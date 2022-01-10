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11 января – день Иосифа Обручника. Нечисть нынче бушует
фото: pxhere.com

11 января – день Иосифа Обручника. Нечисть нынче бушует

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:28 10.01.2022

11 января — в народе примечали, что наступает период самых сильных морозов. Но нет ведь худа без добра: минусовые температуры позволяли крестьянам чуток расслабиться и отдохнуть от напряжённой работы в полях. Но, кстати, 11 января зачастую называли днём «страшным». Поговаривали, что нечисть нынче бушует. Особенно берегли детей: запрещали ребятне выходит из дома, клали малышам в колыбель сушеный цветок чертополоха, чтобы отпугнуть всякого рода незваных гостей из потустороннего мира. Считалось, что в качестве оберега можно также использовать железные предметы (например, молот, серп). Их клали под люльку на ночь. Кроме того, родители отправлялись в церковь, чтобы помолиться за своих детей.

В целом же, в темное время суток 11 января люди старались не выходить на улицу, а проводили время за гаданиями и посиделками, рассказывая друг другу байки, легенды, страшные истории.

Церковь 11 января почитает память 14 тысяч убиенных младенцев

11 января – День Иосифа Обручника. Нечисть, говорят, за детьми охотится

Этот эпизод новозаветной истории описывается в Евангелии от Матфея. Согласно преданию, волхвы, пришедшие выразить своё почтение новорожденному Иисусу, не сообщили царю Ироду о местонахождении младенца. Ирода сильно разгневало этот, и он потребовал избить всех детей в Вифлееме, в возрасте до двух лет.

Иисуса спасло бегство в Египет. К Иосифу во сне явился ангел, велевший ему с семьей уехать из города. Считается, что избиение младенцев происходило по Божьему промыслу, чтобы обнаружить злобу царя.

День избиения младенцев считается одним из самых несчастных в году. Погибшие дети почитаются в лике святых как первые, кто пострадал ради Христа.

Приметы 11 января

  • На Иосифа Обручника нечистая сила особенно активна, и вполне возможно увидеть ее воочию.
  • Хорошим знаком считалось в этот день разжечь костер во дворе, чтобы в огне сгорели все неприятности, болезни и тревоги.
  • Лошадь стоя спит – к стуже. Лошадь улеглась – к оттепели.
  • Метель в этот день – к дождливому, пасмурному июлю.
  • Снег падает крупными хлопьями – ожидайте оттепели.
  • Дым столбом – к холодам. По земле стелется – пойдет дождь или выпадет снег.
  • Куры рано на насест уселись – к стуже. Если они взобрались высоко – морозы будут суровыми и затяжными.
  • Звезды яркие и мерцают – к холодам.
  • Окна запотели – к оттепели.
  • Лес шумит – к оттепели.
  • Низкие облака – к суровым холодам.
  • В этот день тепло – весна будет ранней.
  • Самыми верными в этот день считались гадания на судьбу и на грядущее замужество.
  • Если в сарае в эту ночь подвесить собственный гребень, ваш жених придет, расчешется им и оставит пару-тройку своих волосков. По ним определяли цвет волос будущего мужа.
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Именины сегодня отмечают: Георгий, Евдокия, Наталья, Анна, Варвара, Вениамин, Фаддей, Марк, Иван.

А ещё 11 января празднуют…

  • Всемирный день «Спасибо»
  • День кофейных грез
  • День заповедников и национальных парков
  • Международный день равенства на работе (International Parity at Work Day)
  • Праздник молока (National Milk Day) — США
  • День прыгания по лужам и обрызгивания друзей (National Step in a Puddle and Splash Your Friend Day) — США
  • День детей — Тунис
  • Национальный день объединения (Prithvi Jayanti) — Непал
  • День осведомленности о торговле людьми (National Human Trafficking Awareness Day) — США
  • Церемония «открытия зеркала» — Япония
  • День манифеста о независимости — Марокко
  • День республики — Албания
  • Именины у Марка, Анны, Ивана, Феофила, Георгия, Натальи
  • Страшный день

 

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