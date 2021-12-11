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12 декабря – день Парамона Зимоуказателя. Пришло время барышням гадать на суженого
иллюстрация: pxhere.com

12 декабря – день Парамона Зимоуказателя. Пришло время барышням гадать на суженого

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 18:09 11.12.2021

12 декабря – а ещё этот день в народе именовали — Парамонов день, Парамон, Акакий Целитель, Зорник.  Главной приметой 12 декабря был снег, которого ждали все с большим нетерпением. И до Парамона, конечно, «мело да сыпало», но: «Не тот снежок, что метет, а тот, что с неба идет», и чем больше его на замерзшую землю просыплется, говорили в народе, тем теплее ей будет зиму коротать.

Погода же к 12 декабря устанавливалась достаточно холодная, и люди верили, что в это время Зима бродит в медвежьей шкуре по улицам и даже крышам, будит женщин рано утром, чтобы те топили печи и готовили еду, поскольку по утрам вставать было очень тяжело. Существовала еще одна интересная примета: в этот день необходимо было кормить кур гречихой только из правого рукава – так они начнут раньше нестись. Кроме того, в западную стену бани вбивали гвоздь в нижнее бревно, чтобы постройка была прочной, и никто в семье не болел.

Были распространены и девичьи гадания. Так, девушки замешивали тесто на речной воде, для чего подходили к водоему 3 раза и приносили воду во рту. Когда зачерпывали воду, то смотрели, что попадается в руки. Камушки предрекают брак со строителем, земля – с хлеборобом, рыба – с рыбаком. Выпечку потом ставили на скамью, и девушки приносили своих петухов. Чей петух первым попробует хлеб, та девушка и свадьбу сыграет раньше.

А ещё говорили, что 12 декабря нужно обязательно занять у соседей что-либо: хлеб, яйца, масло и т.д. Так можно привлечь к себе удачу на следующий год.

Церковь почитает память святого Парамона

12 декабряОн пострадал за веру вместе с другими 370 мучениками в 250 году. Пра­ви­тель во­сточ­ных об­ла­стей Ак­ви­ан за­то­чил в тем­ни­цу 370 хри­сти­ан, при­нуж­дая их от­речь­ся от Хри­ста и при­не­сти жерт­ву идо­лам. За­клю­чен­ных пре­да­ва­ли пыт­кам, на­де­ясь му­че­ни­я­ми и угро­зой смер­ти за­ста­вить их от­речь­ся от Хри­ста и по­кло­нить­ся язы­че­ским бо­же­ствам. Как известно, Парамон был заключен в темницу язычниками, которые принуждали его отречься от христианского учения. Именно Парамон изначально заступился за праведных христиан, в отношении которых были организованы массовые гонения. В результате, его подвергли мучениям, а потом обезглавили вместе с остальными арестованными.

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Приметы 12 декабря

  • Снег закрыл долы на Парамона – метель еще неделю мести будет.
  • Снег пошел – скоро будет метель.
  • Заря окрашена в багровый свет утром – скоро начнутся сильные ветры.
  • Снег еще не выпал – значит, до 19 декабря будут сильные морозы.
  • Если человек родился 12 декабря, то его талисманом является амазонит или аметист.
  • Красная заря – будет ясный день.
Именины сегодня отмечают: Николай, Даниил, Денис, Федор, Парамон, Иван.

А ещё 12 декабря празднуют…

  • День почёсывания за ухом
  • День Конституции Российской Федерации
  • Международный день нейтралитета (International Day of Neutrality)
  • Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения (День ВОУЗ)
  • Общероссийский день приёма граждан
  • День отечественной истории в Ульяновской области
  • Международный день «Хеви-метал» (International Day of Heavy Metal)
  • Фестиваль неприличных мыслей (Festival of Unmentionable Thoughts) — США
  • Праздник пряничного домика (National Gingerbread House Day) — США
  • День иероглифов (Kanji Day) — Япония
  • День святой девы Марии Гваделупской — Мексика
  • Праздник независимости — Кения
  • День сухопутных войск — Украина
  • День флага — Швейцария
  • Праздник национальной литературы — Кыргызстан
  • День нейтралитета — Туркменистан
  • День амброзии (National Ambrosia Day) — США
  • Праздник военно-воздушных сил — Хорватия
  • День сотрудников таможенных органов — Казахстан
  • Праздник придурковатости (National Ding-A-Ling Day) — США
  • День пуансеттии (National Poinsettia Day) — США
  • Именины у Парамона, Николая, Сергея, Ивана, Дениса
  • Парамон Зимоуказатель

О праздниках больше — здесь.

12 декабря – день Парамона Зимоуказателя. Пришло время барышням гадать на суженого

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