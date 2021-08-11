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«Верево Сити»
12 августа – день Силы и Силуана. Копим силу-силушку
фото: Evelyn Chong (pexels.com)

12 августа – день Силы и Силуана. Копим силу-силушку

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:07 11.08.2021

12 августа в народе считали, что в Силин день даже самый слабый мужик превращается в богатыря. А также верили — если эти сутки провести в тяжёлой работе, то и в другие дни будешь здоровым, могучим и активным. 12 августа даже проводили обряды, связанные с набором силы.

Молитвы, обращенные к святому Иоанну Воину, согласно народным поверьям могут восстановить справедливость, если кто-то вас серьезно обидел или в вашей жизни случилось большое горе. Кроме того, можно попросить, чтобы вам вернулось украденное когда-то имущество, ведь после отслуженного молебна вор должен сам себя обнаружить.

Издавна люди верили, что хлеб, посеянный на Силу, будет обладать особой силой. Даже тончайший колосок в положенный срок даст богатый урожай. Еще считалось, что сам апостол Сила помогает крестьянину в посевной работе. Говорили: «Святой Сила дал мужику силы».

Церковь же нынче чтит память святых Силы и Силуана

12 августаЭти апостолы были учениками святого Павла. Согласно преданию, в Иерусалиме примерно в 51 году состоялся Собор апостолов, в результате которого Павел и Варнава были отправлены в Антиохию для того чтобы разъяснить послание собора. Вместе с ними туда отправился и Сила, который старался помогать Павлу во всех делах. Так, с проповедями апостолы посетили Киликию, Сирию, Филиппы и Македонию. В Коринфе Сила был рукоположен в статус епископа. В течение жизни он совершил множество добрых дел и чудес. Что касается Силуана, то он долгие годы странствовал пока не стал учеником апостола Павла, который рукоположил его в статус епископа Солунского. Однако ученые также склоняются к тому, что Сила и Силуан – это один человек, о чем и говорит схожесть имен. В любом случае, праздник всегда имел двойное название.

Святые Сила и Силуан считались в народе покровителями пасечников. В преддверии медосбора им молились в надежде на хороший урожай меда и здоровье пчел.

Приметы дня 12 августа

  • На улице пасмурно и прохладно – дождя можно не ждать.
  • Насекомые больно кусаются, жалят скотину – к дождю.
  • Звезды сильно мерцают в предрассветном небе – к дождю.
  • Мелкий дождь при сильном ветре – к затяжному ненастью.
  • Начать сев озимых в этот день – обеспечить себе прекрасный урожай.
  • Много рябины поспело – к дождливой осени и ранней, морозной зиме.
  • Порывистый ветер без дождя – к ясной погоде на следующий день.
  • Сильная гроза – к долгой осени.
  • Иней на деревьях – к богатому урожаю озимых хлебов.
  • Тепло и сухо – к урожаю грибов.
  • Кошка старательно умывается – к хорошей погоде.
Именины сегодня отмечают: Агния, Ангелина, Герман, Анатолий, Иван, Максим, Валентин, Павел.

А ещё 12 августа празднуют…

  • День Военно-воздушных сил (День ВВС) РФ
  • Международный день молодёжи (International Youth Day)
  • Всемирный день слонов (World Elephant Day)
  • День встреченного рассвета
  • 12 августа – День памяти преподобного Анатолия Оптинского
  • День персонального компьютера (IBM PC Day) — США
  • День виниловой пластинки (Vinyl Record Day) — США
  • 12 августа – День матери — Таиланд
  • День отца — Бразилия
  • День отца — Токелау, Самоа
  • 12 августа – Дидгороба — Грузия
  • День библиотек — Индия
  • День жульена (National Julienne Fries Day) — США
  • 12 августа – Карнавальный понедельник — Гренада
  • Славное двенадцатое (Glorious Twelfth) — Великобритания
  • День среднего ребенка (National Middle Children`s Day) — США
  • 12 августа – День национальных героев — Зимбабве
  • День сотрудника уголовно-исполнительной системы — Кыргызстан
  • День негосударственных добровольных общественных объединений — Иран
  • Именины у Валентина, Луки, Анатолия, Германа, Иоанна, Павла, Максима, Прокула, Ефива, Ангелины
  • Сила и Силуан

О праздниках больше — здесь.

12 августа – день Силы и Силуана. Копим силу-силушку

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