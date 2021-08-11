12 августа – день Силы и Силуана. Копим силу-силушку

12 августа в народе считали, что в Силин день даже самый слабый мужик превращается в богатыря. А также верили — если эти сутки провести в тяжёлой работе, то и в другие дни будешь здоровым, могучим и активным. 12 августа даже проводили обряды, связанные с набором силы.
Молитвы, обращенные к святому Иоанну Воину, согласно народным поверьям могут восстановить справедливость, если кто-то вас серьезно обидел или в вашей жизни случилось большое горе. Кроме того, можно попросить, чтобы вам вернулось украденное когда-то имущество, ведь после отслуженного молебна вор должен сам себя обнаружить.
Издавна люди верили, что хлеб, посеянный на Силу, будет обладать особой силой. Даже тончайший колосок в положенный срок даст богатый урожай. Еще считалось, что сам апостол Сила помогает крестьянину в посевной работе. Говорили: «Святой Сила дал мужику силы».
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Церковь же нынче чтит память святых Силы и Силуана
Эти апостолы были учениками святого Павла. Согласно преданию, в Иерусалиме примерно в 51 году состоялся Собор апостолов, в результате которого Павел и Варнава были отправлены в Антиохию для того чтобы разъяснить послание собора. Вместе с ними туда отправился и Сила, который старался помогать Павлу во всех делах. Так, с проповедями апостолы посетили Киликию, Сирию, Филиппы и Македонию. В Коринфе Сила был рукоположен в статус епископа. В течение жизни он совершил множество добрых дел и чудес. Что касается Силуана, то он долгие годы странствовал пока не стал учеником апостола Павла, который рукоположил его в статус епископа Солунского. Однако ученые также склоняются к тому, что Сила и Силуан – это один человек, о чем и говорит схожесть имен. В любом случае, праздник всегда имел двойное название.
Святые Сила и Силуан считались в народе покровителями пасечников. В преддверии медосбора им молились в надежде на хороший урожай меда и здоровье пчел.
Приметы дня 12 августа
- На улице пасмурно и прохладно – дождя можно не ждать.
- Насекомые больно кусаются, жалят скотину – к дождю.
- Звезды сильно мерцают в предрассветном небе – к дождю.
- Мелкий дождь при сильном ветре – к затяжному ненастью.
- Начать сев озимых в этот день – обеспечить себе прекрасный урожай.
- Много рябины поспело – к дождливой осени и ранней, морозной зиме.
- Порывистый ветер без дождя – к ясной погоде на следующий день.
- Сильная гроза – к долгой осени.
- Иней на деревьях – к богатому урожаю озимых хлебов.
- Тепло и сухо – к урожаю грибов.
- Кошка старательно умывается – к хорошей погоде.
А ещё 12 августа празднуют…
- День Военно-воздушных сил (День ВВС) РФ
- Международный день молодёжи (International Youth Day)
- Всемирный день слонов (World Elephant Day)
- День встреченного рассвета
- 12 августа – День памяти преподобного Анатолия Оптинского
- День персонального компьютера (IBM PC Day) — США
- День виниловой пластинки (Vinyl Record Day) — США
- 12 августа – День матери — Таиланд
- День отца — Бразилия
- День отца — Токелау, Самоа
- 12 августа – Дидгороба — Грузия
- День библиотек — Индия
- День жульена (National Julienne Fries Day) — США
- 12 августа – Карнавальный понедельник — Гренада
- Славное двенадцатое (Glorious Twelfth) — Великобритания
- День среднего ребенка (National Middle Children`s Day) — США
- 12 августа – День национальных героев — Зимбабве
- День сотрудника уголовно-исполнительной системы — Кыргызстан
- День негосударственных добровольных общественных объединений — Иран
- Именины у Валентина, Луки, Анатолия, Германа, Иоанна, Павла, Максима, Прокула, Ефива, Ангелины
- Сила и Силуан
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