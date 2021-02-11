12 февраля — день Святителя Василия. Трехсвятие. Пирожное?

12 февраля — в день Святителя Василия — наши предки в лес не ходили: считалось, в эти сутки животные отмечают свои свадьбы. Дерутся друг с другом, определяя, кому же достанется лучшая представительница стаи. Так что людям в это время на природе — не место.

С этого дня портится санный путь. В лесу начинается «звериный свадебник». Соперники бьются друг с другом, самые сильные и удачливые создают пары. Ещё 12 февраля возможен ранний прилет грачей. Если это произойдет, то, по примете, год будет неурожайным, зато ягод в лесу будет много.

При этом главными блюдами сегодня на столах были мясные угощения. В том числе из дикой птицы и зверей.

Трехсвятие — Соборный праздник. Посвящен памяти трех вселенских учителей и святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста

При императоре Алексее Комнине, который правил с 1081 по 1118 г., в Константинополе разгорелся спор, разделивший на три лагеря мужей, просвещенных в вопросах веры и усердных в стяжании добродетелей. Речь шла о трех святителях и выдающихся отцах Церкви: Василии Великом, Григории Богослове и Иоанне Златоусте. Одни выступали за то, чтобы предпочесть св. Василия двум другим, поскольку он сумел объяснить тайны природы как никто другой и был вознесен добродетелями на ангельскую высоту. В нем, говорили его сторонники, не было ничего низменного или земного, он был организатором монашества, главой всей Церкви в борьбе с ересями, строгим и требовательным пастырем относительно чистоты нравов. Поэтому, делали вывод они, св. Василий стоит выше св. Иоанна Златоуста, который по характеру был более склонен прощать грешников.

Другая партия, напротив, защищала Златоуста, возражая противникам, что прославленный епископ Константинополя ничуть не в меньшей степени, чем свт. Василий, был устремлен бороться с пороками, призывать грешников к покаянию и побуждать народ к совершенствованию по евангельским заповедям. Непревзойденный в красноречии, златоустый пастырь оросил Церковь настоящей полноводной рекой проповедей. В них он толковал слово Божие и показывал, как его применять в повседневной жизни, причем ему удалось это сделать лучше, чем двум другим христианским учителям.

Три группы толкователей

Третья группа ратовала за то, чтобы признать главным свт. Григория Богослова за величие, чистоту и глубину его языка. Они говорили, что свт. Григорий, лучше всех освоивший мудрость и красноречие греческого мира, достиг высочайшей степени в созерцании Бога, поэтому никто из людей не смог столь великолепно изложить учение о Святой Троице.

Таким образом, каждая партия защищала одного отца перед двумя другими, и это противостояние захватило вскоре всех жителей столицы. Вовсе уже не помышляя о почтительном отношении к святителям, люди пускались в бесконечные споры и перебранки. Разногласиям между партиями не было видно ни конца ни края.

Тогда однажды ночью три святителя явились во сне св. Иоанну Мавроподу, митрополиту Евхаитскому (память – 5 октября), сначала по одному, а затем втроем. В один голос они ему сказали:

Как ты видишь, мы все вместе находимся рядом с Богом и никакие размолвки или соперничество нас не разделяют. Каждый из нас в ту меру обстоятельств и вдохновения, какая была ему дарована Святым Духом, писал и учил тому, что необходимо для спасения людей. Среди нас нет ни первого, ни второго, ни третьего. Если ты призываешь имя одного из нас, двое других также присутствуют рядом с ним.

Посему повели тем, кто ссорится, не создавать из-за нас расколов в Церкви, поскольку при жизни все свои усилия мы посвящали установлению единства и согласия в мире. Затем объедини наши памяти в один праздник и составь для него службу, включив туда песнопения, посвященные каждому из нас, сообразно искусству и науке, которые Господь тебе дал.

Передай эту службу христианам, чтобы они праздновали ее каждый год. Если они будут почитать нас таким образом — едиными перед Богом и в Боге, то мы обещаем, что будем ходатайствовать в нашей общей молитве об их спасении».

