12 августа – день Силы и Силуана. Копим силу-силушку

12 августа в народе считали, что в Силин день даже самый слабый мужик превращается в богатыря. А также верили — если эти сутки провести в тяжёлой работе, то и в другие дни будешь здоровым, могучим и активным. 12 августа даже проводили обряды, связанные с набором силы.

Молитвы, обращенные к святому Иоанну Воину, согласно народным поверьям могут восстановить справедливость, если кто-то вас серьезно обидел или в вашей жизни случилось большое горе. Кроме того, можно попросить, чтобы вам вернулось украденное когда-то имущество, ведь после отслуженного молебна вор должен сам себя обнаружить.

Издавна люди верили, что хлеб, посеянный на Силу, будет обладать особой силой. Даже тончайший колосок в положенный срок даст богатый урожай. Еще считалось, что сам апостол Сила помогает крестьянину в посевной работе. Говорили: «Святой Сила дал мужику силы».

Церковь же нынче чтит память святых Силы и Силуана

Эти апостолы были учениками святого Павла. Согласно преданию, в Иерусалиме примерно в 51 году состоялся Собор апостолов, в результате которого Павел и Варнава были отправлены в Антиохию для того чтобы разъяснить послание собора. Вместе с ними туда отправился и Сила, который старался помогать Павлу во всех делах. Так, с проповедями апостолы посетили Киликию, Сирию, Филиппы и Македонию. В Коринфе Сила был рукоположен в статус епископа. В течение жизни он совершил множество добрых дел и чудес. Что касается Силуана, то он долгие годы странствовал пока не стал учеником апостола Павла, который рукоположил его в статус епископа Солунского. Однако ученые также склоняются к тому, что Сила и Силуан – это один человек, о чем и говорит схожесть имен. В любом случае, праздник всегда имел двойное название.

Святые Сила и Силуан считались в народе покровителями пасечников. В преддверии медосбора им молились в надежде на хороший урожай меда и здоровье пчел.

Приметы дня 12 августа

На улице пасмурно и прохладно – дождя можно не ждать.

Насекомые больно кусаются, жалят скотину – к дождю.

Звезды сильно мерцают в предрассветном небе – к дождю.

Мелкий дождь при сильном ветре – к затяжному ненастью.

Начать сев озимых в этот день – обеспечить себе прекрасный урожай.

Много рябины поспело – к дождливой осени и ранней, морозной зиме.

Порывистый ветер без дождя – к ясной погоде на следующий день.

Сильная гроза – к долгой осени.

Иней на деревьях – к богатому урожаю озимых хлебов.

Тепло и сухо – к урожаю грибов.

Кошка старательно умывается – к хорошей погоде.

Именины сегодня отмечают: Агния, Ангелина, Герман, Анатолий, Иван, Максим, Валентин, Павел.

А ещё 12 августа празднуют…

День Военно-воздушных сил (День ВВС) РФ

Международный день молодёжи (International Youth Day)

Всемирный день слонов (World Elephant Day)

День встреченного рассвета

12 августа – День памяти преподобного Анатолия Оптинского

День персонального компьютера (IBM PC Day) — США

День виниловой пластинки (Vinyl Record Day) — США

12 августа – День матери — Таиланд

День отца — Бразилия

День отца — Токелау, Самоа

12 августа – Дидгороба — Грузия

День библиотек — Индия

День жульена (National Julienne Fries Day) — США

12 августа – Карнавальный понедельник — Гренада

Славное двенадцатое (Glorious Twelfth) — Великобритания

День среднего ребенка (National Middle Children`s Day) — США

12 августа – День национальных героев — Зимбабве

День сотрудника уголовно-исполнительной системы — Кыргызстан

День негосударственных добровольных общественных объединений — Иран

Именины у Валентина, Луки, Анатолия, Германа, Иоанна, Павла, Максима, Прокула, Ефива, Ангелины

Сила и Силуан

О праздниках больше — здесь.