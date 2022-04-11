12 апреля – день Иоанна Лествичника. Домовой нынче злится — хозяев не узнаёт

12 апреля люди боялись выходить во двор, поскольку по поверьям, в этот день бесится домовой. Он не узнает хозяев дома и может всю избу разрушить. Считалось, что домовой злится из-за того, что старая шкура у него сходит, и ему очень больно. Некоторые старики говорили, что причина такого поведения домашнего духа заключалась в том, что он хочет жениться на ведьме.
Бесновался домовой до первых петухов, поэтому домашнюю скотину с заходом солнца запирали. Крестьяне опасались даже подходить к окну и с нетерпением ждали рассвета. В остальные же дни, домового не боялись, а почитали как члена семьи, ведь он всегда помогал добрым людям. Лентяев не любил, а трудолюбивых всегда радовал своей милостью. Этот весенний месяц считается самым непредсказуемым, так как погода может преподносить сюрпризы.
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Приметы и традиции 12 апреля
- Дурной знак, если на Иоанна Лествичника появлялись ранние одуванчики. Приметы сулили короткое лето и ранние холода осенью.
- Сырой и дождливый апрель предвещал грибное лето.
- Если первые раскаты грома с порывистым ветром выпадали на 12 апреля — весна будет холодной; а коли гром послышался, но ветра пришли тёплые — к погожей весне и большому количеству насекомых.
- Народ заприметил: с этой даты начинают лопаться кленовые почки.
- Пчёлы уже вылетели из ульев? К тёплой весне.
- Сегодня наблюдали за дикими гусями: высоко летят — к обильным осадкам весной и летом, и наоборот.
- Если птицы продолжают вить гнёзда в тени — лето выдастся жарким; с южной стороны — к холодному лету.
Дата почтения памяти святого игумена Иоанна Лествичника, Синайского
Святой Иоанн жил предположительно во второй половине VI столетия. В 16 лет он пришел в Синайскую обитель и стал учеником Мартирия. Спустя четыре года принял монашеский постриг. Во время церемонии один из присутствующих, монах Стратигий, предрек, что молодой инок станет великим светильником христианской Церкви.
19 лет Иоанн жил в монастыре рядом со своим учителем и духовным руководителем Мартирием. Когда тот умер, монах ушел в пустыню Флу и стал отшельником. Там прошли сорок лет его жизни, которую Иоанн вел в молитвах, безмолвии и с соблюдением поста.
В 75 лет Иоанн стал игуменом Синайского монастыря. Однажды настоятель Раифского монастыря попросил его написать руководство для восхождения к духовным вершинам. Так появился великий труд Иоанна – «Лествица», что на старославянском означает «лестница». Через четыре года на посту игумена святой мирно скончался.
Также 12 апреля празднуют
- День рождения рок-н-ролла
- Всемирный день авиации и космонавтики (International Day of Human Space Flight)
- Международный день осознанных сновидений (International Lucid Dreaming Day)
- День плетения из солнечных лучей
- Всемирный фестиваль овсянки (World Festival of Oatmeal)
- 12 апреля – День памяти преподобного Иоанна Лествичника
- День тишины (Day Of Silence) – США
- День жареных сэндвичей с сыром (National Grilled Cheese Sandwich Day) – США
- 12 апреля – День работников ракетно-космической отрасли – Украина
- День детей – Боливия
- День большого ветра (National Big Wind Day) – США
- 12 апреля – День работников науки – Казахстан
- День поста и молитвы – Либерия
- День лакрицы (National Licorice Day) – США
- 12 апреля – День «Прогулки по дикой стороне» (National Walk on Your Wild Side Day) – США
- День освобождения (National Redemption Day) – Либерия
- Простины Беломорья
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