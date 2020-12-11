12 декабря – день Парамона Зимоуказателя. Девичьи гадания

12 декабря в народе также именовали — Парамонов день, Парамон, Акакий Целитель, Зорник. Главной приметой был снег, которого ждали все с большим нетерпением. И до Парамона, конечно, «мело да сыпало», но: «Не тот снежок, что метет, а тот, что с неба идет», и чем больше его на замерзшую землю просыплется, говорили в народе, тем теплее ей будет зиму коротать.
Погода же к 12 декабря устанавливалась достаточно холодная, и люди верили, что в это время Зима бродит в медвежьей шкуре по улицам и даже крышам, будит женщин рано утром, чтобы те топили печи и готовили еду, поскольку по утрам вставать было очень тяжело. Существовала еще одна интересная примета: в этот день необходимо было кормить кур гречихой только из правого рукава – так они начнут раньше нестись. Кроме того, в западную стену бани вбивали гвоздь в нижнее бревно, чтобы постройка была прочной, и никто в семье не болел.
Были распространены и девичьи гадания. Так, девушки замешивали тесто на речной воде, для чего подходили к водоему 3 раза и приносили воду во рту. Когда зачерпывали воду, то смотрели, что попадается в руки. Камушки предрекают брак со строителем, земля – с хлеборобом, рыба – с рыбаком. Выпечку потом ставили на скамью, и девушки приносили своих петухов. Чей петух первым попробует хлеб, та девушка и свадьбу сыграет раньше.
Церковь же нынче почитает память святого Парамона
Он пострадал за веру вместе с другими 370 мучениками в 250 году. Правитель восточных областей Аквиан заточил в темницу 370 христиан, принуждая их отречься от Христа и принести жертву идолам. Заключенных предавали пыткам, надеясь мучениями и угрозой смерти заставить их отречься от Христа и поклониться языческим божествам. Как известно, Парамон был заключен в темницу язычниками, которые принуждали его отречься от христианского учения. Именно Парамон изначально заступился за праведных христиан, в отношении которых были организованы массовые гонения. В результате, его подвергли мучениям, а потом обезглавили вместе с остальными арестованными.
Приметы дня:
- Снег закрыл долы на Парамона – метель еще неделю мести будет.
- Снег пошел – скоро будет метель.
- Заря окрашена в багровый свет утром – скоро начнутся сильные ветры.
- Снег еще не выпал – значит, до 19 декабря будут сильные морозы.
- Если человек родился 12 декабря, то его талисманом является амазонит или аметист.
- Красная заря – будет ясный день.
А ещё 12 декабря празднуют:
- День почёсывания за ухом
- День Конституции Российской Федерации
- Международный день нейтралитета (International Day of Neutrality)
- Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения (День ВОУЗ)
- Общероссийский день приёма граждан
- День отечественной истории в Ульяновской области
- Международный день «Хеви-метал» (International Day of Heavy Metal)
- Фестиваль неприличных мыслей (Festival of Unmentionable Thoughts) — США
- Праздник пряничного домика (National Gingerbread House Day) — США
- День иероглифов (Kanji Day) — Япония
- День святой девы Марии Гваделупской — Мексика
- Праздник независимости — Кения
- День сухопутных войск — Украина
- День флага — Швейцария
- Праздник национальной литературы — Кыргызстан
- День нейтралитета — Туркменистан
- День амброзии (National Ambrosia Day) — США
- Праздник военно-воздушных сил — Хорватия
- День сотрудников таможенных органов — Казахстан
- Праздник придурковатости (National Ding-A-Ling Day) — США
- День пуансеттии (National Poinsettia Day) — США
- Именины у Парамона, Николая, Сергея, Ивана, Дениса
- Парамон Зимоуказатель
По материалам:
И праздниках больше —
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