в народе также именовали Репным праздником или Постником. Считали, что с этого момента осень постепенно вступает в свои права, и говорили: «Пришел Иван и за собой лето увел». А ещё в этот день птицы начинают улетать в тёплые края.

Церковь же нынче отмечает большой праздник — Усекновение главы Иоанна Крестителя. Согласно Священному Писанию, великий пророк Иоанн Креститель (Предтеча), крестивший в свое время Иисуса Христа, погиб по вине злых людей. Тогдашний царь Ирод Антипа и его жена Иродиада ненавидели пророка за то, что тот обличал их нарушения еврейских традиций. Однажды дочь Иродиады, Саломея, наученная матерью, попросила Ирода принести ей голову Иоанна. Палачи схватили пророка и казнили.

11 сентября — Усекновение Главы Иоанна Предтечи: история праздника

Злодеяние, совершенное над пророком Иоанном, потрясло сердца христиан. За то, что пророк обличал царя Ирода Антипа в беззаконии – сожительстве с Иродиадой, бывшей женой родного брата царя, Ирод заключил его в тюрьму. Простой народ любил Иоанна Крестителя и считал его великим пророком, поэтому Ирод, несмотря на просьбы Иродиады, не стал его убивать.

В честь дня рождения Ирода был устроен пир, на котором Саломея, дочь Иродиады, настолько очаровала именинника своим танцем, что он пообещал выполнить любое её желание. По наущению матери Саломея попросила принести ей на блюде голову пророка. Ирод, кстати был сильно опечален такой просьбой, но не сдержать своего обещания он не мог. В темницу был послан страж, который отсек голову Иоанн, а Саломея на блюде принесла её матери. Иродиада надругалась над отсеченной головой и бросила её в грязное место. Тело Иоанна Крестителя погребли его ученики в самарянском городе Севастия.

Считается, что пророк пострадал за истину как добрый воин Небесного Отечество, по этой причине в православных храмах в день его памяти совершается поминовение воинов, погибших, защищая Родину. Установили такое поминовение в 1769 году во время войны России с Польшей.

В народе в этот день издавна запрещалось резать предметы круглой формы (арбуз, капусту, тыкву) и есть их

Под запретом были и такие работы, как сбор яблок, выкапывание картофеля. Верующие придерживаются однодневного поста, воздерживаясь не только от животной пищи, но и от всяческих соблазнов. А последних в старину было предостаточно – ведь праздник этот совпадал с началом подготовки к ярмаркам и гуляньям по случаю нового урожая!

В этот день ничего не варили. Грехом считалось в руки брать нож и что бы то ни было резать. Строгий запрет существовал на веселье, особенно на песни и пляски, потому что именно пением и плясками дочь Иродиады выпросила голову пророка.

Верили, что если в этот день разрезать кочан капусты, то из него непременно потечет кровь, а если человек 11 сентября съесть что-либо круглое, то весь год у него будет болеть голова.

Народные названия дня – «Иван постны», «полетний», «полетовщик» ‒ отражают не только необходимость соблюдать пост, но и окончания лета и наступления осени. Последнее вылилось в распространенных приметах и присловьях.

11 сентября — приметы дня:

Гром гремит – к теплым осенним денькам.

Журавли улетают – к недолгой осени и скорым холодам.

Скворцы на юг не летят – к бабьему лету.

Много грачей – к стойкой солнечной погоде.

Стая лебедей над головой – скоро выпадет первый снег.

Гуси мимо пролетают – к ненастью.

Если в этот день болит голова – надо помолиться Иоанну Крестителю, и все пройдет.

Нож в руки взять – грех. То же самое относится и к лопате, топору и косе.

Если в этот день разрезать кочан капусты – из него может потечь кровь.

Круглые предметы резать на Иоанна – к несчастью.

Даже мак нельзя резать в этот день, ведь его коробочки имеют круглую форму.

Петь и танцевать на Иоанна – большой грех!

Шить и вязать тоже запрещено.

Красную одежду носить 11 сентября – к беде. Приносить в дом цветы красного цвета тоже возбраняется.

Кто скоромное на Иоанна съест – не попадет в рай после смерти.

Если одинокий человек в этот день пойдет в церковь и отстоит всю службу, то скоро встретит свою судьбу.

Тот, кто в этот день родился, вырастет терпеливым и трудолюбивым.

Народные обычаи 11 сентября



С этого дня начинали убирать репу. Крестьяне справляли своеобразный «репной праздник». Помня о том, что день постный, они ничего не пили, не пели песен и не танцевали, но накрывали столы и угощали нищих.

К этому времени старались убрать коноплю: Если до Ивана постного не выберешь коноплю, то весь пост просидишь без масла. Стоит напомнить, что до середины XIX века на Руси не знали подсолнечника и растительное масло получали из семян конопли и льна. Его использовали в обычные и праздничные дни, а особенно много в период Великого поста.

На Ивана постного собирали коренья, веря, что они в этот день обладают особыми целебными свойствами. Ещё верили, что 11 сентября активизируется нечистая сила, по селениям могут ходить колдовки и что-то выпрашивать у жителей. Давать им ничего нельзя, иначе накличешь на свой дом беду. Чтобы колдовка не смогла войти в избу в дверь затыкали иголку, а ещё у ворот или под порогом зарывали мак с семенами.

Именины сегодня отмечает Иван.

А ещё 11 сентября празднуют…

Новый год — Эфиопия

День «Виноват кто-то другой» (National Blame Someone Else Day) — США

День «Расправь свою кровать» (National Make Your Bed Day) — США

Фестиваль пиццы (Napoli Pizza Village) — Италия

День горячей крестовой булочки (National Hot Cross Bun Day) — США

Праздник середины осени, Праздник Луны (Чжунцюцзе) — Китай

День номера экстренного вызова (Emergency Number Day) — США

Осенний праздник (Чхусок) — Корея

Сегодня День Каталонии (Diada Nacional de Catalunya) — Испания

День учителя (Argentina Teacher`s Day) — Аргентина

День военного переворота — Чили

Сегодня День Богоматери Коромото — Венесуэла

День патриота, День служения и памяти (National Day of Service and Remembrance) — США

День освобождения Понпеи — Микронезия

Именины у Ивана, Яна

День рождения гранёного стакана

День Усекновения главы Иоанна Предтечи (День памяти православных воинов)

Всероссийский день трезвости

Праздник ласкового обращения

День правильного ожидания необъяснимого

Сегодня День победы русской эскадры у мыса Тендра

День специалиста органов воспитательной работы ВС РФ По материалам https://vsyamagik.ru О праздниках больше — здесь .