12 апреля – день Иоанна Лествичника. Домовой нынче злится — хозяев не узнаёт

12 апреля люди боялись выходить во двор, поскольку по поверьям, в этот день бесится домовой. Он не узнает хозяев дома и может всю избу разрушить. Считалось, что домовой злится из-за того, что старая шкура у него сходит, и ему очень больно. Некоторые старики говорили, что причина такого поведения домашнего духа заключалась в том, что он хочет жениться на ведьме.

Бесновался домовой до первых петухов, поэтому домашнюю скотину с заходом солнца запирали. Крестьяне опасались даже подходить к окну и с нетерпением ждали рассвета. В остальные же дни, домового не боялись, а почитали как члена семьи, ведь он всегда помогал добрым людям. Лентяев не любил, а трудолюбивых всегда радовал своей милостью. Этот весенний месяц считается самым непредсказуемым, так как погода может преподносить сюрпризы.

Неожиданно может выпасть снег или внезапно станет очень жарко, как летом. Народные приметы апреля связаны с будущим урожаем и погодой на ближайшие дни.

Приметы и традиции 12 апреля



Дурной знак, если на Иоанна Лествичника появлялись ранние одуванчики. Приметы сулили короткое лето и ранние холода осенью.

Сырой и дождливый апрель предвещал грибное лето.

Если первые раскаты грома с порывистым ветром выпадали на 12 апреля — весна будет холодной; а коли гром послышался, но ветра пришли тёплые — к погожей весне и большому количеству насекомых.

Народ заприметил: с этой даты начинают лопаться кленовые почки.

Пчёлы уже вылетели из ульев? К тёплой весне.

Сегодня наблюдали за дикими гусями: высоко летят — к обильным осадкам весной и летом, и наоборот.

Если птицы продолжают вить гнёзда в тени — лето выдастся жарким; с южной стороны — к холодному лету.

Именины у Ивана, Софрония, Зосимы, Захара

Дата почтения памяти святого игумена Иоанна Лествичника, Синайского

Святой Иоанн жил предположительно во второй половине VI столетия. В 16 лет он пришел в Синайскую обитель и стал учеником Мартирия. Спустя четыре года принял монашеский постриг. Во время церемонии один из присутствующих, монах Стратигий, предрек, что молодой инок станет великим светильником христианской Церкви.

19 лет Иоанн жил в монастыре рядом со своим учителем и духовным руководителем Мартирием. Когда тот умер, монах ушел в пустыню Флу и стал отшельником. Там прошли сорок лет его жизни, которую Иоанн вел в молитвах, безмолвии и с соблюдением поста.

В 75 лет Иоанн стал игуменом Синайского монастыря. Однажды настоятель Раифского монастыря попросил его написать руководство для восхождения к духовным вершинам. Так появился великий труд Иоанна – «Лествица», что на старославянском означает «лестница». Через четыре года на посту игумена святой мирно скончался.

Также 12 апреля празднуют

День рождения рок-н-ролла

Всемирный день авиации и космонавтики (International Day of Human Space Flight)

Международный день осознанных сновидений (International Lucid Dreaming Day)

День плетения из солнечных лучей

Всемирный фестиваль овсянки (World Festival of Oatmeal)

12 апреля – День памяти преподобного Иоанна Лествичника

День тишины (Day Of Silence) – США

День жареных сэндвичей с сыром (National Grilled Cheese Sandwich Day) – США

12 апреля – День работников ракетно-космической отрасли – Украина

День детей – Боливия

День большого ветра (National Big Wind Day) – США

12 апреля – День работников науки – Казахстан

День поста и молитвы – Либерия

День лакрицы (National Licorice Day) – США

12 апреля – День «Прогулки по дикой стороне» (National Walk on Your Wild Side Day) – США

День освобождения (National Redemption Day) – Либерия

Простины Беломорья

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