После этих слов святители поднялись на небо, объятые несказанным светом, обращаясь друг к другу по имени.

На погодные приметы 12 февраля — день богатый

Если вороны громко каркают около дома и пытаются залезть под стрехи амбаров – жди метели.

Луна красная – к сильному ветру.

Сильный ветер – осень, лето и весна будут дождливыми.

Дикие животные приходят в деревню из леса – будет стужа.

Снег падает крупными хлопьями с неба – наступит оттепель.

Полевые мыши бегают по снегу – жди тепла.

Иней виден на деревьях – будет оттепель.

Северный ветер дует, но небо ясное – к сильному морозу.

Снегири поют – будет снегопад и оттепель.

Солнце скрывается за тучами время от времени – жди снежной бури.

Вокруг солнца видны круги – год будет урожайным.

Слышен вой волков – жди холодов.

12 февраля можно строить любые планы – будут удачными

Если же за дверь сегодня выставить старую обувь, то удастся избежать ссор и разногласий в семье на будущий год. А вот злиться и ревновать нынче категорически нельзя — плохая примета. И поссорившиеся должны обязательно помириться на Васильев день — или же весь год проведут во вражде.

Сегодняшний день особенный тем, что сегодня можно с точностью предсказать погоду на будущий месяц. Также в этот день существуют определенные запреты и меню, а девушки с12 февраля могут успешно привлечь любовь в свою жизнь.

Так, например, сегодня можно работать и выполнять любую работу по дому. Хорошо готовить, стирать и гладить, делать генеральную уборку и вымывать все углы. Отличная примета, если мужчина, хозяин дома, сегодня будет рубить дрова — значит, у него здоровья будет целый вагон и маленькая тележка.

А вот заниматься ткацкими работами 12 февраля нельзя

Приметы на 12 февраля говорят, что если сегодня прясть, шить, вязать, ткать или заниматься каким-либо другим рукоделием, то потом сильно и долго будут болеть руки и ноги.

А еще сегодня день считается очень сильным для любовных приворотов. Девушки выходят на улицу, совершают определенный ритуал с разноцветными шелковыми лентами, и получают сердце возлюбленного на блюдечке.

Именины сегодня отмечают: Василий, Иван, Григорий, Петр, Федор, Максим, Пелагея.

А ещё 12 февраля можно от души наесться сладостей с заварным кремом по старой традиции Исландии: там сегодня официально отмечают День пирожных. Забавный обычай этого события: дети рано утром будят родителей, выкрикивая название вкусного десерта — а это, как правило, Bollur (эклер с нежной начинкой). Считается, что сколько раз его прокричишь, столько штук пирожных и получишь.

К слову, это сладкое исландское торжество считается аналогом нашей Масленицы, потому как предшествует великому Посту.

Ещё 12 февраля празднуют

День безумного желудка

Собор трёх святителей

День прокладывания тропинок

Международный день науки и гуманизма (День Дарвина)

День репродуктивного здоровья (Sexual and Reproductive Health Awareness Day)

12 февраля — День полиции общественной безопасности

День подразделений лицензионно-разрешительной работы МВД РФ

Международный день детей-солдат (День Красной руки)

Международный день брачных агентств (International Day of Marriage Agencies)

Всемирный день холангиокарциномы (World Cholangiocarcinoma Day)

Национальный день пудинга с изюмом — США

День молодёжи — Венесуэла

Национальный день спорта — Катар

12 февраля — День памяти — Таджикистан

День внеземной культуры (National Extraterrestrial Culture Day) — США

День свободы брака (National Freedom to Marry Day) — США

12 февраля — День единства — Мьянма

День потерянного пенни (National Lost Penny Day) — США

День Джорджии — США

Именины у Василия, Григория, Ипполита, Пелагеи, Зинона, Петра

Васильев день

По материалам: https://pronedra.ru